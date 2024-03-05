Термальные источники в Адыгее
Отправитесь на экскурсию в природный парк «Хаджохская теснина», познакомитесь с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными и рассмотрите удивительную панораму нагорья Лаго-Наки.
дек
дек
дек
дек
янв
янв
янв
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источниках
14:00 Заезд, расселение, знакомство с инструктором.
Обед.
15:00 Пешеходная экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина» — памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.
Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.
Здесь мы увидим всю мощь природной стихии.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.
Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея.
Конная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко. Геотермальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка (доп. плата).
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды, все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
14:00 Обед.
15:00 Реликтовое ущелье Мишоко с его водопадами.
Одним из прекраснейших мест, является следующий объект нашей программы — смотровая площадка «Копилка» и ущелье Мишоко.
Это памятник природы, откуда открывается прекрасный вид на долину реки Белой с ее каменными берегами, порогами и скальными хребтами.
На протяжении нескольких километров река образует множество красивых водопадов.
Пеший маршрут прост и доступен для всех возрастов. Протяженность маршрута 3,5 км.
По желанию можно прокатиться на троллее (доп. оплата на объекте).
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.
От первого водопада, называемого «Шум» до второго — «Каскадный» — около 750 м.
Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».
Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье.
Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.
«Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
14:00 Обед.
15:00 Посещение термальных источников (3 час).
19:00 Посиделки.
Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, частные музеи и геотермальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.
Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины — горы Физиабго, высота которой 992 м.
Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней».
«Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.
Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое.
Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Экскурсия на плато Лаго-Наки, Большая Азишская пещера, сырная дегустация
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Посещение Большой Азишской пещеры — уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Общая площадь пещеры 690 метров.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед на маршруте.
16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
18:00 Ужин.
19:00 Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
18:00 Возвращаемся на базу.
19:00 Праздничный ужин.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Вручение подарков каждому гостю.
Отъезд
09:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|БО «Горная» / Гостиница «Руфабго» / Гостиница «Белая река»
|2, 3-местное размещение
|57 450
|Доплата за 1-местное размещение
|15 000
Варианты проживания
БО «Горная»
Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лаго-Наки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.
Гостиница «Руфабго»
Отель «Водопады Руфабго» с рестораном, баром, общим лаунджем и садом расположен в поселке Каменномостский. На территории обустроена терраса. Гости могут забронировать семейные номера. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В номерах установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном, предоставляются полотенца и постельное белье. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В каждом номере имеется чайник.
Гостиница «Белая река»
Двухместныестандартные номера, которые располагаются на первых этажах двухэтажных гостевых домиков основной территории туристического комплекса "Белая река. Даховская".
- 2 односпальные кровати или 1 большая;
- необходимый комплект домашнего текстиля;
- телевизор;
- холодильник;
- чайник;
- шкафы для одежды;
- ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
- столы и стулья в комнате и на террасе;
- мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
- беседка.
Двухместные номера студии располагаются на вторых этажах, в гостевых домиках на основной территории туркомплекса. Номера данного типа отличаются от стандартных двухместных номеров большей площадью комнаты и санузла, наличием своей лоджии в срубах.
- спальня / гостиная - 1 двуспальная кровать или 2 односпальные;
- отдельная лоджия со столом и скамейками;
- необходимый комплект домашнего текстиля;
- телевизор;
- холодильник;
- чайник;
- шкафы для одежды;
- ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
- столы и стулья в комнате и на террасе;
- мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
- беседка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы в день заезда и в день выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии
- Посещение геотермальных источников по программе
- Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара/Минеральных Вод и обратно
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский (от 7 до 13 лет) - 400 руб., до 7 лет бесплатномузей "Сад камней" - 100 руб. музей "Паноптикум" - 150 руб. конная прогулка: 2-х часовая - от 1 500 руб. монастырь (подземный храм) - 400 руб. /взр., 200 руб. /детскийпещера "Азишская" - 800 руб. /взр., 500 руб. /детский (от 7 до 14 лет), до 7 лет бесплатноГузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взр., 150 руб. /детскийтроллей (по желанию) - от 1 500 руб. водопады Руфабго - 600 руб. /взр., 400 руб. /детский (от 5 до 15 лет) посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - от 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский (от 7 до 13 лет) - 400 руб., до 7 лет бесплатно
- Музей «Сад камней» - 100 руб
- Музей «Паноптикум» - 150 руб
- Конная прогулка: 2-х часовая - от 1 500 руб
- Монастырь (подземный храм) - 400 руб. /взр., 200 руб. /детский
- Пещера «Азишская» - 800 руб. /взр., 500 руб. /детский (от 7 до 14 лет), до 7 лет бесплатно
- Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взр., 150 руб. /детский
- Троллей (по желанию) - от 1 500 руб
- Водопады Руфабго - 600 руб. /взр., 400 руб. /детский (от 5 до 15 лет)
- Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - от 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
- теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, резиновые тапочки;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – треккинговая обувь);
- рюкзак на 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
- для детей до 3-х лет – бесплатно, без претензий на услуги.
- для детей до 14-ти лет – 10%.
- пенсионерам 5%.
Как организовано питание в туре?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
- Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
- Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
- Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Как организован трансфер?
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
Ж/д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье:
— с 10:00 до 11:00;
Аэропорт в г. Минеральные воды:
Каждое воскресенье:
— с 11:00 до 13:00;
Аэропорт в г. Ставрополь:
Каждое воскресенье:
— с 14:00 до 15:30;
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину, вместимостью до 4х человек, в одну сторону):
- 6000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;
- 3000 руб. с/до вокзала Майкопа;
- 8000 руб. с/до аэропорта Ставрополь;
- 9000 руб. с/до аэропорта Минеральные воды.
Расчетное время заселения - 14:00, выселения - 10:00.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Никаких минусов не было.