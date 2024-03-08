Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Индивидуальный тур в Минеральных Водах

Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников

Приглашаем вас на выходные в Кавказские Минеральные Воды. Вы познакомитесь с главными жемчужинами Пятигорска и Кисловодска. Увидите края, где жил и творил Михаил Лермонтов, и места, упомянутые в романе «Двенадцать стульев». Побываете у склонов Эльбруса, Поляны нарзанов, Чегемского ущелья и водопадов.

Искупаетесь в горячих термальных источниках и устроите фотосессию в «кавказской Тоскане» — замке Шато-Эркен.

Дополнят впечатления о поездке ароматные национальные блюда: чанахи, лагман, хычины и другие угощения.
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Ближайшие даты:
8
мар
9
мая
20
сен
3
янв

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Пятигорск и Кисловодск

Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и отвезём в Пятигорск. Прибывшим поездом необходимо добраться от ж. -д. вокзала Пятигорска до отеля самостоятельно.

Первым посетим скромный домик, где провёл последние месяцы жизни Михаил Лермонтов. Рассмотрим личные вещи поэта и узнаем, какие стихотворения он написал в этих стенах.

В обед войдут блюда кавказской кухни: чанахи с бараниной в горшочке, люля-кебаб из курицы, салат. Подкрепившись, пойдём гулять по Пятигорску. Осмотрим Лермонтовскую галерею, памятник Остапу Бендеру, озеро «Провал», упомянутое в «Двенадцати стульях», и другие достопримечательности.

По канатной дороге поднимемся на гору Машук и насладимся панорамами предгорья Кавказа. Вечером поедем в Кисловодск, побываем у нарзанной галереи, колоннады, каскадной лестницы и других знаковых локаций, подышим свежим воздухом в парке, а после вернёмся в отель в Пятигорске.

Пятигорск и КисловодскПятигорск и КисловодскПятигорск и КисловодскПятигорск и КисловодскПятигорск и КисловодскПятигорск и КисловодскПятигорск и Кисловодск
2 день

Эльбрус, Поляна нарзанов и термальные источники

После завтрака по дороге вдоль реки отправимся к живописной поляне Азау. За доплату желающие смогут подняться на фуникелёре к смотровым площадкам величественного Эльбруса. На обед подадут лагман из говядины, шашлык с картофелем и овощами, хычины.

Пообедав, отправимся на Поляну нарзанов. Не забудьте взять с собой бутылочки или другие ёмкости: здесь можно набрать минеральной воды. После побываем на горячих термальных источниках Гедуко, вдоволь накупаемся в их целебных водах и вернёмся в Пятигорск.

Эльбрус, Поляна нарзанов и термальные источникиЭльбрус, Поляна нарзанов и термальные источникиЭльбрус, Поляна нарзанов и термальные источникиЭльбрус, Поляна нарзанов и термальные источникиЭльбрус, Поляна нарзанов и термальные источникиЭльбрус, Поляна нарзанов и термальные источникиЭльбрус, Поляна нарзанов и термальные источники
3 день

Чегемское ущелье, водопады и замок Шато-Эркен

Позавтракав, освободим номера и поедем в Кабардино-Балкарию. По дороге полюбуемся красивейшим Чегемским ущельем и водопадами, имеющими статус памятника природы. Перед обедом будет свободное время для покупки сувениров.

Подкрепившись, стартуем на фотосессию к «кавказской Тоскане» — замку Шато-Эркен в стиле Средневековья. Здание, где раньше производили вино, расположено посреди озера и в окружении виноградников.

Вечером отвезём вас в аэропорт Минеральных Вод. Отбывающим поездом необходимо добраться до ж. -д. вокзала Кисловодска самостоятельно.

Чегемское ущелье, водопады и замок Шато-ЭркенЧегемское ущелье, водопады и замок Шато-ЭркенЧегемское ущелье, водопады и замок Шато-ЭркенЧегемское ущелье, водопады и замок Шато-ЭркенЧегемское ущелье, водопады и замок Шато-ЭркенЧегемское ущелье, водопады и замок Шато-ЭркенЧегемское ущелье, водопады и замок Шато-Эркен

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёта, 12:30
Завершение: аэропорт Минеральных Вод, после 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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