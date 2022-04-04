ежедневно в 14:00

Что вас ожидает

Большая морская прогулка. Плавание на комфортабельном теплоходе займет 4 часа. Вы увидите большую часть Южного Берега Крыма: горы Кастель и Аю-Даг, мыс Плака, скалы Шаляпина и Адалары, а также Партенит, Гурзуф, Ореанду, лагерь Артек, белоснежный Ливадийский дворец. Возможна встреча с дельфинами!

Ласточкино гнездо с воды и 2 часа в Ялте. Теплоход остановится у мыса Ай-Тодор, на котором стоит романтичный замок. Вы сделаете чудесные фотографии, а после отправитесь в Ялту. Во время самостоятельной прогулки можно пройтись по набережной, найти знаковые памятники (например, чеховскую Даму с собачкой) и полюбоваться старинными особняками.

Организационные детали

Тайминг: из Алушты до замка Ласточкино гнездо (2 часа) — обратно до Ялты (30 минут) — свободное время в Ялте (2 часа) — возвращение в Алушту (1,5 часа)