Отправляемся на автобусе 🚌 в сопровождении экскурсовода по трассе, вдоль побережья в Ялту. В Ялтинском порту группа пересаживается на теплоход и отправляется к замку «Ласточкино гнездо». По пути осматриваем знаменитые курорты: Ливадию, Ореанду, Мисхор. После осмотра замка переходим к автобусу и направляемся к Воронцовскому дворцу.
Воронцовский дворец находится в курортном поселке Алупка. Этот дворец построенный для вице — губернатора Таврических земель Михаила Семеновича Воронцова. Алупкинский дворец — музей 🖼 является одним из великолепнейших памятников дворцово-паркового искусства. Это настоящий архитектурный шедевр. На этом экскурсионном маршруте проходит знакомство с парком Воронцовского дворца. В парке 🌳 растут уникальные субтропические растения, а жемчужиной парка являются искусственные пруды, в которых живут грациозные лебеди. Экскурсовод расскажет об экзотических деревьях, которые высажены были более 200 лет назад.
Продолжается путешествие в поселке Мисхор, где находиться нижняя станция канатной дороги (86 метров над уровнем моря). Подъем по канатной дороге на Ай-Петри занимает 15 мин. Верхняя станция канатной дороги находится на высоте 1153 метра над уровне моря 🌊. С зубцов Ай-Петри открывается великолепный вид на Ялту, Мисхор, Алупку, Симеиз.
Все желающие могут совершить восхождение на самую высокую точку Южной части горного массива Ай-Петри. Это красивые 🤩 скалы-зубцы. Между скал проходит навесной мостик. Любители экстрима проходят по мостику над пропастью (за отдельную плату).
Возвращаемся с Ай-Петри по канатной дороге, сейчас серпантин закрыт. спуск по канатной дороге оплачивается дополнительно - 400 рублей.
. Организационные детали:1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий;
2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы;
3. На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы;
4. На горные маршруты идти только в спортивной обуви.
Что входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
доп. расходы — 950 руб. (катер, канатная дорога, парк)
личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 улица В. Хромых 27. Туристический офис
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.