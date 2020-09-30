7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Восхождение на восточный отрог Чатыр-Дага

Существует множество различных маршрутов на г. Чатыр-Даг. Я предлагаю пройти по одному из наиболее интересных — от Ангарского перевала к Ангар-буруну (высота 1453 м над уровнем моря). После прогулки по нижнему плато Чатырдага можно будет устроить небольшой привал, а затем я проведу вас уже по другой тропе, через буковый лес 🌳. По пути вы откроете вдохновляющие пейзажи, познакомитесь с местной флорой, фауной, геологией и историей 📖 края.

Природа горного Крыма

Вы увидите, как меняется растительность при подъеме к вершинам, и узнаете о лесообразующих деревьях на склонах крымских гор ⛰️ (кизил, дуб, бук). Посетите ущелье с реликтовой тисовой рощей, а на плато полюбуетесь можжевельником полушаровидным. Наслаждаясь ароматами трав, послушаете о целебных растениях, которыми так богат Крым: чабреце, представленном здесь десятком видов, мелиссе, лимоннике и горной землянике. Познакомитесь с карстовыми формами рельефа, узнаете, как формируются пещеры и какую роль они играют в водоснабжении полуострова. А если повезет, увидите местных диких обитателей — косуль, зайцев или парящих грифов.

Местные истории 📖 и легенды

Кроме того, вы услышите старинные легенды о пещере Бин-Баш-Коба, или Тысячеголовой, и Шайтан-ягоде — кизиле. Я расскажу, какие известные литераторы воспевали красоты Чатыр-Дага. А также поговорим об исторических событиях горного массива, в том числе, о сражении русской армии с турками у соседнего села Шумы и турприюте Крымского горного клуба — одном из первых в России и сохранившимся до сих пор.

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