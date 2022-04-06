Об экскурсии

Начнем наше мини-путешествие от руин замка Кенигсберг и с истории трех городов – Альтштадта, Лёбенихта и Кнайпхофа, давших начало городу Кёнигсбергу. Маршрут будет включать ворота, башни, бастионы, места, связанные с бароном Мюнхгаузеном, Петром I, Иммануилом Кантом. Мы посетим уютные районы вилл начала XX века – Марауненхоф и Амалиенау, где вы почувствуете дух того самого, довоенного Кёнигсберга.

Своеобразной иллюстрацией к теории «трехслойности» города (Кёнигсберг «подземный, земной и ментальный») станет посещение «места силы» – загадочной Юдиттен-кирхи, когда-то притягивавшей паломников со всей Европы. Там вы узнаете, что же в кирхе было необычного и притягательного.

Помимо мистичности Кёнигсберга вас ожидает и его Вкусная история – история Кёнигсбергского марципана. Какое отношение эта вкуснятина имела к городу и почему Кенигсберг считался марципановой столицей Германии, разберемся в Музее марципана. А также с тем, как марципан вернулся в Калининград и стал одним из брендов уже современного Янтарного края.

И обязательно заедем в гости к хомлинам! Семейка хомлинов – это современная история Калининграда, забавная, необычная и никого не оставляющая без улыбки!

Истории о бароне Мюнхгаузене в домике смотрителя моста, о старом соме под Высоким мостом, о названии Медового моста, – всем этим будет наполнен наш путь к Рыбной деревне, Острову Канта и Кафедральному собору, завершающему нашу экскурсию.

Кафедральный собор – место упокоения Великих магистров Тевтонского ордена, музыка одного из самых больших в Европе органов, музей и могила Иммануила Канта и, вместе с самим островом, одно из любимейших мест отдыха калининградцев. Он соединяет собой прошлое Кёнигсберга и настоящее Калининграда – именно то, чем так привлекателен наш город.

Организационные детали

Посещение некоторых мест (кафе, музеи) возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.