Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур

Увлекательный маршрут, который максимально подробно познакомит вас с основными достопримечательностями Алтая

5
3 отзыва
Увлекательный маршрут, который максимально подробно познакомит вас с основными достопримечательностями Алтая.

Проезжая Республику с севера на юг, мы будем знакомиться с бытом и верованиями коренного населения, историей и памятниками природы.
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Ближайшие даты:
14
авг
4
сен
11
сен
18
сен
25
сен

Что вас ожидает 🤩

Алтайский Марс
Алтайский Марс
Побываем в удивительном месте, которое напоминает каньоны Дикого Запада и марсианские пейзажи одновременно
Гейзерное озеро
Гейзерное озеро
Заедем на уникальное озеро, в центре которого бьют источники, формирующие причудливый рисунок на дне
Каменные грибы
Каменные грибы
Удивимся причудливой форме каменных глыб, образовавшихся в результате выветривания и вымывания пород
Прогулка на катере
Прогулка на катере
Прочувствуем особенную атмосферу Телецкого озера во время прогулки через всю его акваторию
Чарующие водопады
Чарующие водопады
Посмотрим как безудержные потоки срываются с горных уступов и с грохотом разбиваются о камни
Чуйский тракт
Чуйский тракт
Проедем по главной транспортной автомагистрали Алтая, которая попала в десятку самых красивых дорог мира

Программа тура по дням

1 день

Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - Чибит

Встречаем вас в городе прибытия и начинаем путешествие.

В Бийске вы познакомитесь с гидом и оформите документы, необходимые для путешествия.

Далее начинаем путешествие по самой красивой автодороге страны – Чуйскому тракту.

Через несколько часов попадаем на высшую точку тракта – Семинский перевал.

Далее пересекаем перевал Чике-Таман.

Сделаем остановку на слиянии рек Чуя и Катунь, которое почитается алтайцами, как священное место.

Посетим археологический комплекс Адыр-Кан.

На ночь останавливаемся на базе отдыха в районе Чибита. Размещение в домиках.

Авто (от Барнаула до Чибита): 620 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 9-10 часов. Пешая часть: 2 км (1,5 – 2 часа).

Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - ЧибитНовосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - ЧибитНовосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - Чибит
2 день

Курайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озеро

В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта.

Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс).

Обед у нас запланирован в с. Кош-Агач. До села Кош-Агач будем ехать через живописную Чуйскую степь.

На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера. Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает.

Возвращение на базу отдыха. Баня.

Авто: 240 км (5 часов). Пешая часть: 3-4 км (2-3 часа).

Курайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озероКурайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озероКурайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озеро
3 день

Красные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад Куркуре

Утром отправляемся к реке Чулышман, по пути останавливаясь у Красных ворот и озера Чейбеккель.

Затем наслаждаемся видом Улаганских озер, которые находятся на Улаганском нагорье.

Отправляемся на Пазырыкские курганы, существующие с 6-7 веков до нашей эры. В древности их возводили над могилами знатных людей.

Далее выезжаем на перевал Кату-Ярык. С перевала спускаемся пешком. Спустившись с перевала и немного отдохнув, совершим небольшую пешую прогулку до одного из самых мощных водопадов долины - Куркуре.

К вечеру прибываем на туристическую базу. Размещение в домиках.

Авто: 140 км (5-6 часов). Пешая часть: 7-8 км (3-4 часа).

Красные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад КуркуреКрасные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад КуркуреКрасные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад КуркуреКрасные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад Куркуре
4 день

Экскурсия к «Каменным грибам»

Утром переправляемся через реку Чулышман и идём к Каменным грибам. Каменные грибы – уникальное природное явление, созданное самой природой. Долгие годы горные породы выветривались и вымывались, образуя причудливые конструкции.

Затем переправляемся по реке обратно и обедаем на туристической базе.

После обеда – отдых на базе, прогулки в окрестностях, баня.

Вечером нас ждёт концерт кайчи, который расскажет об особенностях национальных музыкальных инструментов и горловом пении.

Пешая часть: 2-3 км (3-4 часа).

Экскурсия к «Каменным грибам»Экскурсия к «Каменным грибам»Экскурсия к «Каменным грибам»
5 день

Телецкое озеро - Водопад Корбу - с. Артыбаш

День начнется с небольшого переезда до Телецкого озера. По-алтайски озеро называется Алтын-Кель – “Золотое озеро”. Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере. Во время прогулки сделаем остановку на экскурсию у водопада Корбу.

