Были на экскурсии в августе в рамках путешествия в Астрахань. Любим брать игровые экскурсии в разных городах, так детям легче

запомнить историю, достопримечательности, и это всегда яркое событие в любом путешествии. Рады, что нашли такую экскурсию и в Астрахани! Большое спасибо Дарье и дальнейших успехов!

Э Элла

Это лучшее что было с нами в Астрахани. Мы впервые проходили квест. В восторге от Дарьи и ее организации. Помимо квеста Дарья была нашим гидом по Астрахани во время его прохождения. Очень рекомендую Дарью. Приятный человек и гид отличный.