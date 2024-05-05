Погостить у табасаранской семьи, поучиться плести ковры и исследовать древние селения
Вы поучаствуете в ковроткацком мастер-классе, отведаете пряные блюда традиционной кухни, пообщаетесь с живущими здесь ремесленниками.
Мы посетим высокогорные сёла Гуниб, Хунзах и Кубачи, погуляем по старинному Дербенту и насладимся видами природных достопримечательностей, словно вышедших из-под кисти художника. Откройте для себя душу Дагестана!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|85 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут не имеет категории сложности. Участники не должны иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
Дагестан — консервативный регион, поэтому мы убедительно просим вас взять с собой закрытую лёгкую одежду, прикрывающую плечи и колени. Продумайте свой наряд так, чтобы вам было не жарко.
Передвигаться будем на арендованном комфортабельном микроавтобусе. Но стоит быть готовым к горным дорогам с серпантинами. Советуем взять с собой средство от укачивания. В труднопроходимые ущелья будет заброска на «УАЗ» или другом подходящем транспорте повышенной проходимости.
Проживание. 3 ночи в Дербенте: 2-местные номера в гостинице с удобствами в номере. 2 ночи в одном из горных посёлков: 2-местные номера в гостевом доме с удобствами на несколько номеров. 2 ночи в Махачкале: 2-местные номера в гостинице с удобствами в номере.
По запросу возможно трёхместное размещение.
Питание. В стоимость тура входят все завтраки при гостиницах и национальные обеды с 3-го по 7-й дни. Остальное питание в кафе оплачивается самостоятельно.
Километраж. В общей сложности за время путешествия мы проедем 1100 км.
Программа тура по дням
Знакомство с Махачкалой, переезд в Дербент
Сразу после встречи отправляемся на обзорную экскурсию по Махачкале. Погуляем по центру города, посмотрим на Джума-мечеть, одну из крупнейших мечетей в России и Европе, созданную по подобию Голубой мечети в Стамбуле. Заглянем в Национальный музей. По согласованию с группой пообедаем в местном кафе национальными блюдами.
Нагулявшись, отправимся в Дербент, где разместимся в гостинице.
Прогулка по Дербенту
Сегодня целый день будем гулять по старинному городу Северного Кавказа и самому южному городу России, омываемому Каспийским морем — Дербенту, заложенному ещё в конце 4 тысячелетия до н. э. Вы увидите оборонительную крепость Нарын-Кала, которой уже полторы тысячи лет. Зайдём в её внутренний двор, где вы узнаете историю, которую удалось восстановить археологам.
Пройдёмся по ремесленным кварталам — магалам, посетим древнюю действующую мечеть, рассмотрим термы, руины, ранний христианский храм в виде подземного помещения крестообразной формы (4-5 вв.).
На обед вы отведаете традиционные блюда: лепёшки чуду и хинкал. Вечером насладимся променадом по набережной: подышим морским воздухом и освободим голову от лишних мыслей под шуршание прибоя.
Хучнинские водопад и крепость, обед у табасаранской семьи
С утра отправимся в Табасаранский район к живописному двухступенчатому водопаду, на фоне которого снимался эпизод фильма Сергея Бодрова «Кавказский пленник». Полюбовавшись шумным стремительным потоком, посетим Хучнинскую крепость («Семи братьев и одной сестры»), стоящую на высоком холме. Вы узнаете легенду, лежащую в основе её второго названия, и поищете сходства и различия сооружения с крепостью Нарын-Кала.
Затем вас ждёт настоящее погружение в культуру: заглянем в гости к табасаранской семье, где вас угостят национальными блюдами, а после мастерицы ковроткацкого ремесла раскроют свои секреты плетения ковров.
Завершим день посещением необычной достопримечательности на берегу Каспия — экраноплана «Лунь» — самолёта-корабля высотой с 5-этажный дом.
Треккинг по Карадахской теснине или к Салтинскому водопаду
Сегодня едем в район горного села Гуниб. Совершим несложный треккинг по длинному и узкому ущелью — Карадахской теснине, где с обеих сторон нас будут окружать каменные 170-метровые стены. Второй вариант — прогуляемся к подземному Салтинскому водопаду, где посмотрим на завораживающий поток воды прямо в пещере. Выбор будет зависеть от погоды.
На ночь остановимся в местном гостевом доме.
Датунский храм и высокогорные сёла Гоор и Кахиб
Утром доедем до Датунского храма 10-11 веков. После его осмотра переедем в село Гоор (около часа пути). Погуляем по окрестностям, увидим остатки оборонительных башен и поднимемся к торчащему над обрывом скальному выступу, который по аналогии с норвежской достопримечательностью именуют Языком Тролля. Насладимся головокружительным пейзажем. За доплату можно подняться в село и спуститься вниз на машине повышенной проходимости.
Затем доедем до селения Новый Кахиб, пройдём до края посёлка и окажемся в селе Старый Кахиб, которое считается одним из самых старинных в Дагестане. Увидим древние сторожевые башни и
языческие петроглифы, а после пообедаем в уютном кафе с завораживающим видом. К вечеру вернёмся в гостевой дом.
Хунзах
Этот день проведём в селении Хунзах, расположенном на плато на высоте около 2000 метров и считающемся столицей Аварского ханства. Учёные говорят, что Хунзаху почти две с половиной тысячи лет, подтверждения чему обнаружены в ходе археологических раскопок.
Осмотрим Хунзахскую крепость времён Кавказской войны 19 века, полюбуемся головокружительными панорамами Хунзахского плато и каньона Цолотль на фоне величественных гор. На обратном пути проедем через Ирганайское водохранилище и самый длинный тоннель России — Гимринский.
Вечером вернёмся в Махачкалу и разместимся в гостинице.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Приготовьтесь почувствовать себя так, словно попали в изображение на открытке, и ощутить непередаваемые эмоции — вы увидите глубочайший каньон Европы — Сулакский. Он достигает 2000 метров в глубину и по масштабам сравним только с американским Большим каньоном. По дну бежит извилистая изумрудно-бирюзовая лента реки Сулак, а горы поражают рельефом и грандиозностью.
Посмотрим на Чиркейскую ГЭС на той же реке, полюбуемся цветом воды и оценим масштаб сооружения.
На обед заглянем в форелевое хозяйство, где полакомимся вкусными блюдами из рыбы. А затем отправимся на бархан Сарыкум, о происхождении которого есть несколько версий. Удивительно, но здесь водятся животные и птицы, которых можно встретить только в пустыне. Как этот песчаный холм оказался здесь, на Кавказе? — Попробуем поразмышлять и вместе решим, какая теория кажется наиболее вероятной.
Отъезд
После завтрака — самостоятельный переезд в аэропорт Махачкалы и отправление домой. При наличии свободного времени рекомендуем зайти на махачкалинский рынок, чтобы прикупить с собой ароматных специй, домашнего сыра и изделий местных рукодельниц.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Групповой трансфер из аэропорта в первый день
- Все трансферы по программе
- Проживание в гостиницах и гостевом доме (7 ночей)
- Питание: все завтраки (7 раз), национальные обеды с 3-го по 7-й дни
- Все входные билеты по программе
- Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Махачкалы и обратно
- Трансфер в аэропорт Махачкалы в заключительный день тура
- Заброска на машинах высокой проходимости
- Питание: обеды в 1-й, 2-й, 8-й дни, все ужины. Средний чек - 500 руб. за один приём
- Медицинская страховка
- Одноместное размещение. (В горных посёлках при размещении в одноместном номере удобства будут на несколько номеров)