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Южный берег Крыма - супер-тур

4.5
4 отзыва
Юг-Тур
Юг-Тур – Гид из Алушты
Крым — один из главных советских курортов.

Здесь есть море 🌊, пляж 🏖️, хорошая погода и много санаториев.

С тех пор мало что изменилось.

Туристы по-прежнему любят этот уголок.

Возможно, Юг Крыма — самое лучшее место полуострова.

Здесь не только лучше климат, но здесь можно увидеть все открыточные виды.

Гора Ай-Петри, замок 🏰 Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец…
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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Южный берег Крыма - супер-тур
Южный берег Крыма - супер-тур

Что вы увидите

  • Ялта
  • Ласточкино гнездо
  • парк Воронцовского дворца
  • Ай-Петри
  • Водопад Учан-Су
Экскурсионная программа:Выезд из Алушты в 08:30
  • Отправляемся на автобусе 🚌 в сопровождении экскурсовода по трассе, вдоль побережья в Ялту. В Ялтинском порту группа пересаживается на теплоход и отправляется к замку «Ласточкино гнездо». По пути осматриваем знаменитые курорты: Ливадию, Ореанду, Мисхор. После осмотра замка переходим к автобусу и направляемся к Воронцовскому дворцу.
  • Воронцовский дворец находится в курортном поселке Алупка. Этот дворец построенный для вице — губернатора Таврических земель Михаила Семеновича Воронцова. Алупкинский дворец — музей 🖼 является одним из великолепнейших памятников дворцово-паркового искусства. Это настоящий архитектурный шедевр. На этом экскурсионном маршруте проходит знакомство с парком Воронцовского дворца. В парке 🌳 растут уникальные субтропические растения, а жемчужиной парка являются искусственные пруды, в которых живут грациозные лебеди. Экскурсовод расскажет об экзотических деревьях, которые высажены были более 200 лет назад.
  • Продолжается путешествие в поселке Мисхор, где находиться нижняя станция канатной дороги (86 метров над уровнем моря). Подъем по канатной дороге на Ай-Петри занимает 15 мин. Верхняя станция канатной дороги находится на высоте 1153 метра над уровне моря 🌊. С зубцов Ай-Петри открывается великолепный вид на Ялту, Мисхор, Алупку, Симеиз.
  • Все желающие могут совершить восхождение на самую высокую точку Южной части горного массива Ай-Петри. Это красивые 🤩 скалы-зубцы. Между скал проходит навесной мостик. Любители экстрима проходят по мостику над пропастью (за отдельную плату).
  • Возвращаемся с Ай-Петри по канатной дороге, сейчас серпантин закрыт. спуск по канатной дороге оплачивается дополнительно - 400 рублей.
  • . Организационные детали:1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий;
  • 2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы;
  • 3. На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы;
  • 4. На горные маршруты идти только в спортивной обуви.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • доп. расходы — 950 руб. (катер, канатная дорога, парк)
  • личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 улица В. Хромых 27. Туристический офис
Южный берег Крыма - супер-тур
Южный берег Крыма - супер-тур
Южный берег Крыма - супер-тур
Южный берег Крыма - супер-тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юг-Тур
Юг-Тур
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4 отзыва оставили туристы

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