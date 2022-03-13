Байкал очень разнообразен и уникален. Чем же?
И это только лишь часть его отличия от других мест планеты. Вот поэтому он так притягателен.
Поэтому те, кто побывал на нем раз, надолго запоминают Байкал и стремятся приехать к нему в любое время года.
И поэтому мы создали насыщенный и комфортный тур “Большое путешествие по Байкалу”, чтобы вдоволь и в удовольствие насладиться невероятной красотой этого края.
В туре мы максимально захватим наиболее популярные места, а вы получите море впечатлений от поездки.
Путешествие начинается!
По прибытии в Иркутск у вас произойдет первая встреча и знакомство с гидом и вашей группой единомышленников, с который вы разделите все дни тура.
Отправляемся в самую ближнюю точку к Байкалу — поселок Листвянка.
Он находится всего в 70 километрах от Иркутска: около 40 минут езды.
Листвянка откроется вам необычным видом на исток реки Ангары, берущей свои воды в Байкале, торчащим Шаман-камнем прямо посреди истока и открывающемуся простору водной глади Байкала, так притягивающему взгляд.
Наш гид поведает вам интересную легенду о суровом отце Байкале, его дочери Ангаре и ее возлюбленном Енисее.
Затем отправимся в Байкальский музей, где своими глазами увидим эндемика озера — байкальскую нерпу.
Нерпа больше не встречается нигде в мире. Посмотрим, как она резвится в бассейне и выполняет различные трюки. Можно будет с ней сфотографироваться.
Еще в музее представлена выставка природного многообразия Байкала и виртуальная экспозиция “Погружение на дно”.
Поднимемся по канатной дороге на самую высокую точку местности — смотровую площадку “Камень Черского”.
Посмотрим на простирающиеся в бесконечную даль виды озера, исток Ангары и хребет Хамар-Дабан на противоположном берегу.
Вечером прогуляемся по поселку Листвянка, который протянулся вдоль берега на пять километров.
В поселке есть местный рынок, где можно приобрести готовую рыбку и сувениры.
В отеле в кругу единомышленников поговорим о дальнейшем путешествии, обменяемся впечатлениями о прошедшем дне.
День отдыха. Можно прогуляться по поселку, отдохнуть в отеле, но мы вам рекомендуем заказать экскурсию в бухту Песчаная.
В бухту Песчаная можно попасть только по воде на катере, тем и увлекательнее. Что же там такого интересного? Да много чего!
Само расположение бухты очень удачное. Она хорошо закрыта от сильных байкальских ветров причудливыми скалами вокруг.
На скалы ведут простые тропинки, где на вершине есть лавочки, на которых можно спокойно посидеть и полюбоваться на умиротворяющие пейзажи.
Еще в бухте есть большой песчаный пляж, в разных местах которого растут “ходульные” или “шагающие” деревья.
Их корни возвышаются над землей словно ноги и по виду ”ходульные” деревья напоминают мангровые леса.
Бухта Песчаная — одно из мест обязательное к посещению!
Ну что же, предстоящие три дня путешествия мы проведем в самом мощном энергетическом месте Байкала — острове Ольхон.
В течение пяти-шести часов мы доедем до острова.
Поездка пролетит незаметно: по пути вы будете любоваться на постоянно меняющуюся картину за окном.
Остановимся у памятников Орлу и Бродяге, послушаем рассказы нашего гида о них.
Дорожные пейзажи очень разнообразны: бескрайние степи, пасущиеся стада животных, деревеньки, хвойные и лиственные леса, а потом раз, и между холмов появится Байкал.
Обязательно сделаем остановку, чтобы отведать блюда бурятской кухни.
Самые известные из них — это позы или буузы, хушуры, суп-шулен и бухлер, соленый бурятский чай с маслом. Наш гид расскажет вам о каждом из них.
Ну и наконец-то Байкал и Ольхон! Отдельное приключение — переправа на остров через пролив Ольхонские ворота.
С парома всегда интересно посмотреть на берега, воду, ну и конечно, покормить местные чаек хлебом: они всегда ждут пассажиров парома.
