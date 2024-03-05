Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Групповой тур в Краснодаре

Термальные источники в Адыгее

5
3 отзыва
За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае.

Отправитесь на экскурсию в природный парк «Хаджохская теснина», познакомитесь с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными и рассмотрите удивительную панораму нагорья Лаго-Наки.
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Сад камней
Сад камней
Познакомимся с коллекцией окаменелостей и минералов, собранных в местном музее
Реликтовые ущелья
Реликтовые ущелья
Полюбуемся водопадами в зимнем одеянии в ущельях Руфабго и Мишоко
Сырная дегустация
Сырная дегустация
Отведаем знаменитого адыгейского сыра и узнаем секреты его приготовления
Лучшие места Адыгеи
Лучшие места Адыгеи
Прогуляемся по необычайно красивым местам нашего края, наполненными легендами и историей
Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Горячая минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает нашу кожу нежной, как у младенца
Бодрящие прогулки на свежем воздухе
Бодрящие прогулки на свежем воздухе
Нас ждут приятные пешие прогулки, а по желанию — увлекательная конная прогулка

Программа тура по дням

1 день

Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источниках

14:00 Заезд, расселение, знакомство с инструктором.

Обед.

15:00 Пешеходная экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина» — памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.

Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.

Здесь мы увидим всю мощь природной стихии.

Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.

Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.

Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея.

Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источникахПосещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источникахПосещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источникахПосещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источниках
2 день

Конная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко. Геотермальные источники

9:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка (доп. плата).

Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.

Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды, все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

14:00 Обед.

15:00 Реликтовое ущелье Мишоко с его водопадами.

Одним из прекраснейших мест, является следующий объект нашей программы — смотровая площадка «Копилка» и ущелье Мишоко.

Это памятник природы, откуда открывается прекрасный вид на долину реки Белой с ее каменными берегами, порогами и скальными хребтами.

На протяжении нескольких километров река образует множество красивых водопадов.

Пеший маршрут прост и доступен для всех возрастов. Протяженность маршрута 3,5 км.

По желанию можно прокатиться на троллее (доп. оплата на объекте).

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Конная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко. Геотермальные источникиКонная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко. Геотермальные источникиКонная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко. Геотермальные источникиКонная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко. Геотермальные источники
3 день

Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источники

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.

От первого водопада, называемого «Шум» до второго — «Каскадный» — около 750 м.

Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».

Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье.

Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.

«Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.

14:00 Обед.

15:00 Посещение термальных источников (3 час).

19:00 Посиделки.

Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источникиЭкскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источникиЭкскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источникиЭкскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источники
4 день

Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, частные музеи и геотермальные источники

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.

Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины — горы Физиабго, высота которой 992 м.

Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.

14:00-15:00 Обед.

15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней».

«Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.

Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое.

Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, частные музеи и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, частные музеи и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, частные музеи и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, частные музеи и геотермальные источники
5 день

Экскурсия на плато Лаго-Наки, Большая Азишская пещера, сырная дегустация

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.

Посещение Большой Азишской пещеры — уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.

Общая площадь пещеры 690 метров.

Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.

Обед на маршруте.

16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.

18:00 Ужин.

19:00 Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.

Экскурсия на плато Лаго-Наки, Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато Лаго-Наки, Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато Лаго-Наки, Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато Лаго-Наки, Большая Азишская пещера, сырная дегустация
6 день

Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

18:00 Возвращаемся на базу.

19:00 Праздничный ужин.

Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.

Вручение подарков каждому гостю.

Экскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
7 день

Отъезд

09:00 Завтрак.

10:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеБО «Горная» / Гостиница «Руфабго» / Гостиница «Белая река»
2, 3-местное размещение57 450
Доплата за 1-местное размещение15 000

Варианты проживания

БО «Горная»

6 ночей

Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.

Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.

Расстояние до плато Лаго-Наки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.

БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»

Гостиница «Руфабго»

6 ночей

Отель «Водопады Руфабго» с рестораном, баром, общим лаунджем и садом расположен в поселке Каменномостский. На территории обустроена терраса. Гости могут забронировать семейные номера. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В номерах установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном, предоставляются полотенца и постельное белье. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В каждом номере имеется чайник.

Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»

Гостиница «Белая река»

6 ночей

Двухместныестандартные номера, которые располагаются на первых этажах двухэтажных гостевых домиков основной территории туристического комплекса "Белая река. Даховская".

