Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

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Трекинг на гору Демерджи

Посетить загадочную Долину привидений, насладиться фантастическими видами и узнать о местной природе

Виктор
Виктор – Гид из Алушты
Демерджи — горный массив, состоящий из двух частей.

Северная Демерджи покорит вас размерами и относительной «дикостью», а Южная — причудливыми каменными фигурами.

Я не дам заскучать в походе и расскажу, как складывалась история 📖 нашего края, какие легенды до сих пор передаются из уста в уста и в чем особенность местной флоры и фауны.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Трекинг на гору Демерджи
Трекинг на гору Демерджи

Что вас ожидает

Северная и Южная Демерджи
Мы стартуем на Ангарском перевале, пройдем по горам Марья Кудрявая и Лысый Иван и исследуем северную и южную части Демерджи. По пути вы увидите множество горных вершин, скальных массивов и перевалов и услышите, каким образом они формировались и какие легенды с ними связаны. А также насладитесь панорамными видами на предгорье, степную часть полуострова и морское побережье: от мыса Меганом до горы ⛰️ Аю-Даг.

Долина привидений и крепость Фуна
Особое место в нашем походе займет Долина привидений, знаменитая скоплением скал причудливой формы. Я расскажу, каким образом природные силы создали эти необычные каменные изваяния, помогу найти места съемок «Кавказской пленницы» и других известных фильмов. В завершение вы увидите средневековую крепость Фуна и по желанию посетите ее музей 🖼.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — 15 километров. Специальной физической подготовки он не требует.
  • Из Алушты до Ангарского перевала и обратно мы добираемся общественным транспортом. Стоимость проезда — 60 рублей с человека.
  • Билеты 🎫 в музей 🖼 под открытым небом «Крепость Фуна» не включены в стоимость — 100 рублей
Начало и место завершения
🚩 на автостанции Алушты
Трекинг на гору Демерджи
Трекинг на гору Демерджи
Трекинг на гору Демерджи
Трекинг на гору Демерджи
Трекинг на гору Демерджи
Трекинг на гору Демерджи
Трекинг на гору Демерджи
Трекинг на гору Демерджи
Трекинг на гору Демерджи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктор
Виктор
Привет! Меня зовут Виктор, я гид-проводник по горному Крыму. Родился и всю жизнь живу в Алуште, работаю спасателем. Много лет хожу в горы, знаю их и очень люблю. С радостью познакомлю вас с вершинами, перевалами, тропами и пещерами. Расскажу о флоре и фауне Крыма и раскрою его богатую историю.
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