Индивидуальная
до 3 чел.
В трендеДостопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
Откройте для себя главные символы Хабаровска за 2,5 часа: от утёса до моста. Узнайте о людях, изменивших историю Приамурья
Начало: Комсомольская площадь
29 сен в 09:00
30 сен в 09:00
4705 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шалом, Биробиджан: путешествие по еврейской истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Биробиджана, где история и культура еврейского народа оживают на каждом шагу
Начало: На ж/д вокзале Хабаровска
15 сен в 07:30
16 сен в 07:30
18 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Познакомьтесь с историей Хабаровска и его живописными видами. Узнайте о прошлом города и насладитесь прогулкой по его историческим местам
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Зелёный» Хабаровск
Экопрогулка в зоосад "Приамурский" и в самый живописный парк города - "Северный"
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
16 сен в 09:30
18 сен в 09:30
21 090 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Природа Хабаровского края + Заимка Плюснина
Откройте для себя удивительные пейзажи Хабаровского края, прогуляйтесь по тайге и насладитесь видами с сопки Змеиная. Завершите день в парке Заимка Плюснина
29 сен в 09:00
30 сен в 09:00
8670 ₽ за всё до 3 чел.