  • 2 односпальные кровати или 1 большая;
  • необходимый комплект домашнего текстиля;
  • телевизор;
  • холодильник;
  • чайник;
  • шкафы для одежды;
  • ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
  • столы и стулья в комнате и на террасе;
  • мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
  • беседка.

Двухместные номера студии располагаются на вторых этажах, в гостевых домиках на основной территории туркомплекса. Номера данного типа отличаются от стандартных двухместных номеров большей площадью комнаты и санузла, наличием своей лоджии в срубах.

  • спальня / гостиная - 1 двуспальная кровать или 2 односпальные;
  • отдельная лоджия со столом и скамейками;
  • необходимый комплект домашнего текстиля;
  • телевизор;
  • холодильник;
  • чайник;
  • шкафы для одежды;
  • ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
  • столы и стулья в комнате и на террасе;
  • мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
  • беседка.
Гостиница «Белая река»Гостиница «Белая река»Гостиница «Белая река»Гостиница «Белая река»Гостиница «Белая река»Гостиница «Белая река»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы в день заезда и в день выезда
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • 3-разовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии
  • Посещение геотермальных источников по программе
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара/Минеральных Вод и обратно
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский (от 7 до 13 лет) - 400 руб., до 7 лет бесплатномузей "Сад камней" - 100 руб. музей "Паноптикум" - 150 руб. конная прогулка: 2-х часовая - от 1 500 руб. монастырь (подземный храм) - 400 руб. /взр., 200 руб. /детскийпещера "Азишская" - 800 руб. /взр., 500 руб. /детский (от 7 до 14 лет), до 7 лет бесплатноГузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взр., 150 руб. /детскийтроллей (по желанию) - от 1 500 руб. водопады Руфабго - 600 руб. /взр., 400 руб. /детский (от 5 до 15 лет) посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - от 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно
  • Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский (от 7 до 13 лет) - 400 руб., до 7 лет бесплатно
  • Музей «Сад камней» - 100 руб
  • Музей «Паноптикум» - 150 руб
  • Конная прогулка: 2-х часовая - от 1 500 руб
  • Монастырь (подземный храм) - 400 руб. /взр., 200 руб. /детский
  • Пещера «Азишская» - 800 руб. /взр., 500 руб. /детский (от 7 до 14 лет), до 7 лет бесплатно
  • Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взр., 150 руб. /детский
  • Троллей (по желанию) - от 1 500 руб
  • Водопады Руфабго - 600 руб. /взр., 400 руб. /детский (от 5 до 15 лет)
  • Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - от 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, резиновые тапочки;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – треккинговая обувь);
  • рюкзак на 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?
Скидки:
  • для детей до 3-х лет – бесплатно, без претензий на услуги.
  • для детей до 14-ти лет – 10%.
  • пенсионерам 5%.
Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Как организован трансфер?

В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:

Ж/д вокзал в г. Краснодар:

Каждое воскресенье:

— с 10:00 до 11:00;

Аэропорт в г. Минеральные воды:

Каждое воскресенье:

— с 11:00 до 13:00;

Аэропорт в г. Ставрополь:

Каждое воскресенье:

— с 14:00 до 15:30;

Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину, вместимостью до 4х человек, в одну сторону):

  • 6000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;
  • 3000 руб. с/до вокзала Майкопа;
  • 8000 руб. с/до аэропорта Ставрополь;
  • 9000 руб. с/до аэропорта Минеральные воды.

Расчетное время заселения - 14:00, выселения - 10:00.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
5 мар 2024
Все было замечательно!
О
5 мар 2024
Тур очень понравился, организация, размещение, сервис, питание, все было на высоком уровне, рекомендуем базу Активация к посещению!
Тур очень понравился, организация, размещение, сервис, питание, все было на высоком уровне, рекомендуем базу Активация к посещению!Тур очень понравился, организация, размещение, сервис, питание, все было на высоком уровне, рекомендуем базу Активация к посещению!
Т
30 янв 2024
Тур спланирован хорошо, гид Юля - отличный путеводитель по всем уголкам Адыгеи, показала нам все злачные красотами места, было потрясающе красиво!
Никаких минусов не было.

Тур входит в следующие категории Краснодара

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