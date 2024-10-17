Экскурсии со скидкой в Астрахани до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Астрахани, цены от 2850 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Игровая экскурсия по Астрахани для детей
Пешая
скидка
20%
24 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Астрахани: от купцов до космоса
Почувствуйте себя переселенцами с Востока в Астрахани XVI века. Узнайте о старинной архитектуре, купеческих традициях и истории астраханских пионеров космоса
Начало: В районе кремля
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
50004000 за всё до 10 чел.
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Пешая
скидка
5%
3 отзыва
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Пройдите увлекательный квест по местам съёмок фильма «Не может быть» в Астрахани. Решайте загадки, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по городу
Начало: В районе Петровской набережной
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
30002850 за всё до 5 чел.
Экскурсия по неординарной Косе с чайком из самовара на углях
Пешая
скидка
5%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по неординарной Косе с чайком из самовара на углях
Заглянуть в необычный район Астрахани и раскрыть его тайны
Начало: На набережной
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
87508313 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    17 октября 2024
    Игровая экскурсия по Астрахани для детей
    Были на экскурсии в августе в рамках путешествия в Астрахань. Любим брать игровые экскурсии в разных городах, так детям легче
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    запомнить историю, достопримечательности, и это всегда яркое событие в любом путешествии. Рады, что нашли такую экскурсию и в Астрахани! Большое спасибо Дарье и дальнейших успехов!

  • А
    Анна
    29 сентября 2024
    Игровая экскурсия по Астрахани для детей
    Экскурсия прошла отлично! Было очень интересно!
  • А
    Анна
    29 сентября 2024
    Игровая экскурсия по Астрахани для детей
    Спасибо за интересную экскурсию!
  • Э
    Элла
    7 июля 2024
    Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
    Это лучшее что было с нами в Астрахани. Мы впервые проходили квест. В восторге от Дарьи и ее организации. Помимо квеста Дарья была нашим гидом по Астрахани во время его прохождения. Очень рекомендую Дарью. Приятный человек и гид отличный.
  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
    Замечательный интересный экскурсовод, милая девушка, провела экскурсию, которая интересна была и взрослым и подросткам и детям - всем рекомендую!
  • Н
    Надежда
    28 февраля 2024
    Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
    Интересный квест-экскурсия! Взглянули на родной город свежим взглядом, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Дарья приятная девушка, позитивно настроенная на общение. По завершению квеста получили небольшой бонус) Рекомендую квест к прохождению горожанам и гостям города однозначно!
    Интересный квест-экскурсия! Взглянули на родной город свежим взглядом, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Дарья приятнаяИнтересный квест-экскурсия! Взглянули на родной город свежим взглядом, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Дарья приятная

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Игровая экскурсия по Астрахани для детей
  2. Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
  3. Экскурсия по неординарной Косе с чайком из самовара на углях
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Кремль
  4. Набережная
  5. Никольская улица
  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
  8. Пыточная башня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в декабре 2024
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