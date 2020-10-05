5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Генуэзская крепость, застывшая в веках

В Судаке вы посетите знаменитую средневековую генуэзскую крепость – наследие итальянского фортификационного зодчества и удивительный исторический памятник, расположенный на Крепостной горе. Вы увидите археологические артефакты 14 века, рассмотрите главные ворота, стены и башни крепости, перенесетесь во времена, когда побережье Крыма от Боспора до Херсонеса принадлежало купцам из Генуи и Венеции, и полюбуетесь морем с отвесных скал.

Курортный поселок Новый свет

Из крепости мы отправимся в поселок Новый свет, где в 19 веке князь

Голицын разместил свои крымские виноградники и завод шампанских вин. Вы услышите любопытную историю 📖 этого поселения и прогуляетесь 👣 среди реликтовых хвойных деревьев и зарослей можжевельника, которые окружают поселок и делают здешний воздух невероятно чистым и лечебным.

По тропе Голицына к скалистому гроту

Затем вы проследуете по тропе Голицына – маршруту, созданному в 1912 году специально к приезду российского императора Николая II. Здесь вас окружат дивные крымские пейзажи, а тропа, плавно опоясывая мыс, приведет к огромному естественному гроту Голицына, выбитому морскими волнами в скалах. В самой глубине грота вы увидите специальную эстраду, на которой располагаются музыканты во время живых концертов, а сразу за ней – огромное хранилище уникальных голицынских вин. А затем по природной тропе мы спустимся к бухте, где у вас будет время, чтобы отдохнуть и искупаться в море 🌊.

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