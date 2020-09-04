Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми

Экскурсионный тур «Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми» на 9 дней

5
3 отзыва
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
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Описание

Белуха неспроста считается жемчужиной Алтая. Свое название она получила, благодаря своему цвету – круглый год три ее вершины покрыты ярко-белым снегом. Эта гора – высшая точка Сибири, ее высота составляет 4509 м. Именно здесь, по преданию, находится священная страна Шамбала, попасть в которую можно только в особом медитативном состоянии. В древности считалось, что Алтай – колыбель всего человечества. Согласно другому верованию, Белуха является местом силы, через которое земляне получают энергию Космоса. А по мнению уфологов, прилетающие на нашу планету инопланетяне приземляются именно на Белухе.

Преимущества этого путешествия:

  • увидим Долину Семи Озер;
  • прогуляемся к Синим горам;
  • пройдем несколько горных перевалов;
  • прогуляемся по кедровому лесу и альпийским лугам;
  • отдохнем от городской суеты и перезарядимся. 

Программа тура по дням

1 день
Автопереезд до села Тюнгур

Сегодня Вы совершите поездку на микроавтобусе до села Тюнгур.

Путь лежит по Чуйскому тракту, высочайшей точкой которого является Семинский перевал.

На протяжении значительной части маршрута Вы сможете наблюдать из окна реку Катунь, самую крупную водную артерию Алтая.

После Семинского перевала дорога уходит вправо от основного тракта и скоро приведет путешественников в Усть-Канскую степь, через Ябоганский перевал.

После этого в окнах пронесутся небольшой перевал Кырлык, Абайская степь и еще один перевал Громотуха.

Затем мы снова встретимся с Катунью, протекающей через Уймонскую долину, и в конце дня прибудем в село Тюнгур.

В лагере Вас ждут ужин и ночевка в палатках.

Питание включено: ужин.

Авто (от Барнаула): 680 км, в дороге 12 часов (без учета пробок и санитарных остановок).

2 день
с. Тюнгур – урочище Елань – Солтоновские ключи

Первый день активной части похода к Белухе.

Сегодня мы выезжаем из села Тюнгур в урочище Елань на внедорожниках ГАЗ-66 или УАЗ.

Дальше пойдем пешком по тропе, уходящей вверх по склону, до поляны Изекерю вдоль бирюзово-белой реки Кучерла.

На маршруте встречаются небольшие спуски, осыпи камней и участки крепкой лесной тропы.

На ночлег остановимся на поляне возле Солтоновских ключей.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Авто: 10 км. Пешком: 10 км, в пути 6-7 часов.

3 день
Солтоновские ключи – Каменная изба

Третий день начнется с путешествия по кедровому лесу, затем мы совершим подъем на горное плато.

Во время подъема вы сможете насладиться незабываемым видом Кучерлинского озера, окруженного снежными вершинами, горных лугов и ущелья реки.

Обустраиваем лагерь возле Каменной избы, небольшой хижины, построенной из камней.

Это убежище предположительно построили местные коневоды.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пешком: 15 км, в пути 6-7 часов.

4 день
Каменная изба – перевал Каратюрек – озеро Аккемское

Сегодня мы совершим довольно трудный подъем на перевал Каратюрек, высота которого составляет 3060 метров (в переводе с алтайского – «Черное сердце»).

Однако туристов ждет вознаграждение за испытания – величественная панорама Белухи, озера Ак-Кем, Озера Духов, долины ручья Ярлу и разноцветных горных лугов.

Сам перевал чаще всего засыпан снегом.

После спуска к озеру Ак-Кем разбиваем лагерь на его берегу (высота 2200 м).

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пешком: 15 км. В пути 7-8 часов.

5 день
Радиальный выход в долину Ярлу

Сегодня нас ждет однодневный радиальный выход в долину Ярлу.

Долина Ярлу имеет второе название – Синие горы, так как обрывы в долине состоят из голубой глины.

Днем в хорошую погоду они выглядят светло-синими.

Также в долине Ярлу Вы сможете увидеть каменный город, построенный последователями Николая Рериха вокруг огромной каменной глыбы.

Каждый год сюда приезжают почитатели его творчества, чтобы совершить медитацию.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пешком: 10 км, в пути 3-4 часа.

6 день
Радиальная пешая экскурсия к «Долине Семи Озер»

В шестой день тура Вас ждет еще одна пешая экскурсия, на этот раз в Долину Семи Озер у подножия горы Ак-Оюк (3670 м).

Отсюда можно увидеть незабываемую картину – цепочку бирюзовых озер, разнообразных по форме и оттенку, множество водопадов, впечатляющие заснеженные пики и разноцветные пятна горных лугов.

