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Парк львов «Тайган». Уникальный сафари-парк в Крыму

Юг-Тур
Юг-Тур – Гид из Алушты
Парк 🌳 «Тайган» известен во всем мире.

Это частный парк львов.

Большие кошки живут сами по себе в условиях, приближенных к естественной среде обитания.

Такое ощущение, что попадаешь в гости к львам!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей

  • 1 400 ₽ за человека

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Парк львов «Тайган». Уникальный сафари-парк в Крыму
Парк львов «Тайган». Уникальный сафари-парк в Крыму

Что вы увидите

  • парк «Тайган»
Что вас ожидает:Животные более пяти лет собирались из различных зоопарковых коллекций России, Украины, Европы, а некоторые были привезены из Южно-Африканской республики, как, уникальные белые львы, которых нет ни в одном зоопарке СНГ.
Посетители парка могут наблюдать львов в условиях естественной природы Крыма. При этом посетители находятся на безопасных специально оборудованных мостах, расположенных над территорией со львами. Длина мостов над сафари-парком составляет более 1 км
Кроме львов в парке 🌳 живут жирафы, ламы, обезьяны и другие животные
. Организационные детали:1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий;
2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы;
3. На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы;
4. Экскурсии 🧭 в «Тайган» проводятся с мая по октябрь.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • доп. расходы — 1000 руб взрослый 500 детский (с 3 до 10 лет)
  • личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Остановка у кинотеатра "Шторм" улица Горького
Парк львов «Тайган». Уникальный сафари-парк в Крыму
Парк львов «Тайган». Уникальный сафари-парк в Крыму
Парк львов «Тайган». Уникальный сафари-парк в Крыму
Парк львов «Тайган». Уникальный сафари-парк в Крыму
Парк львов «Тайган». Уникальный сафари-парк в Крыму

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юг-Тур
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