От паромной переправы поедем дальше на нашем автобусе по острову.
Издалека будут открываться живописные виды на побережья Ольхона и Малого моря, изрезанное узкими длинными заливами.
По прибытии в Хужир отдыхаем.
После небольшого отдыха идем за впечатлениями к главным знаменитостям Ольхона — скале Шаманке и 13 ритуальным столбам-сэргэ.
Прогулка будет неспешной, так как очень важно послушать рассказ гида о значении этих символов для шаманов и населения острова.
Рассказ даст вам более полное погружение в культуру и атмосферу местности. От Шаманки спустимся к Сарайскому пляжу.
По величине — это самый большой песчаный пляж острова. На берегу посидим, позагораем. Полюбуемся на противоположный берег пролива Малое море, можно искупаться.
Вечером посмотрим на отражение закатного зарева в водах Байкала. На Ольхоне небо почти всегда чистое, так что фантастический золотой час заката вы точно увидите!
В этот день вы увидите, пожалуй, самое сакральное и таинственное место острова, самую конечную северную точку — мыс Хобой.
Вокруг мыса существует множество легенд и поверий, которые вам поведает наш проводник.
Сама дорога до севера острова очень необычна и всегда запоминается своим сложным рельефом и многообразием локаций вдоль нее.
Поедем мы на проходимом внедорожнике УАЗ, на местном диалекте — “Буханка”.
Будем останавливаться возле таких локаций как, урочище Песчаное, мыс Любви, скала три Брата и знаменитая скульптура-дерево “Хранитель Байкала” нашего земляка, мастера Даши Намдакова, так точно передающая атмосферу и душу этих мест.
До мыса дойдем по тропинке и, приближаясь к конечной точке, вы почувствуете это притяжение, единение и сакральность Хобоя.
А когда взгляду откроется бескрайний простор, захочется застыть там на месте и долго созерцать все вокруг.
Вечером вы вернетесь в отель немного другим человеком — таково влияние Хобоя.
День отдыха. Можно прогуляться по поселку, закупиться сувенирами, целебными травами, искупаться в Байкале и позагорать на Сарайском пляже.
По вашему усмотрению вы можете взять одну из двух дополнительных экскурсий.
Первая экскурсия на катере: до Огоя — самого большого необитаемого острова Малого моря.
К острову мы поедем с остановкой у целебного источника: совместим приятное с пользой.
На вершине острова Огой находится белоснежная ступа Просветления.
Внутри нее помещены священные реликвии, о которых подробно расскажет наш гид.
Нам можно будет пройти вокруг ступы три раза, чтобы отдать дань уважения богам этих мест, почувствовать сакральную силу и попросить Вселенную о благах себе и близким.
Вторая экскурсия: путешествие до южной части острова, той, что мы видели из автобуса, когда ехали мимо причудливых заливов — необычная, изрезанная рельефная местность.
Там мы заедем в укромные бухточки, рядом с которыми прячутся маленькие озера: озеро Сердце на мысе Кобылья голова и озеро Ханхой, отделяемое узкой песчаной косой от Байкала.
Подумать только! Ольхон настолько большой, что на нем есть свои озера.
Посмотрим на древний скальник Трезубец, который выложен из каменных плит. С виду будто оборонительная крепость.
Вечером можно посидеть и вкусно поужинать в уютном кафе на смотровой площадке с видом на великолепный закат. Ну не мечта ли!
Как бы ни было грустно, но все когда-то подходит к концу. Вот и путешествие по Ольхону заканчивается.
Мы предлагаем сделать его еще более запоминающимся: встать пораньше и встретить рассвет, насладиться пробуждающей тишиной.
Тем более он не менее красочный, чем ольхонский закат.
Но, конец одного дает начало другому. На то и название нашего тура “Большое путешествие… ”.
Нас ждет еще одно не менее колоритное место — Аршан. А пока усаживаемся поудобнее и отправляемся на отдых в Иркутск.
В этот день мы отправимся на автобусе по Култукскому тракту — извилистой трассе, проходящей от Иркутска прямо к берегу Байкала.
