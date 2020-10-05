5 отзывов оставили туристы

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Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет

Средневековая генуэзская крепость, заповедные тропы и грот Галицына на автобусной экскурсии

4.6
5 отзывов
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
На один день из Алушты вы отправитесь в курортный Судак, где возвышается старинная генуэзская крепость, и в поселок Новый свет, основанный князем Голицыным для виноградарства.

Мы поговорим о мастерстве итальянских зодчих и истории 📖 Крымского побережья, пройдем тропой, по которой ступал император Николай II, со смотровой площадки полюбуемся панорамой Алуштинской долины и зайдем в природный грот, в котором когда-то пел сам Шаляпин.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 24 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет
Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет

Что вас ожидает

Генуэзская крепость, застывшая в веках
В Судаке вы посетите знаменитую средневековую генуэзскую крепость – наследие итальянского фортификационного зодчества и удивительный исторический памятник, расположенный на Крепостной горе. Вы увидите археологические артефакты 14 века, рассмотрите главные ворота, стены и башни крепости, перенесетесь во времена, когда побережье Крыма от Боспора до Херсонеса принадлежало купцам из Генуи и Венеции, и полюбуетесь морем с отвесных скал.

Курортный поселок Новый свет
Из крепости мы отправимся в поселок Новый свет, где в 19 веке князь
Голицын разместил свои крымские виноградники и завод шампанских вин. Вы услышите любопытную историю 📖 этого поселения и прогуляетесь 👣 среди реликтовых хвойных деревьев и зарослей можжевельника, которые окружают поселок и делают здешний воздух невероятно чистым и лечебным.

По тропе Голицына к скалистому гроту
Затем вы проследуете по тропе Голицына – маршруту, созданному в 1912 году специально к приезду российского императора Николая II. Здесь вас окружат дивные крымские пейзажи, а тропа, плавно опоясывая мыс, приведет к огромному естественному гроту Голицына, выбитому морскими волнами в скалах. В самой глубине грота вы увидите специальную эстраду, на которой располагаются музыканты во время живых концертов, а сразу за ней – огромное хранилище уникальных голицынских вин. А затем по природной тропе мы спустимся к бухте, где у вас будет время, чтобы отдохнуть и искупаться в море 🌊.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты 🎫 в крепость — 350 руб. для взрослых, 200 руб. для детей. По выходным в Судакской крепости проводятся турниры: вход в эти дни будет стоить 650 руб. с человека.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на ул Горького у кинатеатра "Шторм"
Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет
Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет
Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет
Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет
Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет
Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 24 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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5 отзывов оставили туристы

5 окт 2020
Очень понравилась экскурсия, гид Ирина просто супер, так захватывающе рассказывает, что хочется её слушать и слушать. Молодец
7 сен 2020
Понравилось все, немножко маловато воемени на обед, на фотографии внутри обьекьа, путь неблизкий, я понимаю, но - всё - таки добавить бы время
31 авг 2020
Экскурсия была насыщенной. Нам понравилось. Не хватило времени на сувениры и прогулки в свободное время, но в целом остались довольны услышенным и увиденным.
28 авг 2020
Экскурсия понравилась, жаль, что в крепости было немного ограничено время. Советую данную экскурсию тем, кто хочеть увидеть прекрасную бухту и поплавать в ней или прогуляться по живописной тропе, а также позагорать на песчаном пляже с дивным по цвету морем. И все это после прекрасного исторического экскурса в Генуэзскую препость в Судаке. Может показаться, что внутри стен ничего нет, но, на самом деле мы видели и реконструкцию боев, и город мастеров, и посетили маленький музей. Но советую запастись водой, взять головные уборы и защитить кожу от солнца : спрятаться от лучей практически некуда. )
Александр
6 авг 2018
Ну что сказать? 5 августа-экскурсия -самый лучший день 2018 !!! Все прошло отлично ! Не буду писать о красотах Судака, Нового Света, Солнечногорского-как говорится, лучше один раз увидеть Спасибо Александре, гиду Владимиру и водителю за комфортное прохождение серпантина !!

Александра проводит ещё 5 экскурсий

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