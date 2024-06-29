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отличался от заявленного в описании, но неудобств это не составило. Все экскурсии следовали четко по графику в ваучере без сбоев и задержек, за что организаторам большое спасибо. Негатив был только по отелю - Marton Palace не оправдал даже не очень высоких пожеланий, жаль потраченных на него денег. Детали с фото будут в отзыве на него на Яндексе. Только поэтому минус одну звезду. В целом - сам тур рекомендую, здорово и интересно, но отель лучше выбирайте сами.