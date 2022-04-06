Кёнигсберг - Калининград: от Средневековья до настоящего времени

Начнем наше мини-путешествие от руин замка Кенигсберг и с истории трех городов - Альтштадта, Лёбенихта

Индивидуальная
Начнем наше мини-путешествие от руин замка Кенигсберг и с истории трех городов – Альтштадта, Лёбенихта и Кнайпхофа, давших начало городу Кёнигсбергу.

Маршрут будет включать ворота, башни, бастионы, места, связанные с бароном Мюнхгаузеном, Петром I, Иммануилом Кантом.

Мы посетим уютные районы вилл начала XX века – Марауненхоф и Амалиенау, где вы почувствуете дух того самого, довоенного Кёнигсберга.
Кёнигсберг - Калининград: от Средневековья до настоящего времени
Кёнигсберг - Калининград: от Средневековья до настоящего времени
Кёнигсберг - Калининград: от Средневековья до настоящего времени
Кёнигсберг - Калининград: от Средневековья до настоящего времени

Что вас ожидает 🤩

  • Руины Королевского замка
  • Королевские ворота
  • Росгартенские ворота
  • Башня дер Дона
  • Башня Врангеля
  • Районы Марауненхоф и Амалиенау
  • Хомлины Марта, Варвара, Ульяна, Антошка, Карл
  • Комплекс зданий Восточной ярмарки
  • Площадь Победы
  • Скульптура «Борющиеся зубры»
  • Памятник покорителям ближней Вселенной
  • Кирха памяти королевы Луизы
  • Юдиттен-кирха
  • Бастион Астрономический
  • Чудо инженерной мысли – двухъярусный мост
  • Фридрихсбургская крепость
  • Бранденбургские ворота с Музеем марципана в них (вход бесплатный)
  • Кирха Святого Семейства
  • Домик смотрителя моста
  • Высокий мост
  • Медовый мост
  • Рыбная деревня
  • Остров Канта
  • Могила Иммануила Канта
  • Памятник Альбрехту Бранденбургскому
  • Кафедральный собор

Об экскурсии

Начнем наше мини-путешествие от руин замка Кенигсберг и с истории трех городов – Альтштадта, Лёбенихта и Кнайпхофа, давших начало городу Кёнигсбергу. Маршрут будет включать ворота, башни, бастионы, места, связанные с бароном Мюнхгаузеном, Петром I, Иммануилом Кантом. Мы посетим уютные районы вилл начала XX века – Марауненхоф и Амалиенау, где вы почувствуете дух того самого, довоенного Кёнигсберга.
Своеобразной иллюстрацией к теории «трехслойности» города (Кёнигсберг «подземный, земной и ментальный») станет посещение «места силы» – загадочной Юдиттен-кирхи, когда-то притягивавшей паломников со всей Европы. Там вы узнаете, что же в кирхе было необычного и притягательного.
Помимо мистичности Кёнигсберга вас ожидает и его Вкусная история – история Кёнигсбергского марципана. Какое отношение эта вкуснятина имела к городу и почему Кенигсберг считался марципановой столицей Германии, разберемся в Музее марципана. А также с тем, как марципан вернулся в Калининград и стал одним из брендов уже современного Янтарного края.
И обязательно заедем в гости к хомлинам! Семейка хомлинов – это современная история Калининграда, забавная, необычная и никого не оставляющая без улыбки!
Истории о бароне Мюнхгаузене в домике смотрителя моста, о старом соме под Высоким мостом, о названии Медового моста, – всем этим будет наполнен наш путь к Рыбной деревне, Острову Канта и Кафедральному собору, завершающему нашу экскурсию.
Кафедральный собор – место упокоения Великих магистров Тевтонского ордена, музыка одного из самых больших в Европе органов, музей и могила Иммануила Канта и, вместе с самим островом, одно из любимейших мест отдыха калининградцев. Он соединяет собой прошлое Кёнигсберга и настоящее Калининграда – именно то, чем так привлекателен наш город.

Организационные детали

Посещение некоторых мест (кафе, музеи) возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в музеи, при желании (50-200 руб. /чел.)
  • Чай/кофе (100-150 руб.) с запеченным марципанчиком (70-150 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности, в пределах Калининграда
Завершение: Улица Канта, 1, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Посещение некоторых мест (кафе, музеи) возможно только при наличии QR-кода о вакцинации
  • Либо QR-кода о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 09:00

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