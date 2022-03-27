В этом туре мы:
Тур проводится в любые даты под запрос в составе сборной группы или индивидуальном формате.
Встречаемся в аэропорту около справочной в 10:00 часов.
Небольшая экскурсия по городу и трансфер до поселка Листвянка.
Посещение музея Байкала, интерактивное погружение на дно Байкала.
Посещение рыбного рынка, где Вы сможете купить омуля различного посола.
Трансфер до гостиницы, размещение.
Ужин (самостоятельно).
Вечером можете погулять по набережной Ангары и подняться на обзорную точку Байкала.
После завтрака знакомство с инструктором, небольшой инструктаж по мерам безопасности, необходимая экипировка.
Выезд на маршрут и с первых минут Вы попадаете в незабываемое приключение!
На снегоходах промчитесь как ветер по нехоженым и дремучим лесам!
Далее нас ждет остановка на Чёрном перевале. Небольшой привал.
Приезжаем в Большие коты, отдых, фотографирование зимнего Байкала.
Пикник на Байкале.
Возвращение в Листвянку.
Сегодня после завтрака Вам предстоит поехать на экскурсию на Хивусе, побывать на Кругобайкальской железной дороге и покататься в собачьих упряжках.
Завтрак.
Выезд в Иркутск (самостоятельно).
|Размещение 1 человека в сборной группе
|вариант посадки на снегоход
|руб.
|гостевой дом (3 ночи)
|2 человека на снегоходе
|65 000
|гостевой дом (3 ночи)
|1 человек на снегоходе
|75 000
Стоимость индивидуального проведения тура 1 человек на снегоходе – 117 000 руб.;
Обязательно иметь на всем маршруте:
Необходимое личное снаряжение (предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то что одето на Вас):
Снаряжение и аксессуары:
Необходимая одежда:
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер — сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы.
Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.