Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии

Подняться на Эльбрус, искупаться в термальных источниках и попробовать минералку-легенду
В насыщенном путешествии вас ждут самые известные достопримечательности трёх городов, а также невероятная природа. Мы погуляем по Пятигорску, Железноводску и Кисловодску. По канатным дорогам поднимемся на горы Машук, Мусса-Ачитара и
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Эльбрус. Побываем в живописном Баксанском ущелье и полюбуемся цветом Голубых озёр. Посмотрим на обширные виноградники у замка Шато-Эркен — настоящего небольшого уголка Франции. Увидим древний Шоанинский храм, оборонительные башни и руины традиционных балкарских поселений. Желающие смогут прокатиться верхом по горным склонам.

Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание тура

Организационные детали

Организаторы тура оставляют за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг в зависимости от погодных и иных условий.

Проживание. В гостиницах 3*, на Домбае в гостинице «У нарзана». Размещение в 2-местных номерах. За доплату возможно проживание в гостиницах более высокого уровня, а также 1-местное размещение.

Питание. В стоимость включены завтраки и приветственный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, свободное время, приветственный ужин

Встречаемся и едем в Пятигорск, где после размещения в гостинице у вас будет свободное время. В 18:00 соберёмся за приветственным ужином в ресторане: познакомимся друг с другом поближе, и вы попробуете блюда национальной кухни.

Встреча, свободное время, приветственный ужинВстреча, свободное время, приветственный ужинВстреча, свободное время, приветственный ужин
2 день

Главные достопримечательности Пятигорска и Железноводска

Сегодня вас ждёт экскурсия по Пятигорску и знакомство с его основными достопримечательностями. Мы увидим беседку «Эолова арфа», грот Лермонтова и здание Академической галереи. Прогуляемся по парку «Цветник», побываем на месте дуэли поэта и полюбуемся цветом знаменитого озера Провал.

По канатной дороге поднимемся на вершину горы Машук, откуда вы полюбуетесь панорамой города и окрестностей, а в ясную погоду даже сможете увидеть Кавказский хребет и Эльбрус. Побываем в парке «Зелёный квартал», где представлены работы ландшафтных дизайнеров с уникальными растениями.

Затем переедем в Железноводск, где тоже посетим курортный парк, посмотрим на городское озеро и каскадную лестницу.

Главные достопримечательности Пятигорска и ЖелезноводскаГлавные достопримечательности Пятигорска и ЖелезноводскаГлавные достопримечательности Пятигорска и ЖелезноводскаГлавные достопримечательности Пятигорска и ЖелезноводскаГлавные достопримечательности Пятигорска и ЖелезноводскаГлавные достопримечательности Пятигорска и Железноводска
3 день

Домбай: Шоанинский храм, тебердинский зоопарк

В этот день отправимся в горы — на Домбай. Посетим древний православный, ныне действующий, Шоанинский храм 10 века на горе Шоана, прогулявшись до него полчаса пешком.

Посетим вольерный комплекс Тебердинского заповедника, расположенный на территории почти 100-летней усадьбы. Здесь в естественных условиях содержатся дикие животные — более 20 видов представителей фауны Северного Кавказа.

Остановимся у чистейшей горной реки Уллу-Муруджу, вода которой содержит серебро и полезна для организма. Вечером разместимся в гостинице и прогуляемся по курорту.

Домбай: Шоанинский храм, тебердинский зоопаркДомбай: Шоанинский храм, тебердинский зоопаркДомбай: Шоанинский храм, тебердинский зоопаркДомбай: Шоанинский храм, тебердинский зоопарк
4 день

Подъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источниках

После завтрака вас ждёт подъём по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара высотой более 3000 метров. Вам откроется головокружительная панорама вершин Главного Кавказского хребта.

Надышавшись свежим горным воздухом, доедем до термальных источников под открытым небом — вода в них тёплая и полезна для здоровья, расслабиться в такой — одно удовольствие! К вечеру вернёмся в Пятигорск.

Подъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источникахПодъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источникахПодъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источникахПодъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источникахПодъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источникахПодъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источниках
5 день

Карачаево-Черкесия и Кисловодск

В первой половине дня побываем на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесской республике. Заглянем в Чайный домик, где вас ждёт дегустация варенья и ароматного чая. Желающие смогут прокатиться верхом на лошадях по горным склонам (за доплату).

