8 дней
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
2 сен в 08:00
5 сен в 08:00
38 095₽ за человека
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
55 012₽ за человека
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
31 авг в 14:00
7 сен в 14:00
15 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстатин29 июня 2024Тур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательно. Реальный график в ваучере несколько
- ООльга13 июня 2024Путешествие получилось великолепное. Успели посмотреть даже больше, чем планировали. Спасибо организаторам за чудесный отпуск.
- ООльга2 октября 2023Замечательный вариант для тех, кто впервые в Калининградской области. Широкий выбор экскурсий во всех направлениях региона. За 8 дней можно
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Большое путешествие»
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