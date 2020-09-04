Белуха неспроста считается жемчужиной Алтая. Свое название она получила, благодаря своему цвету – круглый год три ее вершины покрыты ярко-белым снегом. Эта гора – высшая точка Сибири, ее высота составляет 4509 м. Именно здесь, по преданию, находится священная страна Шамбала, попасть в которую можно только в особом медитативном состоянии. В древности считалось, что Алтай – колыбель всего человечества. Согласно другому верованию, Белуха является местом силы, через которое земляне получают энергию Космоса. А по мнению уфологов, прилетающие на нашу планету инопланетяне приземляются именно на Белухе.
Преимущества этого путешествия:
Сегодня Вы совершите поездку на микроавтобусе до села Тюнгур.
Путь лежит по Чуйскому тракту, высочайшей точкой которого является Семинский перевал.
На протяжении значительной части маршрута Вы сможете наблюдать из окна реку Катунь, самую крупную водную артерию Алтая.
После Семинского перевала дорога уходит вправо от основного тракта и скоро приведет путешественников в Усть-Канскую степь, через Ябоганский перевал.
После этого в окнах пронесутся небольшой перевал Кырлык, Абайская степь и еще один перевал – Громотуха.
Затем мы снова встретимся с Катунью, протекающей через Уймонскую долину, и в конце дня прибудем в село Тюнгур.
В лагере Вас ждут ужин и ночевка в палатках.
Питание включено: ужин.
Авто (от Барнаула): 680 км, в дороге 12 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Первый день активной части похода к Белухе.
Сегодня мы выезжаем из села Тюнгур в урочище Елань на внедорожниках ГАЗ-66 или УАЗ.
Дальше пойдем пешком по тропе, уходящей вверх по склону, до поляны Изекерю вдоль бирюзово-белой реки Кучерла.
На маршруте встречаются небольшие спуски, осыпи камней и участки крепкой лесной тропы.
На ночлег остановимся на поляне возле Солтоновских ключей.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Авто: 10 км. Пешком: 10 км, в пути 6-7 часов.
Третий день начнется с путешествия по кедровому лесу, затем мы совершим подъем на горное плато.
Во время подъема вы сможете насладиться незабываемым видом Кучерлинского озера, окруженного снежными вершинами, горных лугов и ущелья реки.
Обустраиваем лагерь возле Каменной избы, небольшой хижины, построенной из камней.
Это убежище предположительно построили местные коневоды.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пешком: 15 км, в пути 6-7 часов.
Сегодня мы совершим довольно трудный подъем на перевал Каратюрек, высота которого составляет 3060 метров (в переводе с алтайского – «Черное сердце»).
Однако туристов ждет вознаграждение за испытания – величественная панорама Белухи, озера Ак-Кем, Озера Духов, долины ручья Ярлу и разноцветных горных лугов.
Сам перевал чаще всего засыпан снегом.
После спуска к озеру Ак-Кем разбиваем лагерь на его берегу (высота 2200 м).
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пешком: 15 км. В пути 7-8 часов.
Сегодня нас ждет однодневный радиальный выход в долину Ярлу.
Долина Ярлу имеет второе название – Синие горы, так как обрывы в долине состоят из голубой глины.
Днем в хорошую погоду они выглядят светло-синими.
Также в долине Ярлу Вы сможете увидеть каменный город, построенный последователями Николая Рериха вокруг огромной каменной глыбы.
Каждый год сюда приезжают почитатели его творчества, чтобы совершить медитацию.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пешком: 10 км, в пути 3-4 часа.
В шестой день тура Вас ждет еще одна пешая экскурсия, на этот раз в Долину Семи Озер у подножия горы Ак-Оюк (3670 м).
Отсюда можно увидеть незабываемую картину – цепочку бирюзовых озер, разнообразных по форме и оттенку, множество водопадов, впечатляющие заснеженные пики и разноцветные пятна горных лугов.
Во время перехода Вы увидите памятник погибшим на Белухе альпинистам – часовню Архангела Михаила.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пешком: 14 км, в пути 4-5 часов.
Сегодня снимаемся с лагеря и отправляемся вниз по склону вдоль реки Ак-Кем.
Название реки в переводе с тюркского языка означает «Белая вода».
Цвет ее вод объясняется наличием в составе частиц каменной извести.
На тропе, ведущей вдоль реки, есть несколько сложных участков, проходить которые нужно внимательно, выполняя указания инструктора.
На ночевку останавливаемся на горном склоне вблизи ручья.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пешком: 18 км, в пути 7-8 часов.
Сегодня группе предстоит переход от реки Ак-Кем до стоянки «Три березы», откуда мы двинемся на внедорожнике через перевал Кузуяк, высота которого составляет 1513 м.
Здесь Вы увидите деревья с ленточками – объекты шаманской культуры, в которых, по преданию, живут духи умерших.
В конце дня Вас ждут баня, ужин и ночевка в палатках кемпинга в селе Тюнгур.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пешком: 12 км. Авто: 18 км. Возможен пеший переход через перевал по погодным условиям. В пути: 7-8 часов.
Утром выезжаем в Бийск, Барнаул и Новосибирск. В пути сделаем несколько остановок, в том числе, одну на сувенирном рынке.
Питание включено: завтрак.
Авто (до Барнаула): 680 км, в дороге 12 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и тд.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в пеший поход по Алтаю, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура в Горном Алтае также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
В первые три дня похода лошади будут нести на себе общее снаряжение и продукты питания, а также некоторую часть личных вещей. Груз перевозится из расчета одна лошадь на трех участников тура. С лошадьми мы пройдем до озера Аккем, затем лошади вернутся в село Тюнгур, и тур продолжится без конного сопровождения. В последние два дня похода туристы сами несут рюкзаки не только с личными вещами, но и оставшиеся продукты, а также общее снаряжение, которое делится между всеми поровну.
При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) необходимо предоставление всех данных за 2 месяца до начала тура. С собой обязательно иметь паспорт.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.
Встреча туристов осуществляется:
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.
День заезда считается днем начала тура по Алтаю.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).
Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Маршрут сложный, но не требует специальной физической подготовки. Турист должен быть готов к путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды.
Существуют определенные требования и к весу туриста. Желательно, чтобы масса путешественника не превышала 110 кг, но исключения из правил допускаются. Обязательно сообщайте нам дополнительно, что Ваш вес превышает установленную норму.
Приобретение тура, означает, что Вы готовы стать его полноправным участником. Вы здраво оценили свое физическое, также психологическое здоровье и уверены, что справитесь с прохождением выбранного маршрута.
При наличии хронических заболеваний сердца, легких, опорно-двигательного аппарата и нервной системы, не рекомендуется отправляться в турпоход, если высока вероятность их обострения или они смогут стать причиной трудностей на маршруте. Обязательно предварительно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и прислушайтесь к его рекомендациям! При наличии каких-либо отклонений в Вашем здоровье необходимо за ранее предупредить своего инструктора. Все ваши проблемы будут сохранены в тайне.