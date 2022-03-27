Отличная возможность уйти от суеты и ужасного новостного фона в величественно и брутально красивое место на стыке тайги и бескрайнего льда Байкала.

Турбаза "Песчаные дюны" предлагает потрясающую смесь гостиничного комфорта и аутентичности глубинной жизни. Необходимость ежечасно топить печку и носить воду в ведре - прекрасное погружение в простую сельскую жизнь. Это я, конечно, как сугубо городской житель говорю:)

Я допустил ошибку, выбра тур на коньках с минимальным опытом катания. Умея кататься только на городских катках, я не смог встать на коньки на идеально ровном и твёрдом как бетон могучем льду могучего озера. Но это оказалось не проблемой, так как дойти от старта маршрута до турбазы и обратно можно пешком, что я и сделал:) Но лучше не повторять моих ошибок)

Снимаю одну звезду исключительно субъективно, за эффект обманутого ожидания. Радиальные выходы в течение второго и третьего дня, о которых сказано в описании тура, - это 2 - 3 часа неспешной прогулки, между завтраком и обедом. Я почему-то думал, что буду ходить, двигаться с утра до ночи, и мне не хватило, грубо говоря,"подвигов" вроде походов по 40 км в день. Зато если вы читаете этот отзыв и не желаете ультрамарафонских нагрузок, этот тур для вас! Проверено на себе!