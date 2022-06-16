Что может быть лучше речного круиза по центре Москвы? Только зажигательная дискотека на борту теплохода со сказочными вечерними видами на столицу.

Проходите на борт нашего теплохода — обязательно захватите с собой хорошее настроение. Мы гарантируем заряд хорошего настроения на все выходные!

Дискотека на борту теплохода

За пару часов вы совершите круговую прогулку по центру Москвы — Московский Кремль, Парящий мост, Храм Христа Спасителя и парк Горького.

А если вы присоединились к нам в субботу, то наш теплоход в одну проследует к футуристичным башням Москва-Сити.

Но а главный пункт нашей программы — зажигательный сет от модного DJ. Танцы, веселье и ночная Москва — отдохните от рабочих будней.

На ваш выбор два типа билета — с питанием и без. Познакомьтесь с нашим меню:

Сок, 200 мл.

Салат «Юнга»: огурчики (100гр.), капуста с корейской морковью (100гр.);

Аппетитный шашлык из курицы (220гр.) с лавашем (50гр.) и соусом;

Чай черный/зеленый (300мл.);

Шоколад Мерси;

Что важно знать: