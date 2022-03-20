Экспедиция проходит во время смены сезонов, время воды и льда, время айсбергов и нерп! Красота Байкала в этом время необычайна – природа потихоньку начинает просыпаться, появляются первые подснежники, начинается таяние льда.
Несмотря на экспедиционный характер программы, мы наполняем путешествие важными моментами, позволяющими путешествовать комфортно: вкусное питание с Байкальскими и бурятскими блюдами, горячие обеды на льду, русская баня, постоянное сопровождение гидом, выдача всего необходимого инвентаря для фотоохоты.
Это не просто тур, это настоящая экспедиция! Если вы мечтаете об отсутствии связи, звенящей тишине, о Байкале без людей, то присоединяйтесь – это путешествие для вас!
В аэропорту Иркутска встреча группы с гидом, знакомство, получение багажа и отправление на Байкал!
Путь до места встречи с озером проходит по живописнейшему Байкальскому тракту, который тянется вдоль реки Ангара — единственной реки, которая вытекает из Байкала.
Примерно через час вы окажетесь на Байкале в посёлке Листвянка. Как же приятно вдохнуть свежий апрельский воздух, который уже насквозь пронизан весенними нотками!
На причале нашу группу будет ждать судно на воздушной подушке «Хивус» — незаменимое средство передвижения по весеннему льду — он может идти как по воде, так и по льду. Это чудное, на первый взгляд, средство передвижения станет для вас домом на ближайшие пять дней.
Первая остановка по маршруту — утёс Скрипер. От его подножия начинается тропа на сам утёс, с вершины которого открывается прекрасная панорама на противоположный берег Байкала и горный хребет Хамар-Дабан.
Затем мы пройдем через одно из самых живописных местечек на Байкале — бухту Песчаную, которая знаменита своими ходульными деревьями, песчаными пляжами и отвесными скалами. В зимний и летний сезоны здесь можно встретить сотни туристов. У вас же будет возможность погулять по Песчанке в уединении!
По пути фото-стопы, чтобы запечатлеть окружающую нас красоту — голубые торосы и айсберги, осмотреть древние петроглифы на мысе Саган-Заба, причудливые скалы мыса Дыроватый.
К вечеру прибываем в потрясающую уединенную бухту Ая. Здесь же, в одноименном отеле, будет организована ваша первая ночевка. Проживание в благоустроенных двухместных домиках.
ВЫ УВИДИТЕ:
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ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО:
Приключения продолжаются! После завтрака посадка в Хивус и отправление на север, к красотам Малого Моря. С сегодняшнего дня мы начинаем фотоохоту на нерп. Всем участникам будут выданы специальные маскировочные костюмы, а также пару биноклей.
Для фотоохоты используются специальные санки с белым парусом, которые скрывают человека.
Тюлени в это время часто греются на солнце возле своих логовищ, и к ним можно подойти на достаточно близкое расстояние и сделать уникальные кадры. Ну и в случае везения, вы получите уникальные снимки нерпы!
По пути вы увидите розовые гранатовые пески на острове Огой и обойдёте несколько раз вокруг буддийской Ступы Просветления на острове Огой, загляните в гроты острова Ольхон – они скрыты от яркого весеннего солнышка, поэтому в гротах вы сможете увидеть тот самый байкальский лёд, который ещё не поменял свою структуру.
К вечеру прибытие на базу отдыха «Хадарта», размещение в благоустроенных домиках.
ВЫ УВИДИТЕ:
ВЫ ПОПРОБУЕТЕ:
ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО:
Вчера мы посмотрели только южную часть Ольхона и его гроты. Сегодня же нам предстоит запечатлеть на свои фотокамеры знаменитые мысы этого острова, которые располагаются с северной его стороны – Шаманка, Саган-Хушун, Хобой.
После активных передвижений очень кстати будет обед прямо на льду Байкала!
От Ольхона вас ожидает переход на «Хивусе» на восточную сторону Байкала, к месту ночевки на Ушканьих островах или, как их называют местные, Ушканы. Это архипелаг из четырех островков, расположенных практически посередине озера.
