Достаточно простой, и при этом очень красивый видовой маршрут с удобной для всех участников точкой старта. От остановки — Ангарский перевал. Что вас ожидает: На маршруте мы увидим много интересного. Как меняется флора и фауна в зависимости от нашей высоты. Не смотря на то, что это не самый сложный маршрут и высокий подъем, тип леса сменится достаточно заметно, постепенно вообще перейдя в растительность яйл — мелкие кустики. По дороге же мы пройдем буковый лес 🌳 и хвойный лес.

Буки, кстати, на Северной Демерджи, очень интересные. Именно такие, как и должно: большие, ветвистые и древние. Кроме буков и величественных сосен, тут на склонах растет много трав, в том числе и лекарственных.

По дороге у нас будет несколько смотровых площадок. Одна — в видом на долину села Лучистое, дальше, как мы выйдем на Машку (она же Эльх-Кая), мы с вами увидим и Северную Демерджи, и Ивана (Пахкал-Кая), а уж с вершины Лысого Ивана и вовсе виды такие, что закачаешься. При этом подъем займет максимум три часа. Организационные детали:• Одеваемся по-погоде, примерно с расчетом на 10 градусов в минус от того, что показал вам термометр. летом неплохо было-бы иметь с собой легкую курточку, особенно с учетом того, что все смотровые площадки — открытые, на них может быть ветрено; а зимой советуем брать пуховик и запасную пару перчаток и носков. Обувь удобная, на нескользящей подошве;