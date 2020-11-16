1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Самое-самое в Алуште

Символы города . Вы увидите визитные карточки Алушты и ее главные туристические уголки: знаменитую набережную с изящной ротондой, фонтан ⛲ с мальчиком и рыбкой и одно из старейших зданий курорта. И, конечно, мы прогуляемся по местам съемок комедии «Кавказская пленница» и сделаем фото у памятника Юрию Никулину.

. Вы увидите визитные карточки Алушты и ее главные туристические уголки: знаменитую набережную с изящной ротондой, фонтан ⛲ с мальчиком и рыбкой и одно из старейших зданий курорта. И, конечно, мы прогуляемся по местам съемок комедии «Кавказская пленница» и сделаем фото у памятника Юрию Никулину. Следы царской эпохи . Вы увидите усадьбу Голубка, где впервые цесаревич Николай, будущий русский император, впервые встретил принцессу Алису Гессен-Дармштадскую. А во время прогулки по усадебному парку осмотрите особняк купца Стахеева, чья судьба вдохновила авторов романа «12 стульев».

. Вы увидите усадьбу Голубка, где впервые цесаревич Николай, будущий русский император, впервые встретил принцессу Алису Гессен-Дармштадскую. А во время прогулки по усадебному парку осмотрите особняк купца Стахеева, чья судьба вдохновила авторов романа «12 стульев». Древняя Алушта . Мы побываем у истоков города: крепостной стены и развалин генуэзской крепости. А кроме того, посетим музей 🖼 под открытым небом «Крепость Алустон», где вы узнаете самое главное из тысячелетней истории 📖 южного берега Крыма, рассмотрите археологические артефакты, реконструкции предметов быта и выставку европейских изобретений 15 века.

. Мы побываем у истоков города: крепостной стены и развалин генуэзской крепости. А кроме того, посетим музей 🖼 под открытым небом «Крепость Алустон», где вы узнаете самое главное из тысячелетней истории 📖 южного берега Крыма, рассмотрите археологические артефакты, реконструкции предметов быта и выставку европейских изобретений 15 века. Соседство культур и религий — тема, которую мы затронем у главной мечети города, Юхары Джами. А следом полюбуемся архитектурой храма Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата 19 века, который напоминает английские сельские храмы — и я непременно расскажу, почему.

Магический Алуштинский кромлех

Во второй части путешествия вам откроется совсем другая Алушта — мистическая, неразгаданная и эзотерическая. Мы окажемся на окраине города и совершим небольшой поход к самому энергетически сильному месту всего южного побережья — Алуштинскому кромлеху, история 📖 которого насчитывает 5 тысячелетий. Я расскажу, при каких обстоятельствах была обнаружена каменная спираль с могильным ящиком в центре и почему предполагают, что это захоронение жреца. Если верить легендам, пребывание рядом с кромлехом омолаживает организм и избавляет от стресса.

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