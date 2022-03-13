Отправимся к горным водопадам, посетим рынок с местной продукцией, попьем воду из минерального источника

Вдохнете свежий байкальский воздух, посмотрите на простирающуюся ледовую гладь и почувствуете энергетическое единение с природой этого места

Посмотрим и сфотографируемся с нерпой, изучим разнообразие растений и животных акватории озера

Сердце Байкала — скала, на которую ветра нанесли землю и там образовалась неповторимая экосистема, которая так манить туристов со всего света

Описание

Байкал очень разнообразен и уникален. Чем же?

разноплановым рельефом вокруг себя: скалистыми мысами и абсолютно ровным песчаными пляжами, к примеру;

растениями и животными, не встречающимися больше нигде в мире;

историей и культурой проживающих на его берегах народов;

своим бескрайним простором, чистой водой и глубиной: самый глубокий пресноводный водоем в мире!

И это только лишь часть его отличия от других мест планеты. Вот поэтому он так притягателен.

Поэтому те, кто побывал на нем раз, надолго запоминают Байкал и стремятся приехать к нему в любое время года.

И поэтому мы создали насыщенный и комфортный тур “Большое путешествие по Байкалу”, чтобы вдоволь и в удовольствие насладиться невероятной красотой этого края.

В туре мы максимально захватим наиболее популярные места, а вы получите море впечатлений от поездки.