Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

Что вас ожидает

Северная и Южная Демерджи

Мы стартуем на Ангарском перевале, пройдем по горам Марья Кудрявая и Лысый Иван и исследуем северную и южную части Демерджи. По пути вы увидите множество горных вершин, скальных массивов и перевалов и услышите, каким образом они формировались и какие легенды с ними связаны. А также насладитесь панорамными видами на предгорье, степную часть полуострова и морское побережье: от мыса Меганом до горы ⛰️ Аю-Даг.

Долина привидений и крепость Фуна

Особое место в нашем походе займет Долина привидений, знаменитая скоплением скал причудливой формы. Я расскажу, каким образом природные силы создали эти необычные каменные изваяния, помогу найти места съемок «Кавказской пленницы» и других известных фильмов. В завершение вы увидите средневековую крепость Фуна и по желанию посетите ее музей 🖼.

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