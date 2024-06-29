Большое путешествие – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Большое путешествие» в Калининграде, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
На автобусе
3 отзыва
8 дней
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
2 сен в 08:00
5 сен в 08:00
38 095 за человека
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
На автобусе
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
55 012 за человека
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
На автобусе
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
31 авг в 14:00
7 сен в 14:00
15 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Констатин
    29 июня 2024
    Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
    Тур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательно. Реальный график в ваучере несколько
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    отличался от заявленного в описании, но неудобств это не составило. Все экскурсии следовали четко по графику в ваучере без сбоев и задержек, за что организаторам большое спасибо. Негатив был только по отелю - Marton Palace не оправдал даже не очень высоких пожеланий, жаль потраченных на него денег. Детали с фото будут в отзыве на него на Яндексе. Только поэтому минус одну звезду. В целом - сам тур рекомендую, здорово и интересно, но отель лучше выбирайте сами.

    Тур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательноТур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательноТур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательноТур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательноТур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательно
  • О
    Ольга
    13 июня 2024
    Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
    Путешествие получилось великолепное. Успели посмотреть даже больше, чем планировали. Спасибо организаторам за чудесный отпуск.
  • О
    Ольга
    2 октября 2023
    Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
    Замечательный вариант для тех, кто впервые в Калининградской области. Широкий выбор экскурсий во всех направлениях региона. За 8 дней можно
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    познакомиться с основными достопримечательностями и понять для себя, куда именно хочется вернуться "поподробнее". Всё заявленные услуги турбюро выполнило на отлично. Трансфер, проживание, экскурсии в рамках тура и дополнительные. Всë чëтко, вовремя, информативно. И цены вполне адекватные Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Большое путешествие»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
  2. Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
  3. Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Кафедральный собор
  4. Балтийское море
  5. Танцующий лес
  6. Остров Канта
  7. Янтарный комбинат
  8. Рыбная деревня
  9. Балтийская коса
  10. Высота Эфа
Сколько стоит тур в Калининграде в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Большое путешествие" можно забронировать 3 тура от 15 000 до 55 012. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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