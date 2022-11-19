ежедневно с 08.00 до 22.00

Описание

Наше путешествие для тех, кто в Калининграде впервые. С моей помощью вы «прочитаете» Кенигсберг — и несомненно его полюбите. Калининград — самый западный уголок страны, в котором переплелись прусская, немецкая, советская и российская страницы истории. И это все отразилось на его облике. Я ёмко и интересно расскажу вам, с чего начинался город, как вставал на ноги и чем живёт сейчас. Даже на улицах современного Калининграда можно заметить следы Кенигсберга — нужно лишь знать, где искать! Я стану вашим проводником в прошлое города: мы откроем секреты острова Канта, пройдем по самобытным районам Амалиенау и Ратсхоф, побываем в торговом порту, рассмотрим старинные башни и ворота.