Этнический Дагестан: встреча с душой
Авторский тур в Махачкале

Погостить у табасаранской семьи, поучиться плести ковры и исследовать древние селения

Лучшее погружение в культуру любой местности — это общение с её коренными жителями, и мы вас с ними познакомим — отвезём на обед в местную семью.

Вы поучаствуете в ковроткацком мастер-классе, отведаете пряные блюда традиционной кухни, пообщаетесь с живущими здесь ремесленниками.

Мы посетим высокогорные сёла Гуниб, Хунзах и Кубачи, погуляем по старинному Дербенту и насладимся видами природных достопримечательностей, словно вышедших из-под кисти художника. Откройте для себя душу Дагестана!
Этнический Дагестан: встреча с душой
Этнический Дагестан: встреча с душой
Этнический Дагестан: встреча с душой
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет85 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Маршрут не имеет категории сложности. Участники не должны иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

Дагестан — консервативный регион, поэтому мы убедительно просим вас взять с собой закрытую лёгкую одежду, прикрывающую плечи и колени. Продумайте свой наряд так, чтобы вам было не жарко.

Передвигаться будем на арендованном комфортабельном микроавтобусе. Но стоит быть готовым к горным дорогам с серпантинами. Советуем взять с собой средство от укачивания. В труднопроходимые ущелья будет заброска на «УАЗ» или другом подходящем транспорте повышенной проходимости.

Проживание. 3 ночи в Дербенте: 2-местные номера в гостинице с удобствами в номере. 2 ночи в одном из горных посёлков: 2-местные номера в гостевом доме с удобствами на несколько номеров. 2 ночи в Махачкале: 2-местные номера в гостинице с удобствами в номере.
По запросу возможно трёхместное размещение.

Питание. В стоимость тура входят все завтраки при гостиницах и национальные обеды с 3-го по 7-й дни. Остальное питание в кафе оплачивается самостоятельно.

Километраж. В общей сложности за время путешествия мы проедем 1100 км.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Махачкалой, переезд в Дербент

Сразу после встречи отправляемся на обзорную экскурсию по Махачкале. Погуляем по центру города, посмотрим на Джума-мечеть, одну из крупнейших мечетей в России и Европе, созданную по подобию Голубой мечети в Стамбуле. Заглянем в Национальный музей. По согласованию с группой пообедаем в местном кафе национальными блюдами.

Нагулявшись, отправимся в Дербент, где разместимся в гостинице.

Знакомство с Махачкалой, переезд в ДербентЗнакомство с Махачкалой, переезд в ДербентЗнакомство с Махачкалой, переезд в Дербент
2 день

Прогулка по Дербенту

Сегодня целый день будем гулять по старинному городу Северного Кавказа и самому южному городу России, омываемому Каспийским морем — Дербенту, заложенному ещё в конце 4 тысячелетия до н. э. Вы увидите оборонительную крепость Нарын-Кала, которой уже полторы тысячи лет. Зайдём в её внутренний двор, где вы узнаете историю, которую удалось восстановить археологам.

Пройдёмся по ремесленным кварталам — магалам, посетим древнюю действующую мечеть, рассмотрим термы, руины, ранний христианский храм в виде подземного помещения крестообразной формы (4-5 вв.).

На обед вы отведаете традиционные блюда: лепёшки чуду и хинкал. Вечером насладимся променадом по набережной: подышим морским воздухом и освободим голову от лишних мыслей под шуршание прибоя.

Прогулка по ДербентуПрогулка по ДербентуПрогулка по Дербенту
3 день

Хучнинские водопад и крепость, обед у табасаранской семьи

С утра отправимся в Табасаранский район к живописному двухступенчатому водопаду, на фоне которого снимался эпизод фильма Сергея Бодрова «Кавказский пленник». Полюбовавшись шумным стремительным потоком, посетим Хучнинскую крепость («Семи братьев и одной сестры»), стоящую на высоком холме. Вы узнаете легенду, лежащую в основе её второго названия, и поищете сходства и различия сооружения с крепостью Нарын-Кала.

Затем вас ждёт настоящее погружение в культуру: заглянем в гости к табасаранской семье, где вас угостят национальными блюдами, а после мастерицы ковроткацкого ремесла раскроют свои секреты плетения ковров.

Завершим день посещением необычной достопримечательности на берегу Каспия — экраноплана «Лунь» — самолёта-корабля высотой с 5-этажный дом.

