3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Живописная дорога

Из Алушты по Южнобережной трассе мы проедем мимо виноградников Массандры. Вы услышите о растущих здесь сортах мускатного винограда, из которого делают элитное десертное вино 🍷. А также увидите гору Аю-Даг, поселок-курорт Гурзуф и заповедные склоны Главной гряды Крымских гор ⛰️.

Экскурсия ⛳ по головному заводу Массандры

Вместе с гидом вы пройдете по историческим маршрутам Льва Голицына, основателя «Массандры». Царский подвал с вековыми дубовыми бочками, энотека, цеха выдержки и обработки виноматериалов и вин — посетив эти части завода, вы узнаете, как начиналось российское виноделие и какими винами 🍷 гордится «Массандра».

Крым в бокале

После вас пригласят на дегустацию девяти марочных вин, расскажут об особенностях каждого и подскажут, как правильно оценить их. По завершении вы сможете купить вина «Массандры» и сувениры в фирменном магазине.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 — 1250 руб. с человека (включены экскурсия ⛳ по заводу и дегустация 9 вин)

Дети до 7 лет на экскурсию ⛳ не допускаются. Дети с 7 до 12 лет могут остаться в детской комнате завода (по запросу). Дети с 12 до 18 лет допускаются на экскурсию ⛳ без дегустации.

Как проходит экскурсия ⛳