Знакомство с главными достопримечательностям и историей города

Знакомство с главными достопримечательностям и историей города
Знакомство с главными достопримечательностям и историей города
Знакомство с главными достопримечательностям и историей города
Знакомство с главными достопримечательностям и историей города
Знакомство с главными достопримечательностям и историей города
Знакомство с главными достопримечательностям и историей города
Знакомство с главными достопримечательностям и историей города
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Описание

Наше путешествие для тех, кто в Калининграде впервые. С моей помощью вы «прочитаете» Кенигсберг — и несомненно его полюбите. Калининград — самый западный уголок страны, в котором переплелись прусская, немецкая, советская и российская страницы истории. И это все отразилось на его облике. Я ёмко и интересно расскажу вам, с чего начинался город, как вставал на ноги и чем живёт сейчас. Даже на улицах современного Калининграда можно заметить следы Кенигсберга — нужно лишь знать, где искать! Я стану вашим проводником в прошлое города: мы откроем секреты острова Канта, пройдем по самобытным районам Амалиенау и Ратсхоф, побываем в торговом порту, рассмотрим старинные башни и ворота.

ежедневно с 08.00 до 22.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и перевозка гостей
  • В течении 4-х часов
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Покупка сувениров по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Шевченко, парковка у Дома Советов
Завершение: район - Рыбная Деревня, на ул. Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 08.00 до 22.00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Место встречи с туристами - по договорённости
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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