Хучнинские водопад и крепость, обед у табасаранской семьиХучнинские водопад и крепость, обед у табасаранской семьиХучнинские водопад и крепость, обед у табасаранской семьи
4 день

Треккинг по Карадахской теснине или к Салтинскому водопаду

Сегодня едем в район горного села Гуниб. Совершим несложный треккинг по длинному и узкому ущелью — Карадахской теснине, где с обеих сторон нас будут окружать каменные 170-метровые стены. Второй вариант — прогуляемся к подземному Салтинскому водопаду, где посмотрим на завораживающий поток воды прямо в пещере. Выбор будет зависеть от погоды.
На ночь остановимся в местном гостевом доме.

Треккинг по Карадахской теснине или к Салтинскому водопадуТреккинг по Карадахской теснине или к Салтинскому водопадуТреккинг по Карадахской теснине или к Салтинскому водопаду
5 день

Датунский храм и высокогорные сёла Гоор и Кахиб

Утром доедем до Датунского храма 10-11 веков. После его осмотра переедем в село Гоор (около часа пути). Погуляем по окрестностям, увидим остатки оборонительных башен и поднимемся к торчащему над обрывом скальному выступу, который по аналогии с норвежской достопримечательностью именуют Языком Тролля. Насладимся головокружительным пейзажем. За доплату можно подняться в село и спуститься вниз на машине повышенной проходимости.

Затем доедем до селения Новый Кахиб, пройдём до края посёлка и окажемся в селе Старый Кахиб, которое считается одним из самых старинных в Дагестане. Увидим древние сторожевые башни и
языческие петроглифы, а после пообедаем в уютном кафе с завораживающим видом. К вечеру вернёмся в гостевой дом.

Датунский храм и высокогорные сёла Гоор и КахибДатунский храм и высокогорные сёла Гоор и КахибДатунский храм и высокогорные сёла Гоор и КахибДатунский храм и высокогорные сёла Гоор и КахибДатунский храм и высокогорные сёла Гоор и Кахиб
6 день

Хунзах

Этот день проведём в селении Хунзах, расположенном на плато на высоте около 2000 метров и считающемся столицей Аварского ханства. Учёные говорят, что Хунзаху почти две с половиной тысячи лет, подтверждения чему обнаружены в ходе археологических раскопок.

Осмотрим Хунзахскую крепость времён Кавказской войны 19 века, полюбуемся головокружительными панорамами Хунзахского плато и каньона Цолотль на фоне величественных гор. На обратном пути проедем через Ирганайское водохранилище и самый длинный тоннель России — Гимринский.
Вечером вернёмся в Махачкалу и разместимся в гостинице.

ХунзахХунзахХунзах
7 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Приготовьтесь почувствовать себя так, словно попали в изображение на открытке, и ощутить непередаваемые эмоции — вы увидите глубочайший каньон Европы — Сулакский. Он достигает 2000 метров в глубину и по масштабам сравним только с американским Большим каньоном. По дну бежит извилистая изумрудно-бирюзовая лента реки Сулак, а горы поражают рельефом и грандиозностью.

Посмотрим на Чиркейскую ГЭС на той же реке, полюбуемся цветом воды и оценим масштаб сооружения.

На обед заглянем в форелевое хозяйство, где полакомимся вкусными блюдами из рыбы. А затем отправимся на бархан Сарыкум, о происхождении которого есть несколько версий. Удивительно, но здесь водятся животные и птицы, которых можно встретить только в пустыне. Как этот песчаный холм оказался здесь, на Кавказе? — Попробуем поразмышлять и вместе решим, какая теория кажется наиболее вероятной.

Сулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан Сарыкум
8 день

Отъезд

После завтрака — самостоятельный переезд в аэропорт Махачкалы и отправление домой. При наличии свободного времени рекомендуем зайти на махачкалинский рынок, чтобы прикупить с собой ароматных специй, домашнего сыра и изделий местных рукодельниц.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-инструктора
  • Групповой трансфер из аэропорта в первый день
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в гостиницах и гостевом доме (7 ночей)
  • Питание: все завтраки (7 раз), национальные обеды с 3-го по 7-й дни
  • Все входные билеты по программе
  • Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Махачкалы и обратно
  • Трансфер в аэропорт Махачкалы в заключительный день тура
  • Заброска на машинах высокой проходимости
  • Питание: обеды в 1-й, 2-й, 8-й дни, все ужины. Средний чек - 500 руб. за один приём
  • Медицинская страховка
  • Одноместное размещение. (В горных посёлках при размещении в одноместном номере удобства будут на несколько номеров)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, 11:30. Время встречи может быть скорректировано, точное время будет сообщено дополнительно. Вас встретит водитель и гид у выхода из аэропорта
Завершение: Махачкала, аэропорт (самостоятельный трансфер). Дорога занимает около 30 минут. Вы можете покупать обратные билеты на любые удобные рейсы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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