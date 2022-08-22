Встречаем вас в городе прибытия и начинаем путешествие.
В Бийске вы познакомитесь с гидом и оформите документы, необходимые для путешествия.
Далее начинаем путешествие по самой красивой автодороге страны – Чуйскому тракту.
Через несколько часов попадаем на высшую точку тракта – Семинский перевал.
Далее пересекаем перевал Чике-Таман.
Сделаем остановку на слиянии рек Чуя и Катунь, которое почитается алтайцами, как священное место.
Посетим археологический комплекс Адыр-Кан.
На ночь останавливаемся на базе отдыха в районе Чибита. Размещение в домиках.
Авто (от Барнаула до Чибита): 620 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 9-10 часов. Пешая часть: 2 км (1,5 – 2 часа).
В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта.
Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс).
Обед у нас запланирован в с. Кош-Агач. До села Кош-Агач будем ехать через живописную Чуйскую степь.
На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера. Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает.
Возвращение на базу отдыха. Баня.
Авто: 240 км (5 часов). Пешая часть: 3-4 км (2-3 часа).
Утром отправляемся к реке Чулышман, по пути останавливаясь у Красных ворот и озера Чейбеккель.
Затем наслаждаемся видом Улаганских озер, которые находятся на Улаганском нагорье.
Отправляемся на Пазырыкские курганы, существующие с 6-7 веков до нашей эры. В древности их возводили над могилами знатных людей.
Далее выезжаем на перевал Кату-Ярык. С перевала спускаемся пешком. Спустившись с перевала и немного отдохнув, совершим небольшую пешую прогулку до одного из самых мощных водопадов долины - Куркуре.
К вечеру прибываем на туристическую базу. Размещение в домиках.
Авто: 140 км (5-6 часов). Пешая часть: 7-8 км (3-4 часа).
Утром переправляемся через реку Чулышман и идём к Каменным грибам. Каменные грибы – уникальное природное явление, созданное самой природой. Долгие годы горные породы выветривались и вымывались, образуя причудливые конструкции.
Затем переправляемся по реке обратно и обедаем на туристической базе.
После обеда – отдых на базе, прогулки в окрестностях, баня.
Вечером нас ждёт концерт кайчи, который расскажет об особенностях национальных музыкальных инструментов и горловом пении.
Пешая часть: 2-3 км (3-4 часа).
День начнется с небольшого переезда до Телецкого озера. По-алтайски озеро называется Алтын-Кель – “Золотое озеро”. Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере. Во время прогулки сделаем остановку на экскурсию у водопада Корбу.
По прибытию в с. Артыбаш размещаемся на базе отдыха в номерах.
Ближе к вечеру совершим прогулку в местный зоопарк, при условии, что он будет работать.
Авто до Телецкого озера: 40 км (1,5-2 часа). Катер: 78 км (2-2,5 часа). Пешая часть: 1 км (30 мин).
День отдыха на Телецком озере.
Также нас ждет несложный сплав по реке Бия (на 2-3 часа) и подъем на кресельном подъёмнике на гору Кокуя, с которой открываются потрясающие виды на прителецкую тайгу.
Отправляемся в обратную дорогу.
В Горно-Алтайске посетим национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина.
Трансфер в Горно-Алтайск, Бийск, Барнаул, Новосибирск, по дороге заезжаем на сувенирный рынок.
От Артыбаша до Барнаула: 430 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 7-8 часов.
Тур предусматривает проживание на турбазах (по 2-4 человека в номере или домике). Размещение женщин и мужчин раздельное, с подселением. Семейные пары размещаются без подселения. Удобства находятся на территории баз отдыха, либо в номере (на этаже). В долине реки Чулышман электричество только вечером от генератора. На некоторых базах есть общий душ. На всех базах есть баня.
Эко Туристический комплекс "Кочевник" расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин. Возможен заказ такси.
На территории базы отдыха «Кочевник» вы найдете всё необходимое для отдыха и даже больше! 300 метров береговой зоны оборудовано для безопасного купания и активных водных развлечений.
Также вы можете посетить пейнтбольный клуб, оздоровительный комплекс, воспользоваться теннисным кортом, футбольным полем и площадками для игр в баскетбол и волейбол. База разделена на 3 зоны: санаторий, коттеджный посёлок и кемпинг. На асфальтированных дорожках можно прокатиться на лонгборде или роликах, а лесные тропинки подойдут для велопрогулок.
Туристическая стоянка «Мешке Таш» находится на берегу реки Чулышман в Горном Алтае.
На базе работает кафе, где готовят вкусную домашнюю еду, а если хотите приготовить сами, то можете воспользоваться мангалом, костровищем или газплитой.
В небольшом магазине вы можете приобрести товары первой необходимости и фермерскую продукцию (молоко, мясо).
Имеется возможность для зарядки телефонов, камер и планшетов. Электричество подается с дизельного генератора в вечернее время.
На территории есть баня и летний душ.
База отдыха расположена в селе Иогач. В числе удобств – сезонный открытый бассейн и бесплатный Wi-Fi.
В номерах имеется рабочий стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната и терраса.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Начальной точкой нашего маршрута является г. Бийск. До города Бийск у нас организован (входит в стоимость) трансфер от ж/д вокзала Новосибирска (главный), аэропорта и ж/д вокзала г. Барнаула и обратно. В Горно-Алтайске участников тура забираем попутно, в этом случае вам не нужно ехать до Бийска.
Встреча туристов осуществляется:
Везде указано местное время.
Обратный трансфер включен в стоимость.
Ориентировочное прибытие:
Время местное.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день, следующий за последним днем тура. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Обратные авиа- и ж/д билеты нужно брать с запасом не менее 2 часов от времени прибытия.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске до аэропорта.
На все время нахождения на маршруте, вы застрахованы ПАО СК "Росгосстрах", имеющей договоры с лечебными заведениями мест проведения тура.
Важно: Пострадавший должен быть готов к самостоятельной оплате услуг связанных с транспортировкой и медицинским обслуживанием. Страховая компания возмещает потраченные денежные средства на основании подтверждающих документов.
Сотовая связь на некоторых участках маршрута практически отсутствует. Тем не менее есть несколько мест, в основном это населенные пункты, откуда можно сделать звонок (операторы МТС, Билайн, Мегафон).