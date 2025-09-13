Групповая
до 19 чел.
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Горный Дагестан невероятно притягателен! Исследуем древние уголки, посетим руины селений Гоор и Кахиб, остановимся у Языка тролля и старейшего храма
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
14 сен в 07:15
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
14 сен в 07:30
17 сен в 07:30
16 400 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон: драйв и скорость
Путешествие для ценителей экстрима: джип-тур, катер и зиплайн. Ощутите драйв и наслаждайтесь захватывающими видами каньона
14 сен в 08:30
15 сен в 08:30
13 600 ₽
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
