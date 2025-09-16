Мои заказы

Доходный дом Кузнецова – экскурсии в Краснодаре

Найдено 6 экскурсий в категории «Доходный дом Кузнецова» в Краснодаре, цены от 1340 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Краснодар - первая встреча
Пешая
2 часа
133 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 09:00
12 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Краснодар без скуки
Пешая
2 часа
94 отзыва
Квест
до 10 чел.
Лучший выбор
Краснодар без скуки
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, узнайте его тайны и легенды, участвуя в интерактивной квест-экскурсии по знаковым местам города
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Интересный Краснодар
Пешая
1.5 часа
149 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
5330 ₽ за всё до 2 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 15 чел.
Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
Пешая
2 часа
18 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Прогулка по модернистскому Краснодару: архитектурные жемчужины
Погрузитесь в эпоху расцвета Екатеринодара на рубеже 19-20 веков. За 2 часа вы увидите ключевые здания в стиле модерн и узнаете много интересного
Начало: Улица Коммунаров 2
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1340 ₽ за человека
По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
На машине
3.5 часа
118 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
По Краснодару и парку Галицкого
Познакомьтесь с Краснодаром: от исторических улиц до современного парка Галицкого. Пешеходная и автомобильная экскурсия для всех возрастов
Начало: На улице Седина
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
3300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    16 сентября 2025
    Краснодар - первая встреча
    Дата посещения: 16 сентября 2025
    Марина-замечательный экскурсовод. Очень легко и заинтересованно рассказывает об истории города. Наша группа всего 2 человека. Мы получили много исторической информации,
    читать дальше

    но в непринуждённой форме, с интересными местными легендами и сказаниями. Экскурсия шла в форме прогулки и мы совсем не устали за 2 часа.
    Рекомендуем посмотреть Краснодар с Мариной!

  • М
    Марина
    8 июля 2025
    Краснодар - первая встреча
    Дата посещения: 8 июля 2025
    Спасибо за экскурсию, всё понравилось
  • Е
    Елизавета
    27 июня 2025
    Краснодар - первая встреча
    Дата посещения: 25 июня 2025
    Нам очень понравилась экскурсия. Узнали много интересных фактов о городе. Гид ответила на все наши вопросы, была внимательна и любезна)
  • М
    Михаил
    26 июня 2025
    Краснодар - первая встреча
    Дата посещения: 24 июня 2025
    Всё просто супер 👍
  • у
    ульяна
    7 декабря 2025
    Краснодар - первая встреча
    Спасибо за первое знакомство с городом по индивидуальному маршруту
  • И
    Ирина
    6 декабря 2025
    Краснодар - первая встреча
    Спасибо Марине, было интересно
  • У
    Ульяна
    1 декабря 2025
    Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
    Все понравилось, искренне посоветую всем знакомым и друзьям погрузиться в атмосферу города с экскурсией 🔥
  • Л
    Людмила
    26 ноября 2025
    Краснодар - первая встреча
    Остались очень довольны экскурсионным маршрутом и историческим материалом, которые нам предоставила гид. Профессиональный уровень, лёгкость подачи, приятный голос, правильность построения фраз, отсутствие повторений и умение высказать личное отношение украсили общение! Рекомендуем!!! 100%
    Остались очень довольны экскурсионным маршрутом и историческим материалом, которые нам предоставила гид. Профессиональный уровень, лёгкость подачи, приятный голос, правильность построения фраз, отсутствие повторений и умение высказать личное отношение украсили общение! Рекомендуем!!! 100%
  • Н
    Надежда
    22 ноября 2025
    Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
    Интересная прогулка по городу с погружением в архитектурный стиль - Модерн
    Интересная прогулка по городу с погружением в архитектурный стиль - Модерн
  • Ю
    Юлия
    22 ноября 2025
    Краснодар - первая встреча
    Экскурсия, замечательная! Тепло, красиво, хороший гид, что ещё нужно для впечатлений! Спасибо большое!
    Экскурсия, замечательная! Тепло, красиво, хороший гид, что ещё нужно для впечатлений! Спасибо большое!
  • Т
    Татьяна
    12 ноября 2025
    Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
    Давно переехала в Краснодар, но в историю города не вникала. В гости приехала мама, которая заинтересовалась городом, поэтому решили сходить
    читать дальше