Во время перехода Вы увидите памятник погибшим на Белухе альпинистам – часовню Архангела Михаила.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пешком: 14 км, в пути 4-5 часов.

7 день
Озеро Аккем – река Аккем

Сегодня снимаемся с лагеря и отправляемся вниз по склону вдоль реки Ак-Кем.

Название реки в переводе с тюркского языка означает «Белая вода».

Цвет ее вод объясняется наличием в составе частиц каменной извести.

На тропе, ведущей вдоль реки, есть несколько сложных участков, проходить которые нужно внимательно, выполняя указания инструктора.

На ночевку останавливаемся на горном склоне вблизи ручья.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пешком: 18 км, в пути 7-8 часов.

8 день
Река Ак-Кем – перевал Кузуяк – с. Тюнгур

Сегодня группе предстоит переход от реки Ак-Кем до стоянки «Три березы», откуда мы двинемся на внедорожнике через перевал Кузуяк, высота которого составляет 1513 м.

Здесь Вы увидите деревья с ленточками – объекты шаманской культуры, в которых, по преданию, живут духи умерших.

В конце дня Вас ждут баня, ужин и ночевка в палатках кемпинга в селе Тюнгур.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пешком: 12 км. Авто: 18 км. Возможен пеший переход через перевал по погодным условиям. В пути: 7-8 часов.

9 день
Трансфер п. Тюнгур – Барнаул – Новосибирск

Утром выезжаем в Бийск, Барнаул и Новосибирск. В пути сделаем несколько остановок, в том числе, одну на сувенирном рынке.

Питание включено: завтрак.

Авто (до Барнаула): 680 км, в дороге 12 часов (без учета пробок и санитарных остановок).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайск и обратно, внутри маршрутные переезды по программе
  • Вездеходная заброска во 2-й и 8-й день тура до урочища Елань и от стоянки "Три березы". По погодным условиям транспорт может проехать не весь участок пути
  • Аренда вьючных лошадей 2,3,4 дни
  • Услуги гидов-инструкторов, конюхов
  • Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка
  • Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат)
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
  • Пропуска в приграничную территорию, для иностранцев
  • Баня по программе, в восьмой день
  • Размещение в палатках на территории кемпинга в первый, восьмой день
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
  • Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
  • Аренда персональной лошади, для заброски во 2,3,4 дни
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера
  • Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
  • Дополнительные бани, в первый день в кемпинге и на оз. Аккем
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак с широкими лямками, 80-100 литров;
  • надежный непромокаемый вкладыш, полиэтиленовые пакеты (непромокаемый мешок для защиты особо ценных личных вещей – деньги, документы, фотокамера и прочее) от воды;
  • походная обувь для пеших переходов лучше всего подойдут кроссовки или трекинговые ботинки с фиксацией голеностопного сустава. Избегайте новой не разношенной обуви.
  • сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы);
  • удобная одежда для пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом;
  • комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
  • термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
  • теплый свитер;
  • теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
  • теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
  • кепка или панама;
  • перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
  • носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных;
  • непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь – обязательно! Дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена;
  • купальный костюм;
  • туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
  • солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
  • маленький фонарик (налобный);
  • индивидуальные лекарственные средства;
  • небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л;
  • фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой;
  • сидение туристическое (хоба);
  • личная посуда (миска, кружка, ложка);
  • спальники выдаем, но лучше иметь свой (комфорт -5;0), так как спальник является предметом индивидуального пользования.

Обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и тд.

Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:

Группа, выходящая в пеший поход по Алтаю, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура в Горном Алтае также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:

  • пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
  • рулонный пластырь (1 шт.);
  • бинт среднего размера (1 шт.);
  • обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
  • аспирин (1 уп.);
  • цитрамон (1 уп.);
  • капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
  • глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
  • средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т.п.) (2-3 уп.);
  • антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т.п.) (1 шт.);
  • средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т.п.) (1 шт.);
  • эластичный бинт (1 шт.);
  • средство от боли в горле (1-2 уп.);
  • быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т.п.) (1-2 уп.);
  • энзимный препарат (например, Мезим и т.п.) (1-2 уп.);
  • антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т.п.) (1 уп.);
  • поливитамины (по желанию).
Что нужно учесть при бронировании тура?

В первые три дня похода лошади будут нести на себе общее снаряжение и продукты питания, а также некоторую часть личных вещей. Груз перевозится из расчета одна лошадь на трех участников тура. С лошадьми мы пройдем до озера Аккем, затем лошади вернутся в село Тюнгур, и тур продолжится без конного сопровождения. В последние два дня похода туристы сами несут рюкзаки не только с личными вещами, но и оставшиеся продукты, а также общее снаряжение, которое делится между всеми поровну.

