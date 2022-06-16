Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско»

Проходите на борт нашего теплохода - мы отправляемся в путешествие по центру столицы. И нет, это не классический речной

Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся в путешествие по центру столицы. И нет, это не классический речной круиз. Да, вы увидите необычные виды столицы. Но самое главное — вас ждет дискотека с зажигательным сетом от модного DJ.

Захватите с собой хорошее настроение — с нас организация круиза и хорошее настроение на все выходные.
Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско»
Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско»
Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско»
Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско»
Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско»
Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско»

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Театр Эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • Парк Музеон
  • Причал Крымский мост
  • Парк Горького
  • Пушкинский мост
  • Лужники
  • Московская канатная дорога
  • Причал Воробьевы горы
Что может быть лучше речного круиза по центре Москвы? Только зажигательная дискотека на борту теплохода со сказочными вечерними видами на столицу.
Проходите на борт нашего теплохода — обязательно захватите с собой хорошее настроение. Мы гарантируем заряд хорошего настроения на все выходные!

Дискотека на борту теплохода

За пару часов вы совершите круговую прогулку по центру Москвы — Московский Кремль, Парящий мост, Храм Христа Спасителя и парк Горького.
А если вы присоединились к нам в субботу, то наш теплоход в одну проследует к футуристичным башням Москва-Сити.
Но а главный пункт нашей программы — зажигательный сет от модного DJ. Танцы, веселье и ночная Москва — отдохните от рабочих будней.

На ваш выбор два типа билета — с питанием и без. Познакомьтесь с нашим меню:

  • Сок, 200 мл.
  • Салат «Юнга»: огурчики (100гр.), капуста с корейской морковью (100гр.);
  • Аппетитный шашлык из курицы (220гр.) с лавашем (50гр.) и соусом;
  • Чай черный/зеленый (300мл.);
  • Шоколад Мерси;

Что важно знать:

  • на прогулку действует ограничение по возрасту — 18+;
  • посадка на борт начинается за 15 минут до отправления;
  • на борт можно пронести алькогль (кроме пива) — захватите с собой чек из магазина;
  • продукты питания проносить на борт запрещено;
  • после оплаты билетов мы запросим почту, на которую отправим билеты — указывайте почту, к которой есть доступ;

Каждую пятницу и субботу в 20:30, 21:00, 21:30

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Речная прогулка по центру столицы
  • Ужин (при покупке билета с питанием)
  • Дискотека
Что не входит
  • Обед или ужин (при покупке билета без питания)
  • Напитки
Место начала и завершения?
Причал «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятницу и субботу в 20:30, 21:00, 21:30
Экскурсия длится около 2 часов 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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