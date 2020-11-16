1 отзыв оставили туристы

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Многоликая Алушта

Рассмотреть визитные карточки курорта и добраться до мистического Алуштинского кромлеха

5
1 отзыв
Егор
Егор – Гид из Алушты
Алушта — это не только морские панорамы, усадьбы и древние постройки, но и сакральные места силы.

Наш маршрут позволит вам взглянуть на две грани города: изучить главные символы курорта от ротонды до генуэзской крепости, а затем проникнуть в тайны мистического Алуштинского кромлеха, которые не дают покоя ученым.
Задать вопросОбычно отвечает за 37 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 200 ₽ за экскурсию

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Многоликая Алушта
Многоликая Алушта

Что вас ожидает

Самое-самое в Алуште

  • Символы города. Вы увидите визитные карточки Алушты и ее главные туристические уголки: знаменитую набережную с изящной ротондой, фонтан ⛲ с мальчиком и рыбкой и одно из старейших зданий курорта. И, конечно, мы прогуляемся по местам съемок комедии «Кавказская пленница» и сделаем фото у памятника Юрию Никулину.
  • Следы царской эпохи. Вы увидите усадьбу Голубка, где впервые цесаревич Николай, будущий русский император, впервые встретил принцессу Алису Гессен-Дармштадскую. А во время прогулки по усадебному парку осмотрите особняк купца Стахеева, чья судьба вдохновила авторов романа «12 стульев».
  • Древняя Алушта. Мы побываем у истоков города: крепостной стены и развалин генуэзской крепости. А кроме того, посетим музей 🖼 под открытым небом «Крепость Алустон», где вы узнаете самое главное из тысячелетней истории 📖 южного берега Крыма, рассмотрите археологические артефакты, реконструкции предметов быта и выставку европейских изобретений 15 века.
  • Соседство культур и религий — тема, которую мы затронем у главной мечети города, Юхары Джами. А следом полюбуемся архитектурой храма Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата 19 века, который напоминает английские сельские храмы — и я непременно расскажу, почему.

Магический Алуштинский кромлех
Во второй части путешествия вам откроется совсем другая Алушта — мистическая, неразгаданная и эзотерическая. Мы окажемся на окраине города и совершим небольшой поход к самому энергетически сильному месту всего южного побережья — Алуштинскому кромлеху, история 📖 которого насчитывает 5 тысячелетий. Я расскажу, при каких обстоятельствах была обнаружена каменная спираль с могильным ящиком в центре и почему предполагают, что это захоронение жреца. Если верить легендам, пребывание рядом с кромлехом омолаживает организм и избавляет от стресса.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ автомобильно-пешеходная, проводится на автомобиле 🚘 путешественников. По желанию можно использовать машину гида (+800 рублей к стоимости экскурсии).
  • Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 в музей 🖼 под открытым небом: 200 рублей с человека
  • Дополнительный бонус — во время экскурсии 🧭 я смогу пофотографировать вас, а после вышлю снимки через интернет
Многоликая Алушта
Многоликая Алушта
Многоликая Алушта
Многоликая Алушта
Многоликая Алушта
Многоликая Алушта
Многоликая Алушта
Многоликая Алушта
Многоликая Алушта
Многоликая Алушта
Многоликая Алушта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Егор
Егор
Добрый день! Меня зовут Егор, я гид международного класса и опытный путешественник! Имею диплом учителя Мировой Художественной Культуры. Активно туризмом начал заниматься в 2007 году после университета и первая моя поездка за границу сразу оказалась рабочей. 4 сезона я работал гидом в Турции, год в Киеве и 4 года в Тайланде. В 2015 году я вернулся домой, проехав на автобусах от Тайланда до Новосибирска, через Лаос, весь Китай и Монголию. Опыт проведения экскурсий 13 лет.
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1 отзыв оставили туристы

16 ноя 2020
Хороший вариант - не просто ходить по указанным на сайтах достопримечательностям, а слушать историю событий, на Основании которых достопримечательность таковой стала, что с ней происходило до сегодняшнего дня, а кроме того посетить необычные и красивые места, которые не указаны в путеводителях. Информация подаётся не на сухом экскурсионном языке - с юмором и с доступными для понимания сравнениями. Большое спасибо, Егору!

Егор проводит ещё 2 экскурсии

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