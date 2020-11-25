5 отзывов оставили туристы

Экскурсия отличная, пещеры потрясающие, а вот организация ужасная. Если вы хотите посмотреть пещеры и вас больше 2 человек лучше ехать на местном транспорте, такси или джипах. Стоимость экскурсии по сути трансфер до пещер. Посещение пещер оплачивается отдельно! До отказа набитая раздолбанная маршрутка и только около 40 минут подъем/спуск по горе по грунтовке, не считая дороги по городу.. Некоторые экскурсанты с билетами с местами, другие нет... Стоимость больше 1000 рублей за человека... К организации большие вопросы. гид Никита отличный, разбирается в материале. Сам провел экскурсию в пещере чтобы не ждать местного экскурсовода. Если бы с этим гидом был нормальный транспорт и размер группы был не больше 20 человек, то стоимость могла быть оправданной.

Александра