Затем переедем в Кисловодск и посетим основные достопримечательности города. Пройдёмся по аллее Курортного парка и Курортному бульвару, попробуем знаменитую минеральную воду в Нарзанной галерее.

Во второй половине дня вернёмся в Пятигорск. Свободное время.

Карачаево-Черкесия и КисловодскКарачаево-Черкесия и КисловодскКарачаево-Черкесия и КисловодскКарачаево-Черкесия и КисловодскКарачаево-Черкесия и КисловодскКарачаево-Черкесия и КисловодскКарачаево-Черкесия и Кисловодск
6 день

Приэльбрусье: Баксанское ущелье, Поляна нарзанов, подъём на Эльбрус

Сегодня отправимся в Приэльбрусье, на территорию Кабардино-Балкарской республики. Посетим живописное Баксанское ущелье, и там же прогуляемся по Поляне нарзанов, где прямо из-под земли бьют минеральные источники.

Затем, с помощью канатной дороги, покорим самую высокую гору Европы — Эльбрус. Виды вас ждут невероятные! После — размещение в гостинице Нальчика и свободное время.

Приэльбрусье: Баксанское ущелье, Поляна нарзанов, подъём на ЭльбрусПриэльбрусье: Баксанское ущелье, Поляна нарзанов, подъём на ЭльбрусПриэльбрусье: Баксанское ущелье, Поляна нарзанов, подъём на ЭльбрусПриэльбрусье: Баксанское ущелье, Поляна нарзанов, подъём на ЭльбрусПриэльбрусье: Баксанское ущелье, Поляна нарзанов, подъём на ЭльбрусПриэльбрусье: Баксанское ущелье, Поляна нарзанов, подъём на ЭльбрусПриэльбрусье: Баксанское ущелье, Поляна нарзанов, подъём на ЭльбрусПриэльбрусье: Баксанское ущелье, Поляна нарзанов, подъём на Эльбрус
7 день

Голубые озёра, замок Шато-Эркен, комплекс «Верхняя Балкария»

Начнём день с посещения Голубых озёр, температура воды в которых плюсовая круглый год, а цвет меняется несколько раз за день. Побываем в замке Шато-Эркен, выполненном в средневековом стиле — это огромное виноградное хозяйство, где выращиваются ягоды разных сортов для производства вин. Настоящий небольшой уголок Франции с обширными виноградниками, яблонями и живописным прудом.

Завершим путешествие экскурсией по археолого-туристическому комплексу «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье, где сохранились архитектурные и природные памятники: руины традиционных балкарских поселений, оборонительные башни и склепы. Затем — трансфер в аэропорт.

Голубые озёра, замок Шато-Эркен, комплекс «Верхняя Балкария»Голубые озёра, замок Шато-Эркен, комплекс «Верхняя Балкария»Голубые озёра, замок Шато-Эркен, комплекс «Верхняя Балкария»Голубые озёра, замок Шато-Эркен, комплекс «Верхняя Балкария»Голубые озёра, замок Шато-Эркен, комплекс «Верхняя Балкария»Голубые озёра, замок Шато-Эркен, комплекс «Верхняя Балкария»

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах
  • Завтраки и приветственный ужин
  • Трансферы в рамках тура
  • Билеты на термальные источники
  • Экологические сборы
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до г. Минеральные Воды
  • Обеды и ужины (кроме одного)
  • Конная прогулка
  • Подъём по канатной дороге: в Домбае - 1600 руб., на Эльбрусе - 1600 руб., на Машуке - 360 руб
  • Стоимость тура при тарифе «Стандарт» (с гостиницей в Пятигорске 4*) - 46 000 руб
  • Стоимость тура при тарифе «Комфорт» (с гостиницей в Пятигорске 4*+) - 47 000 руб
  • 1-местное размещение:
  • Тариф «Эконом» - 12 000 руб
  • Тариф «Стандарт» - 14 000 руб
  • Тариф «Комфорт» - 16 000 руб
  • Скидки на детей до 6 лет без дополнительного места - до 20%
  • На детей до 12 лет с дополнительным местом - до 10%
  • Скидки на большие группы - до 10%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, на ж/д вокзале в 14:30, в аэропорту в 15:00
Завершение: Минеральные Воды, ж/д вокзал или аэропорт, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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