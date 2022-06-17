Встреча туристов в селе Элекмонар, размещение в уютном деревенском доме, инструктаж, знакомство с лошадьми, баня, вечер знакомств.
Ранний подъем, завтрак, сбор снаряжения, седловка лошадей и в путь!
Первой достопримечательностью на пути участников конного тура по Алтаю будут "Зубы Дракона", рассекающие бурные воды реки Катунь буквально на два русла...
Особо творческим натурам может показаться, что на самом деле это Гребень мифического чудовища, выходящего из подземного мира самого владыки Эрлика!
Далее держим путь по левому берегу красавицы Катунь.
Минуя село Аюла, которое, к слову, с алтайского языка переводится как "медвежий лог", поднимаемся на смотровую площадку, откуда группе конного похода по Алтаю откроется великолепный вид на легендарный остров Патмос, реку Катунь, робко впадающую в нее Чемалку и горные хребты.
Дальнейшая дорога будет проходить по узкой тропе, прижатой к реке крутым склоном горы, обильно поросшей величественными соснами, березами и мелким кустарником.
Теперь полный вперед до стоянки – уютного песчаного пляжа, где Вас будет ожидать горячий ужин, заботливо приготовленный вторым инструктором и Ваше снаряжение.
Кони ~32 км. / 6 - 7 часов.
Сегодня маршрут конного похода будет проходить в основном по широким вольным полям вдоль реки Катунь, однако, не без сюрпризов – периодически тропа все же будет вилять по обрывистым участкам над рекой меж сосен и скал.
К обеду путешественники окажутся на стоянке у Каспинских яблоневых садов, где и будет организован лагерь.
После сытного обеда и постановки лагеря – снова в путь.
Меняем коней на одного "железного" и отправляемся на автомобильную экскурсию.
Первой достопримечательностью на нашем пути будет Куюсский грот — уникальный памятник истории Алтая – галерея петроглифов.
На рисунках изображены лоси, олени, козлы, фантастические хищники, антропоморфные фигуры.
Археологи насчитывают более 200 изображений.
Петроглифы датируются эпохой бронзы, но есть и более древние — созданные в неолите.
Все животные изображены довольно реалистично, что очень редко встречается на Алтае.
Куюсский грот на протяжении долгого времени был святилищем кочевых племен.
При раскопках там нашли три культурных слоя: в верхнем найдено обломанное железное орудие и части керамики, в среднем — мелкие кремневые орудия и керамические обломки, а в нижнем — большие кремниевые орудия неолита.
Продолжением автомобильной экскурсии будет живописная дорога к водопаду Бельтыртуюк.
Река Бельтертуюк является притоком Катуни и в устье создает два зрелищных каскада: первый каскад, который мы можем наблюдать от мостика, пересекающего прорезанную водой скалу, составляет 11 метров, второй же, имеет длину 29 метров и бурными потоками сквозь заросли маральника врывается в красавицу Катунь!
Возвращаемся на стоянку к вечеру — ужин, песни горной реки и крепкий сон под звездным небом в завершение дня!
Кони ~15 км. / 3-4 часа | авто ~25 км. / 4 часа.
Снова в седло!
Буквально час езды и группа у Ороктойского моста.
Это место знаменательно тем, что является самым глубоким и узким в русле реки Катунь на всем ее протяжении.
Название имеет особенное – "пороги Тельдекпень".
Оценив по достоинству красоты, движемся дальше вглубь долины — к Ороктойской пещере.
Проехав село Ороктой, попадаем на лесную дорогу, от которой и начинается подъем к Ледяной красавице.
Тропа уходит вверх и вверх практически под углом в 40 градусов и протяженностью около 300 метров, потому нужно быть морально готовыми к тяжелым физическим нагрузкам и, конечно, соблюдать технику безопасности.
Однако, ваши старания будут вознаграждены увиденным! Ледяная Красавица еще никого не оставляла равнодушным!
Вдоволь изучив подземный мир, возвращаемся к уже знакомыми местами к Ороктойскому мосту и далее до стоянки.
Вечером можно прогуляться до Катунских "ванночек" и , если позволяет погода, искупаться.
Кони ~27 км. / 5 - 6 часов.
Этой же тропой возвращаемся обратно.
Но не печальтесь повторениям.
Исходя из впечатлений путешественников Алтая, обратная дорога всегда кажется совершенно новой, ведь мы смотри горы с другой стороны!
Этот день мы разнообразим посещением небольших гротов — пещер.
Пройдя несколько километров лугами Катуни, подходим к нашей цели — Булухтинским пещерам.
У пещер делаем остановку, организуем обеденный перерыв и, отдохнув, совершаем пеший подъем для осмотра этих уникальных произведений природного зодчества.
Далее, пройдя препятствие — ворота Сартакпая, выходим на просторные прикатунские луга, откуда открывается прямой путь к дому!
Вечером, конечно, баня и прощальный ужин в национальном алтайском жилище — аиле.
