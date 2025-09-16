Л Лариса Краснодар - первая встреча Дата посещения: 16 сентября 2025 читать дальше но в непринуждённой форме, с интересными местными легендами и сказаниями. Экскурсия шла в форме прогулки и мы совсем не устали за 2 часа.

Рекомендуем посмотреть Краснодар с Мариной! Марина-замечательный экскурсовод. Очень легко и заинтересованно рассказывает об истории города. Наша группа всего 2 человека. Мы получили много исторической информации,

М Марина Краснодар - первая встреча Дата посещения: 8 июля 2025 Спасибо за экскурсию, всё понравилось

Е Елизавета Краснодар - первая встреча Дата посещения: 25 июня 2025 Нам очень понравилась экскурсия. Узнали много интересных фактов о городе. Гид ответила на все наши вопросы, была внимательна и любезна)

М Михаил Краснодар - первая встреча Дата посещения: 24 июня 2025 Всё просто супер 👍

у ульяна Краснодар - первая встреча Спасибо за первое знакомство с городом по индивидуальному маршруту

И Ирина Краснодар - первая встреча Спасибо Марине, было интересно

У Ульяна Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом Все понравилось, искренне посоветую всем знакомым и друзьям погрузиться в атмосферу города с экскурсией 🔥

Л Людмила Краснодар - первая встреча Остались очень довольны экскурсионным маршрутом и историческим материалом, которые нам предоставила гид. Профессиональный уровень, лёгкость подачи, приятный голос, правильность построения фраз, отсутствие повторений и умение высказать личное отношение украсили общение! Рекомендуем!!! 100%

Н Надежда Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара Интересная прогулка по городу с погружением в архитектурный стиль - Модерн

Ю Юлия Краснодар - первая встреча Экскурсия, замечательная! Тепло, красиво, хороший гид, что ещё нужно для впечатлений! Спасибо большое!

Т Татьяна Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом читать дальше на экскурсию. Ни пожалели ни на грамм. Очень ёмкая, интересная прогулка по историческим местам. Дмитрий по ходу отвечал на любые наши вопросы. Видно, что он погружен и заинтересован в том, что делает. Визуальный ряд был дополнен историческими фотографиями, которые Дмитрий демонстрировал нам на многих точках маршрута. Наша прогулка оставила приятное впечатление. Давно переехала в Краснодар, но в историю города не вникала. В гости приехала мама, которая заинтересовалась городом, поэтому решили сходить

Е Елена Краснодар - первая встреча Экскурсия очень понравилась, т. к прошла на высшем уровне. Экскурсовод - замечательный!

Л Людмила Краснодар - первая встреча Марину Благодарим за интересную, познавательную информацию. За время экскурсии узнали исторические, культурные, архитектурные и религиозные факты. Подача информации интересная и профессиональная. Рекомендуем искренне.

Я Яна Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом читать дальше с собой корм, чтобы ребёнок покормил животных в парке и смог немного перегрузиться. Дмитрий спокойный, пунктуальный, хороший организатор. Нам с сыном очень понравился день, рекомендую гида! Спасибо Дмитрию! Мы побывали во всех основных интересных и исторических местах. Дмитрий рассказал историю города, провёл по архитектурным местам. Взял

С Степан Краснодар - первая встреча Все прошло отлично👌. Спасибо

М Мария Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом Экскурсия понравилась. Дмитрий хорошо знает историю города, маршрут составлен грамотно.

О Оксана Краснодар - первая встреча Спасибо большое гиду за увлекательный рассказ о полюбившемся нам городе!

Г Галина Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара Огромное спасибо за экскурсию!

2 часа пролетели незаметно.

Попала в ситуацию что одна была, группа не набралась и благодарна Александру, что провёл индивидуальную экскурсию.

Было действительно интересно слушать.

Давно не попадала на такого хорошего экскурсовода.

Э Элина Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара Экскурсия очень понравилась. Несложный маршрут, позволяющий насладиться красотой в стиле модерн.

Александр в совершенстве владеет темой и обращает внимание на различные интересные архитектурные детали.