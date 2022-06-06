Сделайте лучшие фотографии природы и селфи на Байкале. Здесь столько мест с удивительной природой, что выбрать локацию для снимка будет трудно – красиво везде. Покорите горы и скалы Байкальского заповедника и вдохновитесь прекрасными видами и чистым воздухом.

Нас ожидает поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Существует поверье, что если взять камешек, нашептать ему заветное желание, а потом прицелиться и попасть точно в центр Уха, желание непременно исполнится.

Прогуливаясь по Байкальску, вы наткнетесь на множество интересных скульптур.

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Байкальск и на турбазе на о. Ольхон.

Обычные даты Праздничные даты эконом стандарт эконом стандарт 2-хместный номер 61 400 71 500 67 800 78 700 доплата за одноместное размещение 11 000 18 000 15 400 23 000

Частично благоустроенное размещение – Эконом:

Байкальск – Гостиница Маргобай, 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);

Ольхон – Турбаза Набаймар, 2-местный номер (удобства на этаже).

Благоустроенное размещение – Стандарт:

Байкальск – Гостиница Маргобай, 2-местный номер (удобства в номере);

Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника, 2-местный номер (удобства в номере).

К услугам гостей гостиницы "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.

Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.

Кемпинг расположен в 3 минутах ходьбы от берега озера Байкал. Здесь гости могут посетить турецкую баню и поиграть в настольный теннис, а также воспользоваться бесплатной парковкой на территории.

Номера кемпинга «Усадьба Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В числе удобств общая ванная комната, а в некоторых номерах можно пользоваться собственными ванными комнатами.

В ресторане с обслуживанием по меню предложат традиционные блюда русской кухни. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию и посетить сувенирный магазин.