Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», гора Благодать

Активный трехдневный отдых в долине реки Белая (Агидель). Неповторимое очарование Уральских гор, хвойные ароматы леса и бодрящие прогулки зарядят вас энергией и позитивом.
Преимущества этого путешествия:
Встреча группы в г. Уфа:
В 10:00 встреча группы у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
Групповой трансфер до с. Кага (80 км).
Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):
с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
Размещение на турбазе «Тенгри».
Обед.
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).
Ужин.
Завтрак.
Конная часть.
Ознакомление с упряжью. Навыки верховой езды на учебном кругу.
Конно-верховой выезд через плитники и гору Кизыльская в окрестностях с. Кага.
Обзор хребтов Среднего Крака, хребта Баш-Тау, границы Башкирского государственного заповедника.
Обед.
Водная часть.
Подготовка к маршруту (группа комплектуется снаряжением).
Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».
Сплав на катамаранах к Синему камню.
Автобусное возвращение до с. Кага.
Отдых на базе.
Ужин.
Завтрак.
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».
Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Пешеходная прогулка на гору Благодать.
Обед. «За чашкой чая…» - чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.
Отъезд в г. Уфа: (с 15:00 до 16:00 по местному времени)
В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг.
Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00
Отъезд в г. Белорецк:
В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20.00 ч. до 21.00 по местному времени).
Самостоятельный отъезд после обеда (до 15:00 ч. по местному времени).
Освобождение комнат до 14:00 (по местному времени).
Тур предусматривает проживание на турбазе «Тенгри».
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.
Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).
Для горных прогулок:
Не забудьте: Предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Групповое – оборудование походной кухни; личное – спальник со сменным вкладышем, туристский коврик; специальное – упряжь для лошадей, катамараны(2-х, 4-х местные), спасжилеты.
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.