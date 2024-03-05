2 день

Конная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко. Геотермальные источники

9:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка (доп. плата).

Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.

Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды, все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

14:00 Обед.

15:00 Реликтовое ущелье Мишоко с его водопадами.

Одним из прекраснейших мест, является следующий объект нашей программы — смотровая площадка «Копилка» и ущелье Мишоко.

Это памятник природы, откуда открывается прекрасный вид на долину реки Белой с ее каменными берегами, порогами и скальными хребтами.

На протяжении нескольких километров река образует множество красивых водопадов.

Пеший маршрут прост и доступен для всех возрастов. Протяженность маршрута 3,5 км.

По желанию можно прокатиться на троллее (доп. оплата на объекте).

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).