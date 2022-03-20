Вас ждёт уникальное путешествие, не имеющее аналогов. Настоящая экспедиция, захватывающая оба берега Байкала, которая, помимо знаковых мест, покажет вам дикие уголки озера и заповедные места.

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Это не просто тур, это настоящая экспедиция! Если вы мечтаете об отсутствии связи, звенящей тишине, о Байкале без людей, то присоединяйтесь – это путешествие для вас!

Несмотря на экспедиционный характер программы, мы наполняем путешествие важными моментами, позволяющими путешествовать комфортно: вкусное питание с Байкальскими и бурятскими блюдами, горячие обеды на льду, русская баня, постоянное сопровождение гидом, выдача всего необходимого инвентаря для фотоохоты.

Экспедиция проходит во время смены сезонов, время воды и льда, время айсбергов и нерп! Красота Байкала в этом время необычайна – природа потихоньку начинает просыпаться, появляются первые подснежники, начинается таяние льда.

Программа тура по дням

1 день Иркутск — Листвянка — Бухта Песчаная — Бухта Ая

В аэропорту Иркутска встреча группы с гидом, знакомство, получение багажа и отправление на Байкал! Путь до места встречи с озером проходит по живописнейшему Байкальскому тракту, который тянется вдоль реки Ангара — единственной реки, которая вытекает из Байкала. Примерно через час вы окажетесь на Байкале в посёлке Листвянка. Как же приятно вдохнуть свежий апрельский воздух, который уже насквозь пронизан весенними нотками! На причале нашу группу будет ждать судно на воздушной подушке «Хивус» — незаменимое средство передвижения по весеннему льду — он может идти как по воде, так и по льду. Это чудное, на первый взгляд, средство передвижения станет для вас домом на ближайшие пять дней. Первая остановка по маршруту — утёс Скрипер. От его подножия начинается тропа на сам утёс, с вершины которого открывается прекрасная панорама на противоположный берег Байкала и горный хребет Хамар-Дабан. Затем мы пройдем через одно из самых живописных местечек на Байкале — бухту Песчаную, которая знаменита своими ходульными деревьями, песчаными пляжами и отвесными скалами. В зимний и летний сезоны здесь можно встретить сотни туристов. У вас же будет возможность погулять по Песчанке в уединении! По пути фото-стопы, чтобы запечатлеть окружающую нас красоту — голубые торосы и айсберги, осмотреть древние петроглифы на мысе Саган-Заба, причудливые скалы мыса Дыроватый. К вечеру прибываем в потрясающую уединенную бухту Ая. Здесь же, в одноименном отеле, будет организована ваша первая ночевка. Проживание в благоустроенных двухместных домиках. ВЫ УВИДИТЕ: завораживающие пейзажи;

знаменитую бухту Песчаная;

деревья на ходулях;

панораму с утёса Скрипер;

древние петроглифы. ВЫ ПОПРОБУЕТЕ: вкусные бурятские буузы;

впервые пройтись по льду Байкала;

сделать фото с торосом. ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО: обед;

ужин.

2 день Ая — остров Огой — Малое Море

Приключения продолжаются! После завтрака посадка в Хивус и отправление на север, к красотам Малого Моря. С сегодняшнего дня мы начинаем фотоохоту на нерп. Всем участникам будут выданы специальные маскировочные костюмы, а также пару биноклей. Для фотоохоты используются специальные санки с белым парусом, которые скрывают человека. Тюлени в это время часто греются на солнце возле своих логовищ, и к ним можно подойти на достаточно близкое расстояние и сделать уникальные кадры. Ну и в случае везения, вы получите уникальные снимки нерпы! По пути вы увидите розовые гранатовые пески на острове Огой и обойдёте несколько раз вокруг буддийской Ступы Просветления на острове Огой, загляните в гроты острова Ольхон – они скрыты от яркого весеннего солнышка, поэтому в гротах вы сможете увидеть тот самый байкальский лёд, который ещё не поменял свою структуру. К вечеру прибытие на базу отдыха «Хадарта», размещение в благоустроенных домиках. ВЫ УВИДИТЕ: байкальскую нерпу в живой природе;

изумрудные айсберги;

остров огой. ВЫ ПОПРОБУЕТЕ: поучаствовать в фотоохоте на нерпу;

сделать уникальные фотоснимки нерпы;

обойти ступу просветления несколько раз;

насладиться бирюзовыми льдинами. ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО: завтрак;

обед;

ужин.

