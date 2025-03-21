Не теряйте времени даром! Прилетайте ранним рейсом — и сразу отправляйтесь с нами на Куршскую косу: гулять по дюнам, слушать пески, смотреть на Танцующий лес и любоваться морем. Затем — знакомиться с Зеленоградском и находить в нём следы Кранца.
А после — исследовать один из фортов «ночной перины Кёнигсберга» и разбираться, что стоит за этим загадочным названием.
А после — исследовать один из фортов «ночной перины Кёнигсберга» и разбираться, что стоит за этим загадочным названием.
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание трансфер
Встретим вас в аэропорту Калининграда и сразу отправимся на Куршскую косу. Погуляем по дюнам, увидим Танцующий лес и озеро Лебедь (или высоту Эфа). Побываем на чудесном пляже и послушаем, как поют пески.
Вы узнаете:
- о древних народах, населявших берега Балтики
- формировании Куршской косы
- песчаной катастрофе, постигшей эти земли
- лесничем, который смог остановить движущиеся пески
Пообедаем в ресторане с видом на Балтийское море, отведаем местные специалитеты.
Небольшой переезд — и вот мы гуляем по старинным улочкам Зеленоградска. Вы узнаете, как отдыхали в Кранце в начале 19 века и как сегодня развивается город-курорт Зеленоградск.
По дороге в Калининград посетим форт Штайн — один из 12 Фортов, входящий в укрепление, которое немцы нежно называли «ночная перина Кёнигсберга». Вы послушаете об особенностях строительства фортов и посетите казематы.
Доставим вас по нужному адресу в Калининграде.
Организационные детали
- Экскурсию-трансфер проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном авто Chery Tiggo 4 Pro, Volkswagen Caravella или Ford Tranzit
- Экскурсии по форту Штайн проводятся по расписанию в составе группы с местным гидом. Последний сеанс в 17:00
Дополнительные расходы
- Экосбор за проезд на Куршскую косу: 450 ₽ за легковой автомобиль/750 ₽ за микроавтобус + 300 ₽ экосбор за каждого пассажира (дети до 18 лет, пенсионеры, многодетные экосбор за себя не оплачивают при наличии подтверждающих документов)
- Билет в форт Штайн: 400 ₽ — полный, 200 ₽ — льготный
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лара — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 643 туристов
Наша команда организует познавательный отдых в самом западном регионе нашей Родины. Мы не возим огромные автобусы с толпой туристов — в маленькой компании до 15 участников вам, дорогие гости, будетЗадать вопрос
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