Показать всё
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
Владикавказ, Магас, древние башенные комплексы и завораживающие горные пейзажи за 1 день
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
14 июн в 08:00
15 июн в 08:00
14 950 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Горной Ингушетии и Северной Осетии
Отправиться из Грозного сразу в два живописных региона Кавказа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
14 июн в 09:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
В Северную Осетию - из Грозного
Увидеть сказочное Цейское ущелье, заехать на горячие источники и купить вкуснейшие осетинские пироги
Завтра в 08:30
14 июн в 08:30
от 19 600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Северная Осетия»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2026
Сейчас в Грозном в категории "Северная Осетия" можно забронировать 3 экскурсии от 14 950 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Грозном на 2026 год по теме «Северная Осетия», 93 ⭐ отзыва, цены от 14950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август