Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Групповой тур в Краснодаре

Термальные источники в Адыгее

5
3 отзыва
За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае.

Вас ждет пешеходная экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина», где вы увидите всю мощь природной стихии и познакомитесь с некоторыми представителями животного мира Кавказа, реликтовое ущелье Мишоко с его водопадами, узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей республики и услышите историю создания адыгейских сыров.
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Горные пейзажи Адыгеи
Горные пейзажи Адыгеи
Нас ждут бодрящие пешие прогулки, а по желанию — увлекательная конная прогулка
Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Горячая минерализованная вода сделает нашу кожу нежной, как у младенца
Сочная Адыгейская кухня
Сочная Адыгейская кухня
Попробуем на вкус знаменитое местное гостеприимство
Сырная дегустация
Сырная дегустация
Узнаем об истории создания адыгейских сыров и попробуем лучшие образцы
Древние дольмены
Древние дольмены
Увидим один из сохранившихся дольменов, по желанию посетим интерактивный музей заповедника
Водопады Руфабго
Водопады Руфабго
Прогуляемся по реликтовому ущелью Руфабго с его потрясающими водопадами

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источниках

14:00 Заезд, расселение, знакомство с инструктором.

Обед.

15:00 Пешеходная экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина».

Здесь мы увидим всю мощь природной стихии.

Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.

Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.

Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея.

Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.

Прибытие. Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источникахПрибытие. Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источникахПрибытие. Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источникахПрибытие. Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источниках
2 день

Конная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами. Геотермальные источники

9:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка.

Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.

Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.

Все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

14:00 Обед.

15:00 Реликтовое ущелье Мишоко с его водопадами.

Одним из прекраснейших мест, является следующий объект нашей программы — смотровая площадка «Копилка» и ущелье Мишоко.

Это памятник природы, откуда открывается прекрасный вид на долину реки Белой с ее каменными берегами, порогами и скальными хребтами.

Река прорезает горно-лесной массив хребта Уна-коз.

Здесь много интересных скал, гигантских камней-останцев, разнообразных гротов, которые были обжиты человеком несколько тысячелетий назад.

Пеший маршрут прост и доступен для всех возрастов.

Протяженность маршрута 3,5 км.

По желанию можно прокатиться на троллее (доп. оплата на объекте).

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Входные билеты на экскурсионные объекты и конную прогулку за дополнительную плату.

Конная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами. Геотермальные источникиКонная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами. Геотермальные источникиКонная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами. Геотермальные источникиКонная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами. Геотермальные источники
3 день

Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источники

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.

От первого водопада, называемого «Шум» до второго — «Каскадный» — около 750 м.

Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».

Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье.

Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.

«Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.

14:00 Обед.

15:00 Посещение термальных источников (3 час).

19:00 Посиделки.

Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.

Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источникиЭкскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источникиЭкскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источникиЭкскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источники
4 день

Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь, музеи и геотермальные источники

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.

Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой начительной его вершины — горы Физиабго, высота которой 992 м.

Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.

Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек.

Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк.

Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.

14:00-15:00 Обед.

15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней».

«Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.

Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.

Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь, музеи и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь, музеи и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь, музеи и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь, музеи и геотермальные источники
5 день

Экскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустация

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.

Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Посещение Большой Азишской пещеры — уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.

Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.

Общая площадь пещеры 690 метров.

Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.

Обед на маршруте.

16.00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация

18:00 Ужин.

19:00 Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.

Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.

Экскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустация
6 день

Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

18:00 Возвращаемся на базу.

19:00 Праздничный ужин.

Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.

Вручение подарков каждому гостю.

Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.

Экскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
7 день

Отъезд

09:00 Завтрак.

10:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеБО «Горная» / Гостиница «Руфабго» / Гостиница «Белая река»
2, 3-местное размещение57 450
Доплата за одноместное размещение15 000

Варианты проживания

Гостиница «Руфабго»

6 ночей

Гостиница «Руфабго» расположена неподалеку от села Каменномосткий Республики Адыгеи, у протекающей реки Белой.

В фонде представлено 40 различных номеров, в которых провести отдых будет одно удовольствие. К услугам гостей здесь имеется телевизор, вместительный гардероб, собственная ванная комната, кондиционер. Чтобы оставаться на связи со своими близкими доступен бесплатный Wi-fi.

Территория ухожена и облагорожена летними беседками, мангальной зоной, детской игровой площадкой. Неподалеку находятся водопады и Этнографический музей. Расстояние до аэропорта составляет 119,4 км, до железнодорожного вокзала - 40,2 км.

Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»

БО «Горная»

6 ночей

Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.

На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.

После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.

Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.

БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»

БО «Белая река»

6 ночей

Окруженный зеленью туристический комплекс «Белая река Даховская» расположен в 4 км от поселка Каменномостский.

К услугам гостей сауна и принадлежности для барбекю.

