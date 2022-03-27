Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках и экскурсии

Программа Ледяные просторы Байкала рассчитана для тех кто планирует отдохнуть зимой

4.7
3 отзыва
Программа Ледяные просторы Байкала рассчитана для тех кто планирует отдохнуть зимой в России. Приглашаем в самый красивый и интересный отдых на Байкале. Всего за несколько дней Вы испытаете немало впечатлений, наберетесь сил и отдохнете на славу. Попаритесь в баньке и искупнетесь в самом Байкале, увидите все красоты Байкальского льда. Активный отдых всегда полезен для нас!
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках и экскурсии
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках и экскурсии
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках и экскурсии
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках и экскурсии
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках и экскурсии
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках и экскурсии
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках и экскурсии
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках и экскурсии
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках и экскурсии
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках и экскурсии
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках и экскурсии
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках и экскурсии
Ближайшие даты:
22
фев
01
мар
08
мар
15
мар

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • проедем на коньках или пройдем пешком около 60 км по льду Байкала;
  • узнаем, что такое торосы, наплески и наледи;
  • увидим зимний Байкал с высоты птичьего полета;
  • отлично проведем время в хорошей компании.

Программа тура по дням

1 день
Приезд. Трансфер в поселок Голоустное

Прибытие в Иркутск до 15:00 часов.

Встреча на автовокзале г. Иркутска, внутри помещения у центрального входа в 15:00.

Знакомство.

Посадка на автобус.

В 16:00 отправление в поселок Голоустное на рейсовом автобусе.

Знакомство.

Размещение на базе.

Подготовка к завтрашнему переходу.

Приезд. Трансфер в поселок ГолоустноеПриезд. Трансфер в поселок ГолоустноеПриезд. Трансфер в поселок Голоустное
2 день
Переход по льду до бухты Песчаная

Завтрак.

Переход по Байкалу. 

Пройти предстоит около 32 км.

Данный участок очень живописный, особенно в солнечную погоду.

Скалы, лед, наледи. И Байкал очень красив именно с воды (в данном случае со льда).

Зависит от погодных условий или от желаний участника.

При хорошем состоянии льда – одеваем коньки.

Сегодня предстоит идти вдоль берега до бухты Песчаная.

Перекус или обед (зависит от погоды).

Осмотр прозрачного льда Байкала.

Вечером – знаменитая бухта Песчаная.

Ночевка в домиках с удобствами на улице.

В номере рукомойник.

Опыт показывает, что скорость в коньках достаточно высокая, как правило это расстояние легко преодолевается за 4 – 5 часов.

Пешком уходит около 8 – 9 часов.

Ужин.

Переход по льду до бухты ПесчанаяПереход по льду до бухты ПесчанаяПереход по льду до бухты Песчаная
3 день
Фотографируем Байкал с высоты птичьего полета

Завтрак.

Сегодня только радиальные выходы.

Осмотр Большой Колокольни, наледи на скалах.

Делаем фотографии.

Обед на льду Байкала.

Днем, при хорошей погоде – отличное яркое солнце.

Подъем на обзорную точку в бухте Песчаная.

Красота с Птичьего полета.

Фотографируемся с высоты птичьего полета.

Возвращаемся в бухту Песчаная.

Обед.

Катаемся по Байкалу на коньках и осматриваем удивительные гроты.

Подъем и прогулка по живописной тропе среди скал и деревьев.

Баня (оплачивается дополнительно).

Ужин.

Ночь на базе отдыха.

Фотографируем Байкал с высоты птичьего полетаФотографируем Байкал с высоты птичьего полетаФотографируем Байкал с высоты птичьего полета
4 день
Поход пешком в бухту Сенная вдоль берега Байкала

Завтрак.

Переход в бухту Сенная.

Радиальный выход вдоль берега Байкала (для желающих – 8 км).

Пешком.

Обратно можно на коньках.

Коньки берем с собой.

Возвращаемся в бухту Песчаная.

Обедаем, отдыхаем играем, желающие идут в баню.

Радиальные выходы, фотографии.

Ужин.

Поход пешком в бухту Сенная вдоль берега БайкалаПоход пешком в бухту Сенная вдоль берега БайкалаПоход пешком в бухту Сенная вдоль берега Байкала
5 день
Поход в поселок Голоустное: на коньках, пешком или на хивусе

Завтракаем и выходим на коньках или пешком в п. Голоустное.

За дополнительную плату можно уехать на катере Хивус (за доп. плату).

Ночевка в поселке или Голоустном или в Листвянке.

Ночевка на базе.

Прощальный ужин.

Поход в поселок Голоустное: на коньках, пешком или на хивусеПоход в поселок Голоустное: на коньках, пешком или на хивусеПоход в поселок Голоустное: на коньках, пешком или на хивусе
6 день
Отъезд

Ранний завтрак и отъезд в Иркутск на рейсовом транспорте самостоятельно.

