6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

От Долины Привидений — к Солнечной поляне

В первой части путешествия мы исследуем «визитную карточку» села Лучистое — скопление каменных изваяний на склоне горы ⛰️ удивительных форм и самых разных размеров. Необычный ландшафт Долины Привидений породил немало местных легенд, которыми я непременно поделюсь. После через сказочный реликтовый лес 🌳 мы выйдем на отличную видовую площадку — Солнечную поляну (некоторые называют ее Лунной), окруженную причудливыми каменными глыбами. С сумасшедшей красотой видов, которые откроются с этой точки, смогут поспорить разве что панорамы с вершины Южной Демерджи.

Невероятный закат на скале Аленга

Отдохнув на Солнечной поляне, мы устремимся вверх, к высочайшей точке маршрута — скале Аленга. Возрастающая сложность тропы с лихвой восполнится потрясающими горными ⛰️ пейзажами. Мы будем так часто останавливаться для фото-пауз, что вы не даже не заметите, как мы доберемся до вершины Южной Демерджи — сокровищнице лучших крымских закатов. По дороге рассмотрим со всех сторон скалу, напоминающую профиль Екатерины II, и интересные каменные образования, похожие то на грибы, то на домики гномов. А главной наградой станет, разумеется, закат среди чудесных облаков и горных склонов.

Организационные детали