Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

Северная и Южная Демерджи Мы стартуем на Ангарском перевале, пройдем по горам Марья Кудрявая и Лысый Иван и исследуем северную и южную части Демерджи. По пути вы увидите множество горных вершин, скальных массивов и перевалов и услышите, каким образом они формировались и какие легенды с ними связаны. А также насладитесь панорамными видами на предгорье, степную часть полуострова и морское побережье: от мыса Меганом до горы ⛰️ Аю-Даг.
Долина привидений и крепость Фуна Особое место в нашем походе займет Долина привидений, знаменитая скоплением скал причудливой формы. Я расскажу, каким образом природные силы создали эти необычные каменные изваяния, помогу найти места съемок «Кавказской пленницы» и других известных фильмов. В завершение вы увидите средневековую крепость Фуна и по желанию посетите ее музей 🖼.
Организационные детали
Протяженность маршрута — 15 километров. Специальной физической подготовки он не требует.
Из Алушты до Ангарского перевала и обратно мы добираемся общественным транспортом. Стоимость проезда — 60 рублей с человека.
Билеты 🎫 в музей 🖼 под открытым небом «Крепость Фуна» не включены в стоимость — 100 рублей
Начало и место завершения
🚩 на автостанции Алушты
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет! Меня зовут Виктор, я гид-проводник по горному Крыму. Родился и всю жизнь живу в Алуште, работаю спасателем. Много лет хожу в горы, знаю их и очень люблю. С радостью познакомлю вас с вершинами, перевалами, тропами и пещерами. Расскажу о флоре и фауне Крыма и раскрою его богатую историю.