По прибытию в с. Артыбаш размещаемся на базе отдыха в номерах.

Ближе к вечеру совершим прогулку в местный зоопарк, при условии, что он будет работать.

Авто до Телецкого озера: 40 км (1,5-2 часа). Катер: 78 км (2-2,5 часа). Пешая часть: 1 км (30 мин).

Телецкое озеро - Водопад Корбу - с. АртыбашТелецкое озеро - Водопад Корбу - с. АртыбашТелецкое озеро - Водопад Корбу - с. Артыбаш
6 день

Сплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе Кокуя

День отдыха на Телецком озере.

Также нас ждет несложный сплав по реке Бия (на 2-3 часа) и подъем на кресельном подъёмнике на гору Кокуя, с которой открываются потрясающие виды на прителецкую тайгу.

Сплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе КокуяСплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе КокуяСплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе КокуяСплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе Кокуя
7 день

Артыбаш - Горно-Алтайск - Краеведческий музей ИМ.А.В. Анохина - Барнаул - Новосибирск

Отправляемся в обратную дорогу.

В Горно-Алтайске посетим национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина.

Трансфер в Горно-Алтайск, Бийск, Барнаул, Новосибирск, по дороге заезжаем на сувенирный рынок.

От Артыбаша до Барнаула: 430 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 7-8 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах (по 2-4 человека в номере или домике). Размещение женщин и мужчин раздельное, с подселением. Семейные пары размещаются без подселения. Удобства находятся на территории баз отдыха, либо в номере (на этаже). В долине реки Чулышман электричество только вечером от генератора. На некоторых базах есть общий душ. На всех базах есть баня.

Варианты проживания

Турбаза «Кочевник»

2 ночи

Эко Туристический комплекс "Кочевник" расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин. Возможен заказ такси.

На территории базы отдыха «Кочевник» вы найдете всё необходимое для отдыха и даже больше! 300 метров береговой зоны оборудовано для безопасного купания и активных водных развлечений.

Также вы можете посетить пейнтбольный клуб, оздоровительный комплекс, воспользоваться теннисным кортом, футбольным полем и площадками для игр в баскетбол и волейбол. База разделена на 3 зоны: санаторий, коттеджный посёлок и кемпинг. На асфальтированных дорожках можно прокатиться на лонгборде или роликах, а лесные тропинки подойдут для велопрогулок.

Турбаза «Кочевник»Турбаза «Кочевник»Турбаза «Кочевник»Турбаза «Кочевник»Турбаза «Кочевник»Турбаза «Кочевник»

Турбаза «Мешке Таш»

2 ночи

Туристическая стоянка «Мешке Таш» находится на берегу реки Чулышман в Горном Алтае.

На базе работает кафе, где готовят вкусную домашнюю еду, а если хотите приготовить сами, то можете воспользоваться мангалом, костровищем или газплитой.

В небольшом магазине вы можете приобрести товары первой необходимости и фермерскую продукцию (молоко, мясо).

Имеется возможность для зарядки телефонов, камер и планшетов. Электричество подается с дизельного генератора в вечернее время.

На территории есть баня и летний душ.

Турбаза «Мешке Таш»Турбаза «Мешке Таш»Турбаза «Мешке Таш»Турбаза «Мешке Таш»Турбаза «Мешке Таш»Турбаза «Мешке Таш»

База отдыха «Манул Кёл»

2 ночи

База отдыха расположена в селе Иогач. В числе удобств – сезонный открытый бассейн и бесплатный Wi-Fi.

В номерах имеется рабочий стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната и терраса.

