Не теряйте времени даром! Прилетайте ранним рейсом — и сразу отправляйтесь с нами на Куршскую косу: гулять по дюнам, слушать пески, смотреть на Танцующий лес и любоваться морем. Затем — знакомиться с Зеленоградском и находить в нём следы Кранца. А после — исследовать один из фортов «ночной перины Кёнигсберга» и разбираться, что стоит за этим загадочным названием.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание трансфер

Встретим вас в аэропорту Калининграда и сразу отправимся на Куршскую косу. Погуляем по дюнам, увидим Танцующий лес и озеро Лебедь (или высоту Эфа). Побываем на чудесном пляже и послушаем, как поют пески.

Вы узнаете:

о древних народах, населявших берега Балтики

формировании Куршской косы

песчаной катастрофе, постигшей эти земли

лесничем, который смог остановить движущиеся пески

Пообедаем в ресторане с видом на Балтийское море, отведаем местные специалитеты.

Небольшой переезд — и вот мы гуляем по старинным улочкам Зеленоградска. Вы узнаете, как отдыхали в Кранце в начале 19 века и как сегодня развивается город-курорт Зеленоградск.

По дороге в Калининград посетим форт Штайн — один из 12 Фортов, входящий в укрепление, которое немцы нежно называли «ночная перина Кёнигсберга». Вы послушаете об особенностях строительства фортов и посетите казематы.

Доставим вас по нужному адресу в Калининграде.

Организационные детали

Экскурсию-трансфер проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном авто Chery Tiggo 4 Pro, Volkswagen Caravella или Ford Tranzit

Экскурсии по форту Штайн проводятся по расписанию в составе группы с местным гидом. Последний сеанс в 17:00

Дополнительные расходы