Как забронировать тур иностранному туристу?

При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) необходимо предоставление всех данных за 2 месяца до начала тура. С собой обязательно иметь паспорт.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание на маршруте?

Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.

В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.

В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.

Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.

Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?

Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.

Встреча туристов осуществляется:

  • на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
  • в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
  • на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
  • на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
  • в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.

В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.

Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.

Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.

Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.

День заезда считается днем начала тура по Алтаю.

После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.

Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.

Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.

Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.

От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.

Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.

ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).

На какой день покупать обратный билет?

Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:

  • в Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00 - 19:00 (время местное);
  • в Бийске ориентировочно: 20:30 - 21:30 (время местное);
  • в Барнауле ориентировочно: 23:00 - 00:00 (время местное);
  • в Новосибирске ориентировочно: 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.

Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.

Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.

Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.

Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.

Будут на маршруте комары, мошки, клещи?

Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

  • одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще;
  • следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках;
  • при укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Как происходит размещение в палатках и по сколько человек?

Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.

Какая нас ожидает погода в туре?

Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.

Возможно ли проведение тура в другие даты?

Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.

Какие требования к участнику тура?

Маршрут сложный, но не требует специальной физической подготовки. Турист должен быть готов к путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды.

Существуют определенные требования и к весу туриста. Желательно, чтобы масса путешественника не превышала 110 кг, но исключения из правил допускаются. Обязательно сообщайте нам дополнительно, что Ваш вес превышает установленную норму.

Приобретение тура, означает, что Вы готовы стать его полноправным участником. Вы здраво оценили свое физическое, также психологическое здоровье и уверены, что справитесь с прохождением выбранного маршрута.

При наличии хронических заболеваний сердца, легких, опорно-двигательного аппарата и нервной системы, не рекомендуется отправляться в турпоход, если высока вероятность их обострения или они смогут стать причиной трудностей на маршруте. Обязательно предварительно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и прислушайтесь к его рекомендациям! При наличии каких-либо отклонений в Вашем здоровье необходимо за ранее предупредить своего инструктора. Все ваши проблемы будут сохранены в тайне.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
4 сен 2020
Остались довольны отпуском, трек невероятно красивый! Еще и с погодой повезло)

Хочу предупредить всех желающих, что для прохождения маршрута нужна хорошая физическая форма + 2 последних дня вы понесете полные рюкзаки на себе (кони сопровождают НЕ весь путь), с непривычки может быть тяжело.

Но если вы готовы провести отпуск активно, то точно не пожалеете! Природа на Алтае удивительная)
А
15 июня 2022
Тур: замечательные места с возможностью сходить в горы в свободное время на первой базе. Домики комфортные, рядом с рекой. Во время тура была страховка и по маршруту сопровождение газелей. Особый респект инструкторам: Артёму и Мише и страховочному катамарану.
С
26 мая 2022
Добрый день.
Организация отличная, с нами постоянно был на связи менеджер проекта, нам отвечали на наши вопросы, мы не были сами по себе. также нам сделали дополнительного скидку, за второе путешествие через Большую Страну, мы остались довольны, думаем о поездке на Камчатку!

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Авторский тур
до 16 чел.
5
3 отзыва
К озеру Алла-Аскыр
Экскурсионный тур «К озеру Алла-Аскыр» на 12 дней
12 июля
39 900 за 1 человека
Каракольские озера - Нижняя Катунь
8 дней
Авторский тур
5
3 отзыва
Каракольские озера - Нижняя Катунь
Экскурсионный тур «Каракольские озера - Нижняя Катунь» на 8 дней
25 июня
2 июля
9 июля
16 июля
37 600 за 1 человека
Золотое кольцо Алтая. Обзорный автотур
10 дней
Авторский тур
до 12 чел.
5
3 отзыва
Золотое кольцо Алтая. Обзорный автотур
Экскурсионный тур «Золотое кольцо Алтая. Обзорный автотур» на 10 дней
28 июня
12 июля
26 июля
9 авг
72 000 за 1 человека
Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
5 дней
Авторский тур
до 24 чел.
5
3 отзыва
Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
Экскурсионный тур «Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок» на 5 дней
7 июля
17 июля
27 июля
6 авг
21 000 за 1 человека
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
5 дней
Авторский тур
до 24 чел.
5
3 отзыва
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Экскурсионный тур «Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc» на 5 дней
4 июля
14 июля
24 июля
3 авг
25 000 за 1 человека
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