    на экскурсию. Ни пожалели ни на грамм. Очень ёмкая, интересная прогулка по историческим местам. Дмитрий по ходу отвечал на любые наши вопросы. Видно, что он погружен и заинтересован в том, что делает. Визуальный ряд был дополнен историческими фотографиями, которые Дмитрий демонстрировал нам на многих точках маршрута. Наша прогулка оставила приятное впечатление.

  • Е
    Елена
    12 ноября 2025
    Краснодар - первая встреча
    Экскурсия очень понравилась, т. к прошла на высшем уровне. Экскурсовод - замечательный!
  • Л
    Людмила
    8 ноября 2025
    Краснодар - первая встреча
    Марину Благодарим за интересную, познавательную информацию. За время экскурсии узнали исторические, культурные, архитектурные и религиозные факты. Подача информации интересная и профессиональная. Рекомендуем искренне.
  • Я
    Яна
    4 ноября 2025
    Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
    Спасибо Дмитрию! Мы побывали во всех основных интересных и исторических местах. Дмитрий рассказал историю города, провёл по архитектурным местам. Взял
    читать дальше

    с собой корм, чтобы ребёнок покормил животных в парке и смог немного перегрузиться. Дмитрий спокойный, пунктуальный, хороший организатор. Нам с сыном очень понравился день, рекомендую гида!

    Спасибо Дмитрию! Мы побывали во всех основных интересных и исторических местах. Дмитрий рассказал историю города, провёл по архитектурным местам. Взял с собой корм, чтобы ребёнок покормил животных в парке и смог немного перегрузиться. Дмитрий спокойный, пунктуальный, хороший организатор. Нам с сыном очень понравился день, рекомендую гида!
  • С
    Степан
    3 ноября 2025
    Краснодар - первая встреча
    Все прошло отлично👌. Спасибо
  • М
    Мария
    2 ноября 2025
    Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
    Экскурсия понравилась. Дмитрий хорошо знает историю города, маршрут составлен грамотно.
  • О
    Оксана
    29 октября 2025
    Краснодар - первая встреча
    Спасибо большое гиду за увлекательный рассказ о полюбившемся нам городе!
    Спасибо большое гиду за увлекательный рассказ о полюбившемся нам городе!
  • Г
    Галина
    24 октября 2025
    Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
    Огромное спасибо за экскурсию!
    2 часа пролетели незаметно.
    Попала в ситуацию что одна была, группа не набралась и благодарна Александру, что провёл индивидуальную экскурсию.
    Было действительно интересно слушать.
    Давно не попадала на такого хорошего экскурсовода.
  • Э
    Элина
    19 октября 2025
    Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
    Экскурсия очень понравилась. Несложный маршрут, позволяющий насладиться красотой в стиле модерн.
    Александр в совершенстве владеет темой и обращает внимание на различные интересные архитектурные детали.
    Экскурсия очень понравилась. Несложный маршрут, позволяющий насладиться красотой в стиле модерн.
Александр в совершенстве владеет темой и обращает внимание на различные интересные архитектурные детали.
  • А
    Александр
    16 октября 2025
    Краснодар без скуки
    Гид Ольга показала удивительное умение сделать путешествие интересным и познавательным одновременно. Ее рассказы были понятны, информативны и полны деталей, которые
    читать дальше

    делали каждое место особенным. Добавленные элементы викторины превратили обычную прогулку в захватывающее приключение.

    Без сомнений рекомендую всем туристам, приезжающим в этот чудесный город. Получите массу удовольствия и новых впечатлений вместе с талантливым гидом Ольгой!

