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Загадочная Долина Привидений в мини-группе

Анна К.
Анна К. – Гид из Алушты
Загадочная Долина Привидений в мини-группе
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 600 ₽ за человека

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Загадочная Долина Привидений в мини-группе
Загадочная Долина Привидений в мини-группе

Что вы увидите

  • Долину Привидений
Путешествие к подножию горы ⛰️ Демерджи, одного из самых красивых 🤩 и загадочных мест Крыма. Гора Демерджи с давних времен окружена множеством тайн легенд, которые мы попытаемся раскрыть в ходе нашей экскурсии 🧭 из самых загадочных мест Крыма считается долина, простирающаяся не далеко от Алушты, на юго-западном склоне горы Южная Демерджи.
Долина представляет собой место скопления причудливых фигур на дымящейся, из-за огромного количества облаков, вершине, которую называют «Фуна» (в переводе с древнегреческого «дымная»). Ветрами, словно, руками кузнеца выкованные фигуры, оживающие на рассвете и закате, благодаря игре теней и света.

План экскурсии Долины Привидений:

    Приезжаем в с. Лучистое. Отправляемся в Конный клуб, с которого ведет тропа в Долину Приведений. Наслаждаемся прогулкой по горной вершине. Что Вас ожидает
    На протяжении путешествия в Долину Привидений нас будут окружать завораживающие пейзажи. В каждой каменной статуе можно рассмотреть очертания людей и каждая обладает своей легендой. Мы поднимемся на гору, высота которой составляет 1240 метров, обойдем ее и спустимся с другой стороны, через расщелину на Солнечную поляну, с которой открывается чудесный вид.
    В течение дня мы будем наблюдать за движением солнца, танцем света и теней, за тем как просыпаются и засыпают новые гиганты, а гора меняет свой окрас.

    Преимущества экскурсии:

    • Узнать особенности Долины Привидений. Окунуться в легенды горы Демерджи, наслаждаясь завораживающими пейзажами. Получить горы удовольствия.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Билеты и обед не включены
    Начало и место завершения
    🚩 ул. Шоссейная, остановка Лучистое
    Загадочная Долина Привидений в мини-группе
    Загадочная Долина Привидений в мини-группе
    Загадочная Долина Привидений в мини-группе

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Анна К.
    Анна К.
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