3 день Малое Море — остров Ольхон — Ушканьи острова

Вчера мы посмотрели только южную часть Ольхона и его гроты. Сегодня же нам предстоит запечатлеть на свои фотокамеры знаменитые мысы этого острова, которые располагаются с северной его стороны – Шаманка, Саган-Хушун, Хобой. После активных передвижений очень кстати будет обед прямо на льду Байкала! От Ольхона вас ожидает переход на «Хивусе» на восточную сторону Байкала, к месту ночевки на Ушканьих островах или, как их называют местные, Ушканы. Это архипелаг из четырех островков, расположенных практически посередине озера. А по дороге мы посетим самое широкое место Байкала и обязательно отметим эту встречу бокалом игристого! Ближайшие две ночи вы будете ночевать в деревянном доме, удобства на улице. Вечером у вас будет возможность попариться в жаркой бане и искупаться прямо в Байкале! ВЫ УВИДИТЕ: живописные мысы и острова;

байкальский закат;

ушканьи острова;

самое широкое место байкала;

величественный остров ольхон. ВЫ ПОПРОБУЕТЕ: блюда из байкальского омуля;

сфотографировать красивые скалы;

встретить байкальский закат;

попариться в жаркой баньке. ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО: завтрак;

обед;

ужин.

4 день Ушканьи острова — Чивыркуйский залив — Ушканьи острова

После завтрака — отправление на поиски нерпы. Ушканьи острова – это самое крупное на Байкале место лежки тюленя, и если повезет в этот день, возможно, мы увидим даже бельков, новорожденных детенышей нерпы. Во время охоты – уже традиционный обед на льду. Сразу предупреждаем, строго запрещено брать на руки детенышей, рушить логовища и подходить к лункам, ближе, чем на 50 метров. Все эти правила сделаны с целью уберечь бельков, так как при близком контакте с человеком мама может отказаться от своего детеныша! В тот день мы посетим горячие источники в бухте Змеиной. Только представьте себе: вы лежите в горячей ванне практически на берегу Байкала у подножия белоснежных вершин Баргузинского хребта! К вечеру вы вернетесь на Ушканьи острова. ВЫ УВИДИТЕ: ледовые просторы байкала;

лежбища байкальского тюленя;

красивые заснеженные горы;

живописные пейзажи;

байкальский рассвет;

чивыркуйский залив. ВЫ ПОПРОБУЕТЕ: увидеть детеныша нерпы;

фотоохоту на тюленя;

занырнуть в байкал!;

искупаться в термальных источниках. ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО: завтрак;

обед;

ужин.

5 день Ушканьи острова — Малое море

С этого дня мы начинаем двигаться на юг, но уже новым маршрутом. Да, мы были уже на Ольхоне – с его южной и северной стороны, а вот восточный берег не видели. А посмотреть есть на что – по пути мы остановимся над самой глубокой точкой Байкала, 1642 метра и увидим высочайшую точку Ольхона – гору Жима! Обязательный пункт программы – отдых в гамаках, звон бокалов с шампанским и фотосессия! Советуем с собой взять атрибуты летнего отдыха – фото получатся бомбическими! Вечером нас радушно встретят на базе отдыха «Хадарта». Уютные домики, заслуженный отдых и ужин! ВЫ УВИДИТЕ: восточный берег ольхона;

гору жиму;

дрейфующие льдины;

самое глубокое место озера. ВЫ ПОПРОБУЕТЕ: насладиться просторами байкала;

сплавиться на льдине;

сфотографироваться на льдине в купальнике;

полежать в гамаке. ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО: завтрак;

обед;

ужин.

6 день Трансфер в Иркутск. Отъезд домой