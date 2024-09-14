Организаторы тура оставляют за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг в зависимости от погодных и иных условий.

Проживание. В гостиницах 3*, на Домбае в гостинице «У нарзана». Размещение в 2-местных номерах. За доплату возможно проживание в гостиницах более высокого уровня, а также 1-местное размещение.

Питание. В стоимость включены завтраки и приветственный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.