В туре предусмотрено проживание в гостевом доме в селе Элекмонар и в палатках.
Подробности уточняйте при бронировании тура.
Важное:
Предметы гигиены:
Одежда:
Обувь:
Будет полезно:
На базе выдаются:
Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны. Температура воздуха может колебаться +10 до +35 градусов. Возможны частые и быстрые смены погодных условий.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска.
Далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал) или заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар (оговаривается с организатором не ранее, чем за месяц до начала тура).
ЧЕРЕЗ г. ГОРНО-АЛТАЙСК
Шаг 1. Заходите на любой удобный для вас сайт по приобретению авиабилетов и покупаете билеты по направлению до Горно-Алтайска (мы поможем Вам заранее подобрать авиабилеты).
Шаг 2. Прилетаете в Горно-Алтайск и звоните организатору и в течение 5 минут вас встречают у входа в аэропорт.
Стоимость трансфера из г. Горно-Алтайск в с. Элекмонар и обратно уже включена в стоимость тура.
Шаг 3. Через час вы уже в уютном гостевом доме пьёте чаёк и готовитесь к путешествию.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором)
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождём и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
ЧЕРЕЗ г. БАРНАУЛ (без пересадок)
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном такси доезжаете до автовокзала. Автовокзал в городе Барнаул находится на одной площади с Ж/Д вокзалом.
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус / маршрутное такси, следующие по маршруту: Барнаул – Чемал (~ 1300 р.).
Шаг 4. Дорога из Барнаула до Элекмонара занимает приблизительно 4,5 часа. Когда автобус/маршрутное такси прибудет в с. Майма, которое граничит с городом Горно-Алтайск (там начинается горная местность), позвоните организатору и сообщите ваше местоположение.
Шаг 5. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса
/маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в с. Элекмонар на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно- оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.
Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.
Шаг 7. Вас встречают в течение 5 минут.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором)
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
ЧЕРЕЗ г. БАРНАУЛ (с пересадкой в г. Горно-Алтайске)
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном такси доезжаете до автовокзала. Автовокзал в городе Барнаул находится на одной площади с Ж/Д вокзалом.
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус / маршрутное такси, следующие по маршруту: Барнаул – Горно-Алтайск (~ 650 р.).
Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус / берёте такси / садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р.)
Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала, звоните организатору +7(925)700-03-02 или +7(966)095-03-02 и сообщаете о том, что выехали.
Шаг 6. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса
/маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в с. Элекмонар на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно- оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором)
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
ЧЕРЕЗ г. НОВОСИБИРСК (без пересадок)
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Новосибирск.
Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном автобусе доезжаете до Ж/Д вокзала. Филиал автовокзала расположен на привокзальной площади недалеко от Ж/Д вокзала.
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус, следующий по маршруту: Новосибирск – Чемал (~ 2200 р.).
Шаг 4. Дорога из Новосибирска до Элекмонара занимает приблизительно 9 часов. Когда автобус прибудет в Горно-Алтайск (там начинается горная местность), позвоните организатору и сообщите ваше местоположение.
Шаг 5. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса /маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в Элекмонаре на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно-оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.
Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.
Шаг 7. Вас встречают в течение 5 минут.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором)
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
Да, максимально допустимый вес туриста – 100 кг.
Дорогие друзья, мы рады видеть абсолютно всех в конном туре, но вынуждены установить следующие ограничения:
В конный тур не допускаются:
Не рекомендуется участие:
P.S. если вы относитесь к одной из данных категорий, то мы готовы рассмотреть вашу заявку индивидуально.
МАЙ и СЕНТЯБРЬ – месяцы, когда на Алтае активизируются клещи. Поэтому каждому туристу желательно заранее сделать прививку.
В каждом городе есть прививочные пункты.
Существует два типа вакцинации: СРОЧНАЯ - не менее чем за 2 недели до выезда, и ПРОСТАЯ - 1 укол за месяц и ещё один укрепляющий укол за 2 недели до выезда.
Тот, кто не успел сделать прививку, может приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "ЙОДАНТИПИРИН" и за 3 дня до приезда на Алтай начать его принимать по инструкции.
Собираясь в тур весной или осенью, стоит помнить, что погода в горах Алтая весьма непредсказуема! Температура воздуха колеблется от +5°С до +20°С днём и от +5°С до -5°С ночью.
Возможны частые и быстрые смены погодных условий.
Участник тура должен быть готов ко всем переменам погоды и одет на все случаи жизни!
В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся самостоятельно одна за другой. Это для них привычное дело, тропы они знают хорошо. Задача всадника только:
Во время маршрута необходимо прислушиваться, а в какие-то моменты и беспрекословно выполнять рекомендации инструктора, т. к. от этого зависит ваша безопасность, а в частности:
В пределах с. Элекмонар стабильно работают мобильные операторы Билайн, Мегафон и МТС.
В нашем штабе вполне успешно работает Wi-Fi.