Описание тура
Организационные детали
Организаторы тура оставляют за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг в зависимости от погодных и иных условий.
Проживание. В гостиницах 3*, на Домбае в гостинице «У нарзана». Размещение в 2-местных номерах. За доплату возможно проживание в гостиницах более высокого уровня, а также 1-местное размещение.
Питание. В стоимость включены завтраки и приветственный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Встреча, свободное время, приветственный ужин
Встречаемся и едем в Пятигорск, где после размещения в гостинице у вас будет свободное время. В 18:00 соберёмся за приветственным ужином в ресторане: познакомимся друг с другом поближе, и вы попробуете блюда национальной кухни.
Главные достопримечательности Пятигорска и Железноводска
Сегодня вас ждёт экскурсия по Пятигорску и знакомство с его основными достопримечательностями. Мы увидим беседку «Эолова арфа», грот Лермонтова и здание Академической галереи. Прогуляемся по парку «Цветник», побываем на месте дуэли поэта и полюбуемся цветом знаменитого озера Провал.
По канатной дороге поднимемся на вершину горы Машук, откуда вы полюбуетесь панорамой города и окрестностей, а в ясную погоду даже сможете увидеть Кавказский хребет и Эльбрус. Побываем в парке «Зелёный квартал», где представлены работы ландшафтных дизайнеров с уникальными растениями.
Затем переедем в Железноводск, где тоже посетим курортный парк, посмотрим на городское озеро и каскадную лестницу.
Домбай: Шоанинский храм, тебердинский зоопарк
В этот день отправимся в горы — на Домбай. Посетим древний православный, ныне действующий, Шоанинский храм 10 века на горе Шоана, прогулявшись до него полчаса пешком.
Посетим вольерный комплекс Тебердинского заповедника, расположенный на территории почти 100-летней усадьбы. Здесь в естественных условиях содержатся дикие животные — более 20 видов представителей фауны Северного Кавказа.
Остановимся у чистейшей горной реки Уллу-Муруджу, вода которой содержит серебро и полезна для организма. Вечером разместимся в гостинице и прогуляемся по курорту.
Подъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источниках
После завтрака вас ждёт подъём по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара высотой более 3000 метров. Вам откроется головокружительная панорама вершин Главного Кавказского хребта.
Надышавшись свежим горным воздухом, доедем до термальных источников под открытым небом — вода в них тёплая и полезна для здоровья, расслабиться в такой — одно удовольствие! К вечеру вернёмся в Пятигорск.
Карачаево-Черкесия и Кисловодск
В первой половине дня побываем на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесской республике. Заглянем в Чайный домик, где вас ждёт дегустация варенья и ароматного чая. Желающие смогут прокатиться верхом на лошадях по горным склонам (за доплату).
Затем переедем в Кисловодск и посетим основные достопримечательности города. Пройдёмся по аллее Курортного парка и Курортному бульвару, попробуем знаменитую минеральную воду в Нарзанной галерее.
Во второй половине дня вернёмся в Пятигорск. Свободное время.
Приэльбрусье: Баксанское ущелье, Поляна нарзанов, подъём на Эльбрус
Сегодня отправимся в Приэльбрусье, на территорию Кабардино-Балкарской республики. Посетим живописное Баксанское ущелье, и там же прогуляемся по Поляне нарзанов, где прямо из-под земли бьют минеральные источники.
Затем, с помощью канатной дороги, покорим самую высокую гору Европы — Эльбрус. Виды вас ждут невероятные! После — размещение в гостинице Нальчика и свободное время.
Голубые озёра, замок Шато-Эркен, комплекс «Верхняя Балкария»
Начнём день с посещения Голубых озёр, температура воды в которых плюсовая круглый год, а цвет меняется несколько раз за день. Побываем в замке Шато-Эркен, выполненном в средневековом стиле — это огромное виноградное хозяйство, где выращиваются ягоды разных сортов для производства вин. Настоящий небольшой уголок Франции с обширными виноградниками, яблонями и живописным прудом.
Завершим путешествие экскурсией по археолого-туристическому комплексу «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье, где сохранились архитектурные и природные памятники: руины традиционных балкарских поселений, оборонительные башни и склепы. Затем — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах
- Завтраки и приветственный ужин
- Трансферы в рамках тура
- Билеты на термальные источники
- Экологические сборы
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до г. Минеральные Воды
- Обеды и ужины (кроме одного)
- Конная прогулка
- Подъём по канатной дороге: в Домбае - 1600 руб., на Эльбрусе - 1600 руб., на Машуке - 360 руб
- Стоимость тура при тарифе «Стандарт» (с гостиницей в Пятигорске 4*) - 46 000 руб
- Стоимость тура при тарифе «Комфорт» (с гостиницей в Пятигорске 4*+) - 47 000 руб
- 1-местное размещение:
- Тариф «Эконом» - 12 000 руб
- Тариф «Стандарт» - 14 000 руб
- Тариф «Комфорт» - 16 000 руб
- Скидки на детей до 6 лет без дополнительного места - до 20%
- На детей до 12 лет с дополнительным местом - до 10%
- Скидки на большие группы - до 10%