Остановимся на смотровой площадке у серпантина, спускающегося к поселку Култук.
Оттуда открывается волнующий вид на просторы озера, прибрежные городки и горы Хамар-Дабана.
Далее поворачиваем в сторону республики Бурятия, в Тункинскую долину.
Она встретит нас невероятным зрелищем на фоне неба: острыми пиками гор Саян, как магнитом притягивающих взгляд.
Затем дорога идет до бурятского поселка Аршан, который находится у подножия гор Саянского хребта.
В Аршане заселяемся в отель, отдыхаем и обедаем в местной позной.
В позной представлено большое разнообразие как блюд национальной бурятской кухни, так и русской.
Пообедав, отправляемся прямо к горным водопадам, прячущимся в ущелье реки Кынгырги.
Пройдем мимо рынка, где можно посмотреть и приобрести сувениры, теплую одежду из верблюжьей шерсти, лечебные травы.
Например, растение саган-дайля оказывает тонизирующее и противомикробное воздействие.
До водопадов ведет несложная тропа с лесенками, подвесными мостиками, обзорными площадками на долину реки.
После водопадов попьем воду из минерального источника (на здешнем языке — “аршан”). Воду из его можно набрать в бутылку.
С утра будет время, чтобы неспешно позавтракать, прогуляться по Аршану.
После променада собираемся в одну из экскурсий на выбор. А вечером выезжаем в Иркутск.
Первое направление — “Нилова Пустынь”. Это место с лечебницами и санаториями недалеко от Аршана.
Там можно будет пройти комплекс процедур, например, принять горячую ванну в радоновых источниках.
Термальные источники бьют прямо из-под земли и применяются для оздоровления.
Процедура занимает не более 20 минут, а пользы много: лечит от различных болезней и укрепляет здоровье.
Второе направление — поездка по Тункинской долине.
Посмотрим на островерхие горы хребта Саяны, живописные пейзажи степной долины, сделаем фотографии на фоне природы.
Зайдем в буддийский храм — Дацан. Гид расскажет вам о религиозных ритуалах бурят.
Затем собираемся, усаживаемся в комфортный микроавтобус и возвращаемся в Иркутск.
На этом наше путешествие подошло к концу.
За эти восемь насыщенных дней вы узнаете много нового, погрузитесь в неспешную жизнь этих мест, и вернетесь домой немного другими, чем были.
Оставите частичку Байкала в свое сердце. Ну а мы, в свою очередь, всегда рады исполнять ваши заветные мечты!
Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах:
Доплата за одноместное размещение: 12 000р.
Кемпинг-отель «Ольхон» с рестораном расположен в поселке Хужир.
Гостям кемпинга предоставляются принадлежности для барбекю.
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна.
В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".
В 50 метрах от отеля расположена автобусная остановка. До международного аэропорта Иркутска - 45 минут езды. За дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 1,3 км от Иркутского музея декабристов.
При отеле работает бар; машину можно оставить на частной парковке.
К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном.
В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
В отеле подают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.
Гости могут воспользоваться услугами бизнес-центра и посетить снэк-бар.
Рядом с гостиницей Baikal Forest находятся такие популярные достопримечательности, как район исторической застройки «130-й квартал», Галерея В. Бронштейна и Дом-музей князя С. Г. Волконского.
Расстояние до международного аэропорта Иркутска составляет 3 км.
Этот отель расположен в курортном поселке Аршан в нижней части Тункинской гряды.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и паровая баня. Номера оформлены в загородном стиле с использованием экологически чистой отделки.
Каждый номер в отеле "Туяна" отделан деревом и обставлен деревянной мебелью. В общих и собственных ванных комнатах установлен душ.
В кафе отеля подают блюда русской кухни, а также можно заказать завтрак. Также в отеле предоставляются удобства для приготовления барбекю.
Гости отеля "Туяна" могут отдохнуть в русской паровой бане с небольшим бассейном, поиграть в настольный теннис или покататься на велосипеде.
Водопады Кынгарги расположены в 30 минутах ходьбы от отеля.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.