ежедневно в 14:00

Теплоходная прогулка из Алушты в Ялту и Ласточкино гнездо

Полюбоваться символами Крыма с воды и погулять по знаменитому курорту

Групповая
Жарким крымским летом так приятно отправиться на морскую прогулку! С борта теплохода, где с комфортом могут разместиться до 150 человек, вы насладитесь видами блестящего моря, скал и гор.

Узнаете об истории и природе полуострова, увидите замок Ласточкино гнездо.

Сделаете запоминающиеся фото-открытки.

А перед возвращением проведете 2 часа в яркой шумной Ялте.
Теплоходная прогулка из Алушты в Ялту и Ласточкино гнездо
Теплоходная прогулка из Алушты в Ялту и Ласточкино гнездо
Теплоходная прогулка из Алушты в Ялту и Ласточкино гнездо
Теплоходная прогулка из Алушты в Ялту и Ласточкино гнездо
Теплоходная прогулка из Алушты в Ялту и Ласточкино гнездо
Теплоходная прогулка из Алушты в Ялту и Ласточкино гнездо
Теплоходная прогулка из Алушты в Ялту и Ласточкино гнездо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Большая морская прогулка. Плавание на комфортабельном теплоходе займет 4 часа. Вы увидите большую часть Южного Берега Крыма: горы Кастель и Аю-Даг, мыс Плака, скалы Шаляпина и Адалары, а также Партенит, Гурзуф, Ореанду, лагерь Артек, белоснежный Ливадийский дворец. Возможна встреча с дельфинами!

Ласточкино гнездо с воды и 2 часа в Ялте. Теплоход остановится у мыса Ай-Тодор, на котором стоит романтичный замок. Вы сделаете чудесные фотографии, а после отправитесь в Ялту. Во время самостоятельной прогулки можно пройтись по набережной, найти знаковые памятники (например, чеховскую Даму с собачкой) и полюбоваться старинными особняками.

Организационные детали

Тайминг: из Алушты до замка Ласточкино гнездо (2 часа) — обратно до Ялты (30 минут) — свободное время в Ялте (2 часа) — возвращение в Алушту (1,5 часа)

  • Прогулка проводится на теплоходе, где могут находиться до 150 человек. Есть открытая и закрытая палубы.
  • Гид проводит экскурсию во время плавания. По Ялте вы гуляете самостоятельно без гида.
  • Прогулка зависит от погоды: в случае шторма экскурсия отменяется, предоплата вам возвращается

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
санаторий Киев в Алуште
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 14:00

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