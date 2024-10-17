скидка
20%
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Астрахани: от купцов до космоса
Почувствуйте себя переселенцами с Востока в Астрахани XVI века. Узнайте о старинной архитектуре, купеческих традициях и истории астраханских пионеров космоса
Начало: В районе кремля
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
50004000₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Пройдите увлекательный квест по местам съёмок фильма «Не может быть» в Астрахани. Решайте загадки, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по городу
Начало: В районе Петровской набережной
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
30002850₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по неординарной Косе с чайком из самовара на углях
Заглянуть в необычный район Астрахани и раскрыть его тайны
Начало: На набережной
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
87508313₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра17 октября 2024Были на экскурсии в августе в рамках путешествия в Астрахань. Любим брать игровые экскурсии в разных городах, так детям легче
- ААнна29 сентября 2024Экскурсия прошла отлично! Было очень интересно!
- ААнна29 сентября 2024Спасибо за интересную экскурсию!
- ЭЭлла7 июля 2024Это лучшее что было с нами в Астрахани. Мы впервые проходили квест. В восторге от Дарьи и ее организации. Помимо квеста Дарья была нашим гидом по Астрахани во время его прохождения. Очень рекомендую Дарью. Приятный человек и гид отличный.
- ААндрей13 мая 2024Замечательный интересный экскурсовод, милая девушка, провела экскурсию, которая интересна была и взрослым и подросткам и детям - всем рекомендую!
- ННадежда28 февраля 2024Интересный квест-экскурсия! Взглянули на родной город свежим взглядом, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Дарья приятная девушка, позитивно настроенная на общение. По завершению квеста получили небольшой бонус) Рекомендую квест к прохождению горожанам и гостям города однозначно!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Скидки»
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