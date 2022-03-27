На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу

Промчавшись по зимней тайге, Вы надышитесь свежим воздухом, приобретете новых друзей, налюбуетесь на дикую природу

4.7
3 отзыва
Промчавшись по зимней тайге, Вы надышитесь свежим воздухом, приобретете новых друзей, налюбуетесь на дикую природу, очаруетесь красотой Байкала и будете готовы к новым свершениям!
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
Ближайшие даты:
22
фев
07
мар
14
мар

Описание

В этом туре мы:

  • промчимся по тайге на снегоходах;
  • устроим пикник на льду Байкала;
  • посетим вершину инженерного искусства — Кругобайкальскую железную дорогу;
  • прокатимся на хивусе и на собачьих упряжках;
  • совершим интерактивное погружение на дно Байкала.

Тур проводится в любые даты под запрос в составе сборной группы или индивидуальном формате.

Программа тура по дням

1 день
Встреча с Байкалом. Посещение музея Байкала

Встречаемся в аэропорту около справочной в 10:00 часов.

Небольшая экскурсия по городу и трансфер до поселка Листвянка.

Посещение музея Байкала, интерактивное погружение на дно Байкала.

Посещение рыбного рынка, где Вы сможете купить омуля различного посола.

Трансфер до гостиницы, размещение.

Ужин (самостоятельно).

Вечером можете погулять по набережной Ангары и подняться на обзорную точку Байкала. 

2 день
На снегоходах по тайге. Пикник на Байкале

После завтрака знакомство с инструктором, небольшой инструктаж по мерам безопасности, необходимая экипировка.

Выезд на маршрут и с первых минут Вы попадаете в незабываемое приключение!

На снегоходах промчитесь как ветер по нехоженым и дремучим лесам!

Далее нас ждет остановка на Чёрном перевале. Небольшой привал.

Приезжаем в Большие коты, отдых, фотографирование зимнего Байкала.

Пикник на Байкале.

Возвращение в Листвянку. 

3 день
Экскурсия на хивусе. Поездка на КБЖД. Катание на собачьих упряжках

Сегодня после завтрака Вам предстоит поехать на экскурсию на Хивусе, побывать на Кругобайкальской железной дороге и покататься в собачьих упряжках.

4 день
Отъезд

Завтрак.

Выезд в Иркутск (самостоятельно).

Проживание

 Размещение 1 человека в сборной группе вариант посадки на снегоход руб.
гостевой дом (3 ночи) 2 человека на снегоходе 65 000
гостевой дом (3 ночи) 1 человек на снегоходе 75 000

Стоимость индивидуального проведения тура 1 человек на снегоходе – 117 000 руб.;

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Необходимая экипировка (шлем)
  • Аренда снегохода
  • Сопровождение инструктором
  • Питание по программе
  • Проживание в гостевом доме
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер до Иркутска
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательно иметь на всем маршруте:

  • Паспорт (ребенку свидетельство о рождении);
  • Полис ОМС;

Необходимое личное снаряжение (предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то что одето на Вас):

Снаряжение и аксессуары:

  • Рюкзак — для личный вещей 60 литров;
  • Фонарь налобный;
  • Очки солнцезащитные;
  • Ложка, кружка, чашка, ножик;
  • Спички или зажигалку;
  • Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
  • Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях по льду озера Байкал);

Необходимая одежда:

  • Нижнее белье;
  • Термобелье 1 шт.;
  • Кофта, флиска или т. п (желательно из современных материалов);
  • Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно. Куртка – утепленная с капюшоном. Брюки – защита от ветра, влаги. Можно использовать горнолыжный костюм;
  • Носки простые (или трекинговые) — 2 пары;
  • Носки шерстяные (трекинговые, утепленные);
  • Обувь желательно 2 пары (треккинговые ботинки или другие теплые ботинки с теплой стелькой, без высокого каблука, унты);
  • Трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников;
  • Шапочка теплая спортивная — 2 шт;
  • Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
  • Перчатки утепленные и варежки зимние. .

Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер — сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть скидки в туре?
  • Скидки детям от 5 до 12 лет 10%
  • Скидки детям до 5 лет 20%
Мобильная связь

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Сопровождение

На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы.

Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.
А
7 сен 2021
1. Возможно, это только для нашей группы: опытные гиды вели по маршруту днём, вечером уходили на турбазу.
2. Перед грозой встали на стоянку в низине, и нас, естественно, затопило. Промокли вещи, обувь и пр. Желательно помогать группе в этих моментах, так как мы не матёрые походники.
3. Кормили по расписанию, еды было достаточно.

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