В числе удобств домов для отпуска терраса и телевизор с плоским экраном.

Обеденная зона укомплектована холодильником, электрическим чайником и обеденным столом.

В собственных ванных комнатах с душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Из всех помещений открывается живописный вид на горы.

В окрестностях можно поиграть в пейнтбол, а также заняться пешим туризмом и рафтингом.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Расстояние до берега реки Белой составляет 50 метров.

Международный аэропорт Краснодар находится в 171 км от туристического комплекса «Белая река Даховская».

БО «Белая река»БО «Белая река»БО «Белая река»БО «Белая река»БО «Белая река»БО «Белая река»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы в день заезда и в день выезда
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Разнообразное, сытное 3-разовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее
  • Посещение геотермальных источников по программе
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит в цену
  • Ж/д, авиа, автобусные билеты до г. Краснодар и обратно
  • Пользование бассейном на БО «Активация» - 500 руб. /день
  • Купание в бассейне на территории размещения
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский (от 7 до 13 лет) - 400 руб., до 7 лет бесплатноконная прогулка 1 час - от 1 500 руб., 2-х часовая - от 2 000 руб. троллей (по желанию) - от 1 500 руб. /чел. водопады Руфабго - 500 руб. /взр., детский (от 5 до 15 лет) - 250 руб. музей "Паноптикум" - 150 руб. /чел. Гузерипль (вход в заповедник) - 400 руб. музей "Сад камней" - 100 руб. /чел. посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) - 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатнопещера "Азишская" - 800 руб. /взр., 500 руб. /детский (от 7 до 14 лет)
  • Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский (от 7 до 13 лет) - 400 руб., до 7 лет бесплатно
  • Конная прогулка 1 час - от 1 500 руб., 2-х часовая - от 2 000 руб
  • Троллей (по желанию) - от 1 500 руб. /чел
  • Водопады Руфабго - 500 руб. /взр., детский (от 5 до 15 лет) - 250 руб
  • Музей «Паноптикум» - 150 руб. /чел
  • Гузерипль (вход в заповедник) - 400 руб
  • Музей «Сад камней» - 100 руб. /чел
  • Посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) - 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно
  • Пещера «Азишская» - 800 руб. /взр., 500 руб. /детский (от 7 до 14 лет)
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве — треккинговая обувь);
  • рюкзак на 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?
  • для детей до 3х лет — бесплатно, без претензий на услуги;
  • для детей до 14-ти лет — 10%;
  • пенсионерам — 5%.
Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Как организован трансфер?

Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:

1. Ж/д вокзал в г. Краснодар:

Каждое воскресенье:

  • с 10:00 до 11:00;

2. Аэропорт в г. Минеральные воды:

Каждое воскресенье:

  • с 11:00 до 13:00;

3. Аэропорт в г. Ставрополь:

Каждое воскресенье:

  • с 14:00 до 15:30;

Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется. Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

ж/д Краснодар:

  • 4 пассажира и меньше — 6 000 руб.;
  • 6 пассажиров — 7 000 руб.;

Минеральные воды:

  • 4 пассажира и меньше — 9 000 руб.;
  • 6 пассажиров — 10 000 руб.;

Ставрополь:

  • 4 пассажира и меньше — 8 000 руб.;
  • 6 пассажиров — 9 000 руб.;

Майкоп:

  • 4 пассажира и меньше — 3 000 руб.;
  • 6 пассажиров — 4 000 руб.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
15 ноя 2023
Поездка прошла отлично! Все понравилось. Проживание на турбазе с бассейном было очень комфортным. Питание вкусное и сытное. Посмотрели много красивых мест и прогрелись в термальных источниках.
Е
15 ноя 2023
Поездка прошла отлично! Все понравилось. Проживание на турбазе с бассейном было очень комфортным. Питание вкусное и сытное. Посмотрели много красивых мест и прогрелись в термальных источниках. Спасибо всем организаторам и экскурсоводам. Спасибо за рекомендацию этого тура.
А
13 ноя 2023
Я ездила в Адыгее в тур Термальные Источники. Мне очень понравилось, что наши дни были заполнены полностью, и каждый вечер мы ездили на источники, после ужина, и это было чудесно. Дни были насыщен, очень интересно, большое спасибо годам Артуру, Наталье, Юле. Непринуждённая атмосфера, все туристы подобрались тоже активные доброжелательные люди. Спасибо нашим водителям Каплану и Саше. Я первый раз поехала в такой тур, до этого был пляжный отдых, и в первый раз в одиночку. И могу сказать, что теперь не хочу ехать на пляж, а только в такие активные поездки. Масса эмоций и впечатлений, полная перезагрузка. Адыгея прекрасна и люди, живущие там, прекрасны.

Тур входит в следующие категории Краснодара

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыВодопады РуфабгоПопулярные местаПрирода и пейзажиКонные турыSPAТермальные источникиНа автобусе

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