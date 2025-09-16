Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 09:00
12 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Лучший выборКраснодар без скуки
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, узнайте его тайны и легенды, участвуя в интерактивной квест-экскурсии по знаковым местам города
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
5330 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 15 чел.
Групповая
до 20 чел.
Прогулка по модернистскому Краснодару: архитектурные жемчужины
Погрузитесь в эпоху расцвета Екатеринодара на рубеже 19-20 веков. За 2 часа вы увидите ключевые здания в стиле модерн и узнаете много интересного
Начало: Улица Коммунаров 2
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1340 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
По Краснодару и парку Галицкого
Познакомьтесь с Краснодаром: от исторических улиц до современного парка Галицкого. Пешеходная и автомобильная экскурсия для всех возрастов
Начало: На улице Седина
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
3300 ₽ за человека
- ЛЛариса16 сентября 2025Краснодар - первая встречаДата посещения: 16 сентября 2025Марина-замечательный экскурсовод. Очень легко и заинтересованно рассказывает об истории города. Наша группа всего 2 человека. Мы получили много исторической информации,
- ММарина8 июля 2025Краснодар - первая встречаДата посещения: 8 июля 2025Спасибо за экскурсию, всё понравилось
- ЕЕлизавета27 июня 2025Краснодар - первая встречаДата посещения: 25 июня 2025Нам очень понравилась экскурсия. Узнали много интересных фактов о городе. Гид ответила на все наши вопросы, была внимательна и любезна)
- ММихаил26 июня 2025Краснодар - первая встречаДата посещения: 24 июня 2025Всё просто супер 👍
- уульяна7 декабря 2025Спасибо за первое знакомство с городом по индивидуальному маршруту
- ИИрина6 декабря 2025Спасибо Марине, было интересно
- УУльяна1 декабря 2025Все понравилось, искренне посоветую всем знакомым и друзьям погрузиться в атмосферу города с экскурсией 🔥
- ЛЛюдмила26 ноября 2025Остались очень довольны экскурсионным маршрутом и историческим материалом, которые нам предоставила гид. Профессиональный уровень, лёгкость подачи, приятный голос, правильность построения фраз, отсутствие повторений и умение высказать личное отношение украсили общение! Рекомендуем!!! 100%
- ННадежда22 ноября 2025Интересная прогулка по городу с погружением в архитектурный стиль - Модерн
- ЮЮлия22 ноября 2025Экскурсия, замечательная! Тепло, красиво, хороший гид, что ещё нужно для впечатлений! Спасибо большое!
- ТТатьяна12 ноября 2025Давно переехала в Краснодар, но в историю города не вникала. В гости приехала мама, которая заинтересовалась городом, поэтому решили сходить
- ЕЕлена12 ноября 2025Экскурсия очень понравилась, т. к прошла на высшем уровне. Экскурсовод - замечательный!
- ЛЛюдмила8 ноября 2025Марину Благодарим за интересную, познавательную информацию. За время экскурсии узнали исторические, культурные, архитектурные и религиозные факты. Подача информации интересная и профессиональная. Рекомендуем искренне.
- ЯЯна4 ноября 2025Спасибо Дмитрию! Мы побывали во всех основных интересных и исторических местах. Дмитрий рассказал историю города, провёл по архитектурным местам. Взял
- ССтепан3 ноября 2025Все прошло отлично👌. Спасибо
- ММария2 ноября 2025Экскурсия понравилась. Дмитрий хорошо знает историю города, маршрут составлен грамотно.
- ООксана29 октября 2025Спасибо большое гиду за увлекательный рассказ о полюбившемся нам городе!
- ГГалина24 октября 2025Огромное спасибо за экскурсию!
2 часа пролетели незаметно.
Попала в ситуацию что одна была, группа не набралась и благодарна Александру, что провёл индивидуальную экскурсию.
Было действительно интересно слушать.
Давно не попадала на такого хорошего экскурсовода.
- ЭЭлина19 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Несложный маршрут, позволяющий насладиться красотой в стиле модерн.
Александр в совершенстве владеет темой и обращает внимание на различные интересные архитектурные детали.
- ААлександр16 октября 2025Гид Ольга показала удивительное умение сделать путешествие интересным и познавательным одновременно. Ее рассказы были понятны, информативны и полны деталей, которые
