Юг-Тур – Гид из Алушты

Крым — один из главных советских курортов.



Здесь есть море 🌊, пляж 🏖️, хорошая погода и много санаториев.



С тех пор мало что изменилось.



Туристы по-прежнему любят этот уголок.



Возможно, Юг Крыма — самое лучшее место полуострова.



Здесь не только лучше климат, но здесь можно увидеть все открыточные виды.



Гора Ай-Петри, замок 🏰 Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец…