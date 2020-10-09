3 отзыва оставили туристы

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Массандра: экскурсия и дегустация

Попробовать элитные крымские вина, полюбоваться виноградниками и узнать об истории завода

4.7
3 отзыва
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Массандра — больше, чем предприятие и торговая марка.

Это гордость российского виноделия.

Мы приглашаем ценителей вина побывать на старинном заводе, открыть захватывающую историю 📖 виноградарства в Крыму и продегустировать девять образцов марочных вин.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 ч.
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 800 ₽ за человека

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Массандра: экскурсия и дегустация
Массандра: экскурсия и дегустация

Что вас ожидает

Живописная дорога
Из Алушты по Южнобережной трассе мы проедем мимо виноградников Массандры. Вы услышите о растущих здесь сортах мускатного винограда, из которого делают элитное десертное вино 🍷. А также увидите гору Аю-Даг, поселок-курорт Гурзуф и заповедные склоны Главной гряды Крымских гор ⛰️.

Экскурсия ⛳ по головному заводу Массандры
Вместе с гидом вы пройдете по историческим маршрутам Льва Голицына, основателя «Массандры». Царский подвал с вековыми дубовыми бочками, энотека, цеха выдержки и обработки виноматериалов и вин — посетив эти части завода, вы узнаете, как начиналось российское виноделие и какими винами 🍷 гордится «Массандра».

Крым в бокале
После вас пригласят на дегустацию девяти марочных вин, расскажут об особенностях каждого и подскажут, как правильно оценить их. По завершении вы сможете купить вина «Массандры» и сувениры в фирменном магазине.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 — 1250 руб. с человека (включены экскурсия ⛳ по заводу и дегустация 9 вин)
  • Дети до 7 лет на экскурсию ⛳ не допускаются. Дети с 7 до 12 лет могут остаться в детской комнате завода (по запросу). Дети с 12 до 18 лет допускаются на экскурсию ⛳ без дегустации.

Как проходит экскурсия ⛳

  • Начало и конец в Алуште. Транспорт включен в стоимость.
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
  • Экскурсию ⛳ на заводе проводит местный гид
Начало и место завершения
🚩 на улице Горького в Алуште
Массандра: экскурсия и дегустация
Массандра: экскурсия и дегустация
Массандра: экскурсия и дегустация
Массандра: экскурсия и дегустация
Массандра: экскурсия и дегустация
Массандра: экскурсия и дегустация
Массандра: экскурсия и дегустация

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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3 отзыва оставили туристы

9 окт 2020
Сложно конечно просить остальных членов группы быть потише и поорганизовнней во время дегустации. Изза шума было не слышно слов экскурсовода :(
12 сен 2020
Просто потрясающая экскурсия и экскурсовод из Алушты и на территории завода превосходные, захватывающий оассказ, полный эмоций, времени предостаточно, рассказы живые, дегустация максимально понятная, описание соответсвующие, порадовали сувенирные лавочки, времени на все хватило, потрясающе всем рекомендую!!!
3 сен 2020
Отличная организация экскурсии. Приехали в Массандру раньше, появилось свободное время, чтобы купить сувениры. Сама экскурсия по вин заводу не утомительная, а дегустация на все 5 баллов. Рекомендую!!!

Александра проводит ещё 6 экскурсий

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