Путешествие к подножию горы ⛰️ Демерджи, одного из самых красивых 🤩 и загадочных мест Крыма. Гора Демерджи с давних времен окружена множеством тайн легенд, которые мы попытаемся раскрыть в ходе нашей экскурсии 🧭 из самых загадочных мест Крыма считается долина, простирающаяся не далеко от Алушты, на юго-западном склоне горы Южная Демерджи.

Долина представляет собой место скопления причудливых фигур на дымящейся, из-за огромного количества облаков, вершине, которую называют «Фуна» (в переводе с древнегреческого «дымная»). Ветрами, словно, руками кузнеца выкованные фигуры, оживающие на рассвете и закате, благодаря игре теней и света.

План экскурсии Долины Привидений:

Приезжаем в с. Лучистое. Отправляемся в Конный клуб, с которого ведет тропа в Долину Приведений. Наслаждаемся прогулкой по горной вершине. Что Вас ожидает

На протяжении путешествия в Долину Привидений нас будут окружать завораживающие пейзажи. В каждой каменной статуе можно рассмотреть очертания людей и каждая обладает своей легендой. Мы поднимемся на гору, высота которой составляет 1240 метров, обойдем ее и спустимся с другой стороны, через расщелину на Солнечную поляну, с которой открывается чудесный вид.

В течение дня мы будем наблюдать за движением солнца, танцем света и теней, за тем как просыпаются и засыпают новые гиганты, а гора меняет свой окрас.

Преимущества экскурсии: