Что вас ожидает:Животные более пяти лет собирались из различных зоопарковых коллекций России, Украины, Европы, а некоторые были привезены из Южно-Африканской республики, как, уникальные белые львы, которых нет ни в одном зоопарке СНГ.

Посетители парка могут наблюдать львов в условиях естественной природы Крыма. При этом посетители находятся на безопасных специально оборудованных мостах, расположенных над территорией со львами. Длина мостов над сафари-парком составляет более 1 км

Кроме львов в парке 🌳 живут жирафы, ламы, обезьяны и другие животные

. Организационные детали:1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий;

2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы;

3. На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы;

4. Экскурсии 🧭 в «Тайган» проводятся с мая по октябрь.