Наташа проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

«Иван да Марья» горного Крыма

Наш маршрут, хоть и отличается максимальной доступностью, может посоперничать захватывающими видами с лучшими горными ⛰️ тропами. С вершины горы ⛰️ Эльх-Кая (она же Кудрявая Марья) вы полюбуетесь склонами Демерджи, забравшись на Пахкал-Кая (или Лысый Иван), рассмотрите гору Чатыр-Даг, а по пути прогуляетесь 👣 по буковому лесу 🌲 и цветущим лугам, рассмотрите сосновые посадки и отыщете интересные ракурсы Крымских гор ⛰️. Я покажу вам, где раньше располагался сторожевой пост княжества Феодоро, и расскажу, почему Лысый Иван относится к числу мест силы Крыма.

Закат в панорамной точке

На вершине Пахкал-Кая мы проведем минимум час, наслаждаясь видом на гору Чатыр-Даг и провожая солнце ☀️ за горизонт: закаты здесь всегда фантастически красивые! Вы непременно вдохновитесь на красивые 🤩 фотографии, и я с удовольствием присоединюсь — пофотографирую вас на маршруте и отправлю снимки после экскурсии 🧭 (примерно в течение недели). А после заката вас ждет ночной спуск по другой, более простой и безопасной тропе — еще одно захватывающее приключение на фоне очертаний гор ⛰️ и россыпей звезд.

Кому подойдет трекинг

Путешественникам любого возраста и уровня подготовки: тропа абсолютно безопасна даже во время ночного спуска.

Организационные детали