База отдыха «Манул Кёл»База отдыха «Манул Кёл»База отдыха «Манул Кёл»База отдыха «Манул Кёл»База отдыха «Манул Кёл»База отдыха «Манул Кёл»База отдыха «Манул Кёл»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно, а также внутримаршрутные переезды по программе (1180 км. от Бийска)
  • Проживание на турбазах, 6 ночей
  • Питание в кафе мест размещения, либо близлежащих кафе (комплексное, завтрак и ужин 1-ый день – ужин, 2-6 день – завтрак и ужин, 7-ой день – завтрак)
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Катер на Телецком озере
  • Переправы на лодке через Чулышман, 2 раза (водопад Куркуре, Каменные грибы)
  • Сплав по реке Бия
  • Кресельный подъёмник на гору Кокуя
  • Баня по программе, 2 раза
  • Входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе
  • Рекреационные сборы (сборы заповедников)
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховка для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до места встречи и обратно
  • Обеды и питание во время переездов в придорожных кафе (средний чек – 450 руб.)
  • Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
  • Дополнительные бани, платный душ на базах
  • Концерт горлового пения
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • спортивная обувь для пеших переходов;
  • сменная обувь для отдыха на базе (простые кроссовки, шлепанцы);
  • удобная одежда для пеших переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом;
  • комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
  • термобелье, либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
  • теплый свитер;
  • теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
  • теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
  • кепка или панама;
  • перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
  • носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных;
  • непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь (дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена);
  • купальный костюм;
  • туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе личное полотенце (в отдаленных районах на базах могут не выдать);
  • гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
  • солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
  • маленький фонарик (налобный);
  • индивидуальные лекарственные средства;
  • небольшая фляга для воды (можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., термос по желанию);
  • фотоаппарат или видеокамера (по желанию), с гермоупаковкой;
  • сидение туристическое (хоба);
  • личная посуда (миска, кружка, ложка);
  • обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и т. д.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где осуществляется встреча туристов?

Начальной точкой нашего маршрута является г. Бийск. До города Бийск у нас организован (входит в стоимость) трансфер от ж/д вокзала Новосибирска (главный), аэропорта и ж/д вокзала г. Барнаула и обратно. В Горно-Алтайске участников тура забираем попутно, в этом случае вам не нужно ехать до Бийска.

Встреча туристов осуществляется:

  • На ж/д вокзале г. Новосибирска с 03:00 до 04:00 утра;
  • В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра;
  • На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра;
  • На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов;
  • В аэропорту Горно-Алтайска ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов.

Везде указано местное время.

Как будет организован обратный трансфер?

Обратный трансфер включен в стоимость.

Ориентировочное прибытие:

  • в Горно-Алтайск с 18:00 до 19:00;
  • в Бийск с 20:30 до 21:30;
  • в Барнаул с 23:00 до 00:00;
  • в Новосибирск с 03:00 до 04:00 следующего дня.

Время местное.

Обратный билет из Барнаула лучше брать на день, следующий за последним днем тура. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.

Обратные авиа- и ж/д билеты нужно брать с запасом не менее 2 часов от времени прибытия.

Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске до аэропорта.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На все время нахождения на маршруте, вы застрахованы ПАО СК "Росгосстрах", имеющей договоры с лечебными заведениями мест проведения тура.

Важно: Пострадавший должен быть готов к самостоятельной оплате услуг связанных с транспортировкой и медицинским обслуживанием. Страховая компания возмещает потраченные денежные средства на основании подтверждающих документов.

Будет ли сотовая связь на маршруте?

Сотовая связь на некоторых участках маршрута практически отсутствует. Тем не менее есть несколько мест, в основном это населенные пункты, откуда можно сделать звонок (операторы МТС, Билайн, Мегафон).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
22 авг 2022
Были с мужем в туре Золотое кольцо Алтая с 14 августа по 21 августа. Остались незабываемые впечатления, Алтай завораживает своей красотой. Трансфер был организован замечательно. Встретили нас в Барнауле, а уезжали мы из Новосибирска, все было чётко организовано, никаких нареканий нет. Особое спасибо гиду Алексею, постоянно нам рассказывал о том, что мы проезжали. Всегда был рядом, когда был треккинг, помогал во всем. Впечатлений хватит на долго.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
О
7 сен 2022
Маршрут не сложный, но для неподготовленного человека все равно будет тяжеловато. Расстояния проходили побольше, чем указано в описании. Рекомендую взять лёгкую рубашку с длинным рукавом и воротником, потому что крем даже с сильной защитой все равно не спасает от обгорания на солнце. Обязательно головной убор и трекинговые палки. На маршруте довольно высокая влажность и даже в жаркое время ночью холодно, обязательно взять тёплые и непромокаемые вещи и обувь. В целом погода в горах постоянно меняется, то дождь, то солнце, периодически сильный холодный ветер, температура была от +5 до +25 (конец июля). Связи нет вообще и это прекрасно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день:) Спасибо за то, что доверили нам организацию своего отдыха и за такой приятный отзыв. Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России)
Н
23 авг 2022
Отличные гиды! Хорошее оборудование. Хорошо организован трансфер.
Организаторы работают четко.
Все очень понравилось.

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