Листвянка — один из самых посещаемых туристами поселков на Байкале.

Здесь есть целый рынок сувениров.

Можно поесть копченого омуля, прокатиться за дополнительную оплату на собачьей упряжке или снегоходах.

Проживание

Тур предусматривает размещение на турбазе. Шестиместные номера без удобств (на улице или этаже).

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Доплата за размещение 1 человека (за исключением на мысе Кадильном):

  • в двухместных номерах – 3 000 руб.;
  • в одноместных номерах – 6 000 руб.;

На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе (готовим сами, по очереди)
  • Транспорт
  • Размещение на базах и приютах по 2-6 человека в номере (удобства на улице или этаже)
  • Работа инструктора
  • Оформление разрешения для посещение национального парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно.
  • Страховка
  • Катер на воздушной подушке (переезд в одну сторону 7000/8000 руб. с человека)
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

Необходимо обязательно при себе иметь:

  1. Паспорт (для детей — свидетельство о рождении).
  2. Полис обязательного медицинского страхования.

Необходимое личное снаряжение для зимних и весенних путешествий:

Предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то что одето на Вас:

Снаряжение и аксессуары:

  1. Рюкзак для личный вещей 60 литров.
  2. Фонарь налобный.
  3. Очки солнцезащитные.
  4. Ложка, кружка, чашка, ножик.
  5. Спички, или зажигалку.
  6. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу).
  7. Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях по льду озера Байкал).

Необходимая одежда:

  • Нижнее белье.
  • Термобелье 1 шт.
  • Кофта, флиска или т. п (желательно из современных материалов).
  • Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно. Куртка – утепленная с капюшоном. Брюки – защита от ветра, влаги. Можно использовать горнолыжный костюм.
  • Носки простые (или трекинговые) — 2 пары.
  • Носки шерстяные (трекинговые, утепленные).
  • Обувь желательно 2 пары (треккинговые ботинки или другие теплые ботинки с теплой стелькой, без высокого каблука, унты).
  • Трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников.
  • Шапочка теплая спортивная — 2 шт.
  • Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
  • Перчатки утепленные и варежки зимние.

Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):

*коньки

*резинки с шипами для обуви – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ в походах по льду

Примечание: если специальное снаряжение не входит в стоимость тура, его можно взять в аренду в фирме, заранее сообщив об этом вашему менеджеру.

Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.

Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого!

Какие правила для участников тура?
  • участники самостоятельно по очереди занимаются приготовлением еды на всем маршруте;
  • устанавливают палатки;
  • заготавливают дрова;
  • осуществляют перенос всего необходимого снаряжения;
  • помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.

Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.

Какое сопровождение на маршруте?

На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы.
Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога.
Это не экскурсионный тур, т. к. главной целью тура является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.
Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухни, поделятся историями, которые им известны о Байкале.

Как организовано питание на маршруте?

В день приезда (сбора) группы и в день отъезда группы питание не предоставляется.
На маршруте пища готовится на костре.
Питание на маршруте: завтрак, обед или перекус, ужин.
Продукты усиленные по калорийности: тушенка, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари.
Туристам питающимся по-вегетариански необходимо заблаговременно (не позднее 20 дней до выхода на маршрут) предупредить организаторов.
Заказ индивидуального питания повлечет изменения в стоимости тура.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки в туре?

Скидки детям до 12 лет 10%.
Скидки детям до 5 лет 20%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
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М
27 мар 2022
Отличная возможность уйти от суеты и ужасного новостного фона в величественно и брутально красивое место на стыке тайги и бескрайнего льда Байкала.
Турбаза "Песчаные дюны" предлагает потрясающую смесь гостиничного комфорта и аутентичности глубинной жизни. Необходимость ежечасно топить печку и носить воду в ведре - прекрасное погружение в простую сельскую жизнь. Это я, конечно, как сугубо городской житель говорю:)
Я допустил ошибку, выбра тур на коньках с минимальным опытом катания. Умея кататься только на городских катках, я не смог встать на коньки на идеально ровном и твёрдом как бетон могучем льду могучего озера. Но это оказалось не проблемой, так как дойти от старта маршрута до турбазы и обратно можно пешком, что я и сделал:) Но лучше не повторять моих ошибок)
Снимаю одну звезду исключительно субъективно, за эффект обманутого ожидания. Радиальные выходы в течение второго и третьего дня, о которых сказано в описании тура, - это 2 - 3 часа неспешной прогулки, между завтраком и обедом. Я почему-то думал, что буду ходить, двигаться с утра до ночи, и мне не хватило, грубо говоря,"подвигов" вроде походов по 40 км в день. Зато если вы читаете этот отзыв и не желаете ультрамарафонских нагрузок, этот тур для вас! Проверено на себе!
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.

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