А по дороге мы посетим самое широкое место Байкала и обязательно отметим эту встречу бокалом игристого!
Ближайшие две ночи вы будете ночевать в деревянном доме, удобства на улице. Вечером у вас будет возможность попариться в жаркой бане и искупаться прямо в Байкале!
ВЫ УВИДИТЕ:
ВЫ ПОПРОБУЕТЕ:
ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО:
После завтрака — отправление на поиски нерпы. Ушканьи острова – это самое крупное на Байкале место лежки тюленя, и если повезет в этот день, возможно, мы увидим даже бельков, новорожденных детенышей нерпы.
Во время охоты – уже традиционный обед на льду.
Сразу предупреждаем, строго запрещено брать на руки детенышей, рушить логовища и подходить к лункам, ближе, чем на 50 метров. Все эти правила сделаны с целью уберечь бельков, так как при близком контакте с человеком мама может отказаться от своего детеныша!
В тот день мы посетим горячие источники в бухте Змеиной. Только представьте себе: вы лежите в горячей ванне практически на берегу Байкала у подножия белоснежных вершин Баргузинского хребта!
К вечеру вы вернетесь на Ушканьи острова.
ВЫ УВИДИТЕ:
ВЫ ПОПРОБУЕТЕ:
ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО:
С этого дня мы начинаем двигаться на юг, но уже новым маршрутом.
Да, мы были уже на Ольхоне – с его южной и северной стороны, а вот восточный берег не видели. А посмотреть есть на что – по пути мы остановимся над самой глубокой точкой Байкала, 1642 метра и увидим высочайшую точку Ольхона – гору Жима!
Обязательный пункт программы – отдых в гамаках, звон бокалов с шампанским и фотосессия! Советуем с собой взять атрибуты летнего отдыха – фото получатся бомбическими!
Вечером нас радушно встретят на базе отдыха «Хадарта». Уютные домики, заслуженный отдых и ужин!
ВЫ УВИДИТЕ:
ВЫ ПОПРОБУЕТЕ:
ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО:
После завтрака (около 11:00) сборы и выезд в Иркутск. Вылет из Иркутска не ранее 18:00 или на следующий день.
ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО:
Обувь. В первую очередь обувь должна быть теплой и непромокаемой. Подойдут трекинговые ботинки, утепленные сапоги. Валенки, унты в это время года лучше не использовать, т. к. они быстро промокают и долго сохнут.
Верхняя одежда. Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для апреля – это горнолыжный костюм.
Шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой.
Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.
Термобелье. Для весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать летнее, легкое термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask.
Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце!
Балаклаву (маску для лица).
Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2).
Налобный фонарик (и запасные батарейки).
Треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки.
Купальные принадлежности (в том числе полотенце), (Если вы собираетесь в баню или на горячие источники).
Личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания).
Фото - и видеоаппаратуру. Для съемки нерп нужны телеобъективы! С Фокусным расстоянием не менее 300.
Горнолыжную маску. Чтобы выглядывать из Хивуса в поисках нерпы.
Если у вас есть бинокль или подзорная труба – смело берите. У нас будут «общественные» бинокли, но личный всегда лучше
Атрибуты пляжного отдыха для фотосессии (платья, купальники, шляпы, парео и т. д.).
Советуем прилететь в Иркутск накануне, чтобы успеть акклиматизироваться, отдохнуть после 5-часового перелёта (если летите с Москвы) и выспаться. В стоимость не входит проживание и трансферы в первый день, но мы с радостью поможем вам найти гостиницу и машину.
Авиабилеты из Иркутска необходимо покупать с вылетом на следующий день.
В этом путешествии у нас есть ограничения по весу, так как в Хивусе совсем небольшие багажные отделения. Очень рекомендуем вам ехать с рюкзаками или сумками, объемом не более 40- 50 литров и весом не более 15 кг. В противном случае будем сидеть на сумках.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.