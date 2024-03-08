Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Искупаетесь в горячих термальных источниках и устроите фотосессию в «кавказской Тоскане» — замке Шато-Эркен.
Дополнят впечатления о поездке ароматные национальные блюда: чанахи, лагман, хычины и другие угощения.
мар
мая
сен
янв
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 800 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Пятигорск и Кисловодск
Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и отвезём в Пятигорск. Прибывшим поездом необходимо добраться от ж. -д. вокзала Пятигорска до отеля самостоятельно.
Первым посетим скромный домик, где провёл последние месяцы жизни Михаил Лермонтов. Рассмотрим личные вещи поэта и узнаем, какие стихотворения он написал в этих стенах.
В обед войдут блюда кавказской кухни: чанахи с бараниной в горшочке, люля-кебаб из курицы, салат. Подкрепившись, пойдём гулять по Пятигорску. Осмотрим Лермонтовскую галерею, памятник Остапу Бендеру, озеро «Провал», упомянутое в «Двенадцати стульях», и другие достопримечательности.
По канатной дороге поднимемся на гору Машук и насладимся панорамами предгорья Кавказа. Вечером поедем в Кисловодск, побываем у нарзанной галереи, колоннады, каскадной лестницы и других знаковых локаций, подышим свежим воздухом в парке, а после вернёмся в отель в Пятигорске.
Эльбрус, Поляна нарзанов и термальные источники
После завтрака по дороге вдоль реки отправимся к живописной поляне Азау. За доплату желающие смогут подняться на фуникелёре к смотровым площадкам величественного Эльбруса. На обед подадут лагман из говядины, шашлык с картофелем и овощами, хычины.
Пообедав, отправимся на Поляну нарзанов. Не забудьте взять с собой бутылочки или другие ёмкости: здесь можно набрать минеральной воды. После побываем на горячих термальных источниках Гедуко, вдоволь накупаемся в их целебных водах и вернёмся в Пятигорск.
Чегемское ущелье, водопады и замок Шато-Эркен
Позавтракав, освободим номера и поедем в Кабардино-Балкарию. По дороге полюбуемся красивейшим Чегемским ущельем и водопадами, имеющими статус памятника природы. Перед обедом будет свободное время для покупки сувениров.
Подкрепившись, стартуем на фотосессию к «кавказской Тоскане» — замку Шато-Эркен в стиле Средневековья. Здание, где раньше производили вино, расположено посреди озера и в окружении виноградников.
Вечером отвезём вас в аэропорт Минеральных Вод. Отбывающим поездом необходимо добраться до ж. -д. вокзала Кисловодска самостоятельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёта, 12:30Завершение: аэропорт Минеральных Вод, после 17:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.