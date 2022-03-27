Преимущества этого путешествия:
Прибытие в Иркутск до 15:00 часов.
Встреча на автовокзале г. Иркутска, внутри помещения у центрального входа в 15:00.
Знакомство.
Посадка на автобус.
В 16:00 отправление в поселок Голоустное на рейсовом автобусе.
Знакомство.
Размещение на базе.
Подготовка к завтрашнему переходу.
Завтрак.
Переход по Байкалу.
Пройти предстоит около 32 км.
Данный участок очень живописный, особенно в солнечную погоду.
Скалы, лед, наледи. И Байкал очень красив именно с воды (в данном случае со льда).
Зависит от погодных условий или от желаний участника.
При хорошем состоянии льда – одеваем коньки.
Сегодня предстоит идти вдоль берега до бухты Песчаная.
Перекус или обед (зависит от погоды).
Осмотр прозрачного льда Байкала.
Вечером – знаменитая бухта Песчаная.
Ночевка в домиках с удобствами на улице.
В номере рукомойник.
Опыт показывает, что скорость в коньках достаточно высокая, как правило это расстояние легко преодолевается за 4 – 5 часов.
Пешком уходит около 8 – 9 часов.
Ужин.
Завтрак.
Сегодня только радиальные выходы.
Осмотр Большой Колокольни, наледи на скалах.
Делаем фотографии.
Обед на льду Байкала.
Днем, при хорошей погоде – отличное яркое солнце.
Подъем на обзорную точку в бухте Песчаная.
Красота с Птичьего полета.
Фотографируемся с высоты птичьего полета.
Возвращаемся в бухту Песчаная.
Обед.
Катаемся по Байкалу на коньках и осматриваем удивительные гроты.
Подъем и прогулка по живописной тропе среди скал и деревьев.
Баня (оплачивается дополнительно).
Ужин.
Ночь на базе отдыха.
Завтрак.
Переход в бухту Сенная.
Радиальный выход вдоль берега Байкала (для желающих – 8 км).
Пешком.
Обратно можно на коньках.
Коньки берем с собой.
Возвращаемся в бухту Песчаная.
Обедаем, отдыхаем играем, желающие идут в баню.
Радиальные выходы, фотографии.
Ужин.
Завтракаем и выходим на коньках или пешком в п. Голоустное.
За дополнительную плату можно уехать на катере Хивус (за доп. плату).
Ночевка в поселке или Голоустном или в Листвянке.
Ночевка на базе.
Прощальный ужин.
Ранний завтрак и отъезд в Иркутск на рейсовом транспорте самостоятельно.
Листвянка — один из самых посещаемых туристами поселков на Байкале.
Здесь есть целый рынок сувениров.
Можно поесть копченого омуля, прокатиться за дополнительную оплату на собачьей упряжке или снегоходах.
Тур предусматривает размещение на турбазе. Шестиместные номера без удобств (на улице или этаже).
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Доплата за размещение 1 человека (за исключением на мысе Кадильном):
На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.
Документы:
Необходимо обязательно при себе иметь:
Необходимое личное снаряжение для зимних и весенних путешествий:
Предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то что одето на Вас:
Снаряжение и аксессуары:
Необходимая одежда:
Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):
*коньки
*резинки с шипами для обуви – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ в походах по льду
Примечание: если специальное снаряжение не входит в стоимость тура, его можно взять в аренду в фирме, заранее сообщив об этом вашему менеджеру.
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого!
Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.
На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы.
Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога.
Это не экскурсионный тур, т. к. главной целью тура является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.
Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухни, поделятся историями, которые им известны о Байкале.
В день приезда (сбора) группы и в день отъезда группы питание не предоставляется.
На маршруте пища готовится на костре.
Питание на маршруте: завтрак, обед или перекус, ужин.
Продукты усиленные по калорийности: тушенка, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари.
Туристам питающимся по-вегетариански необходимо заблаговременно (не позднее 20 дней до выхода на маршрут) предупредить организаторов.
Заказ индивидуального питания повлечет изменения в стоимости тура.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
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