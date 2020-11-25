5 отзывов оставили туристы

Мы поднимемся на нижнее плато горного массива Чатыр-Даг, которое буквально «усеяно» подземными пещерами. В программе самые известные среди них — Мраморная и пещера Эмине-Баир-Хосар, которую еще зовут Мамонтовой:
В Мраморной пещере, которая входит в топ-5 самых красивых 🤩 в мире, вы пройдете среди нагромождений каменных глыб, сталагмитов и сталактитов, форма которых поражает воображение. В галерее сказок встретите Хозяина пещеры, увидите Минарет и узнаете, почему один из залов носит имя «Тигровый вход».
Пещера Эмине-Баир Хосар напомнит многоуровневый лабиринт: вы подниметесь по «этажам» гротов и полюбуетесь подземным озером. Увидите скелет мамонта, услышите, как он здесь оказался и почему не хватает нескольких костей — колодец «Окно Хосара» прольет немного света на эту историю 📖. А среди необычных сталактитов и сталагмитов вам встретятся Белый спелеолог, «нити» в Сокровищнице и «изваяния» зала Идолов.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 в группе до 25 человек
Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Трансфер входит в стоимость экскурсии 🧭, дорога занимает полтора часа
Отдельно оплачиваются входные билеты 🎫 в обе пещеры: суммарно 1200 для взрослого и 600 рублей для детей до 12 лет (с собой необходимо иметь документ, подтверждающий возраст ребенка). Для детей до 5 лет вход бесплатный.
Начало и место завершения
🚩 у кинотеатра "Шторм" ул. Горького
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
Непонятно только одно, почему экскурсия начинается не с утра. Для лета начало экскурсии в 13. 30 - это нормально, но для осень очень поздно. А вообще экскурсия супер. Масса положительных эмоций. Спасибо организаторам и экскурсоводу Николаю.
Оксана
20 окт 2020
Экскурсия понравилась. Ехала увидеть две пещеры, их и увидела. По дороге экскурсовод Александр рассказывал много, но его было приятно слушать, видно, что у человека огромный багаж знаний, с которым в самолёт даже и не пустят из-за перевеса. В пещерах местные рассказчики, рассказывают о пещере всё кратко и по сути, но легко и с юмором.
Наталия
16 июл 2020
Экскурсия отличная, пещеры потрясающие, а вот организация ужасная. Если вы хотите посмотреть пещеры и вас больше 2 человек лучше ехать на местном транспорте, такси или джипах. Стоимость экскурсии по сути трансфер до пещер. Посещение пещер оплачивается отдельно! До отказа набитая раздолбанная маршрутка и только около 40 минут подъем/спуск по горе по грунтовке, не считая дороги по городу.. Некоторые экскурсанты с билетами с местами, другие нет... Стоимость больше 1000 рублей за человека... К организации большие вопросы. гид Никита отличный, разбирается в материале. Сам провел экскурсию в пещере чтобы не ждать местного экскурсовода. Если бы с этим гидом был нормальный транспорт и размер группы был не больше 20 человек, то стоимость могла быть оправданной.
Александра
Ответ гида:Добрый день. Спасибо за обратную связь. В стоимость экскурсии входит транспортное и экскурсионное обслуживание. На сайте указанно, что входные билеты в стоимость не входят. Туристы по желанию могут пойти в одну пещеру, в две пещеры или просто погулять и пофотографироваться на горном плато. По маршруту следования, наш гид рассказывал интересную путевую информацию о горах и местные легенды. Выехав на горное плато, рассказал о пещерах и горообразовании. Всем было интересно. На маршруте в пещеры Чатырдага был автобус «Мерседес — спринтер» туристического класса вместимость 17 человек, в группе было 15 туристов. Все были с билетами и местами. Туристов с билетами на последних местах пересадили ближе, на свободные места. Общественным транспортом к пещерам Вы не доберетесь, так как городские автобусы в горы (на высоту 800 метров над уровнем моря) не поднимаются. Дорога к пещерам проходит по территории заповедника, это горно-лесная зона. Асфальта в горах нет, потому едем по грунтовой дороге через лес и по горному плато. Очередь в пещерах каждое лето. Это известный на весь мир туристический объект. Зная об этом мы отправили экскурсовода — спелеолога, который хорошо знает пещеры. Без очереди пещеры можно посетить только в зимнее время. Остановка на спуске — обязательна! После проезда по горной дороге и перед выездом на трассу, водитель должен вытереть пыль с зеркал и стекол, проверить состояние машины. В это время туристы могут сходить в туалет, зайти в кафе, посмотреть сувениры. Никого не заставляют что-либо покупать.
Елизавета
16 июл 2020
Сами пещеры потрясающие, особенно Эмине-Баир-Хосар, рассказывают интересно, все супер, но есть НО... дорога на гору в ужасном состоянии, поднимались от подножья на автобусе около часа еле-еле. В результате потеряли очень много времени, в пещеры бывают очереди, люди ждут по 1, 5 часа. На обратном пути без согласия группы завозят в сомнительное придорожное кафе, где типа можно поесть, купить сувениры, вино и сладости, это ещё минимум час. Нужно быть готовым, что домой вернётесь поздно и вряд ли успеете на ужин.
Андрей
8 сен 2019
Нужно раньше выезжать, что бы не возвращаться домой очень поздно.