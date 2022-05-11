Выходные на реке Белая

Экскурсионный тур «Выходные на реке Белая» на 3 дня

5
3 отзыва
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Ближайшие даты:

Описание

Активный трехдневный отдых в долине реки Белая (Агидель). Неповторимое очарование Уральских гор, хвойные ароматы леса и бодрящие прогулки зарядят вас энергией и позитивом.

Преимущества этого путешествия:

  • уединение с природой – проживание на туристической базе в живописном месте;
  • незабываемые пейзажи Южного Урала;
  • возможность провести выходные с родными – тур доступен для всех желающих.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», гора Благодать

Встреча группы в г. Уфа:

В 10:00 встреча группы у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 04:00 до 06:00.
  • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

Размещение на турбазе «Тенгри».

Обед.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).

Ужин.

2 день

Конно-верховой выезд, сплав

Завтрак.

Конная часть.

Ознакомление с упряжью. Навыки верховой езды на учебном кругу.

Конно-верховой выезд через плитники и гору Кизыльская в окрестностях с. Кага.

Обзор хребтов Среднего Крака, хребта Баш-Тау, границы Башкирского государственного заповедника.

Обед.

Водная часть.

Подготовка к маршруту (группа комплектуется снаряжением).

Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».

Сплав на катамаранах к Синему камню.

Автобусное возвращение до с. Кага.

Отдых на базе.

Ужин.

3 день

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века», отъезд

Завтрак.

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».

Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Пешеходная прогулка на гору Благодать.

Обед. «За чашкой чая…» - чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.

Отъезд в г. Уфа: (с 15:00 до 16:00 по местному времени)

В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг.

Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00

Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20.00 ч. до 21.00 по местному времени).

Самостоятельный отъезд после обеда (до 15:00 ч. по местному времени).

Освобождение комнат до 14:00 (по местному времени).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе «Тенгри».

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.

Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-хразовое питание (кроме: завтрак – в первый день, ужин- в последний день)
  • Проживание на турбазе
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Работа инструкторов
  • Экскурсии (по программе)
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (г. Уфа – с. Кага – г. Уфа) – 3 400 руб
  • Групповой трансфер (г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк) – 3 200 руб
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • кроссовки (кеды);
  • спортивный костюм;
  • свитер;
  • куртка (дождевик);
  • головной убор (теплая шапочка и панама);
  • купальный костюм;
  • шерстяные и х/б носки.

Для горных прогулок:

  • грязезащитная и непромокаемая одежда,
  • спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).

Не забудьте: Предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Какое предоставляется снаряжение?

Групповое – оборудование походной кухни; личное – спальник со сменным вкладышем, туристский коврик; специальное – упряжь для лошадей, катамараны(2-х, 4-х местные), спасжилеты.

Как организовано питание в туре?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на активной части маршрута – горячая еда в термосах, бутерброды, чай. В программе есть обеды в полевых условиях (пикник): ланч-боксы/термоса + чай;
Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
11 мая 2022
Добрый день! Приехали из Каги вчера,были 2 ночи,природа превосходная,горы,люди доброжелательные,в номерах как в среднем отеле,на три номера 2 туалета и душ, ремонт хороший,есть чайник и кружки. Экскурсии познавательные,понравился сплав-он длится больше 2 часов,конная прогулка тоже больше 2 часов,кони добрые,по лесу,по горам. Сами побывали на горе Одинокая Сосна-Маяк, очень впечатляют горы. Кормят в столовой очень вкусно,по-домашнему,голодными мы не были, перед отъездом нас накормили пельменями,хотя до обеда оставалось ещё 2часа. Отдельное спасибо менеджеру который встречает!
Н
23 окт 2022
Спасибо организаторам тура, все было организовано четко, на вопросы отвечали быстро.
Отдельное спасибо принимающей стороне и нашему сопровождающему Дамиру. Дамир всегда был внимателен, в пути рассказывал историю мест, по которым проходила дорога, подсказывал на что стоит обратить внимание, что и где именно стоит попробовать из продуктов, производимых в Башкирии. Спасибо!
А
28 сен 2022
Отличный тур! Классные гиды! Очень вкусно кормили! Остались очень довольны

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