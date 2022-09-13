Что вас ждёт: Столица в праздник особенно прекрасна: яркая иллюминация и вечерние огни набережных надолго останутся в вашей памяти. Вы полюбуетесь шикарными видами на центр города и увидите с борта теплохода праздничный салют. Маршруты:

Компактный, по-домашнему уютный теплоход Азимут будет ждать вас в 19:43 у причала «Китай-город/Устьинский» (рядом с паком Зарядье). Через 2 с половиной часа судно доставит гостей к причалу вблизи Москва-Сити.

• Теплоход Свобода будет ждать вас в 19:15 у причала «Киевский». Высадка будет осуществляться на причале Новоспасский мост. Важно знать:

На борт теплохода запрещается проносить продукты питания, прохладительные напитки и пиво.

Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчета 1 бутылки крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина. Настоятельно рекомендуется позаботиться о посуде для своего алкоголя. Посуда на корабле не предоставляется.

Посадка на борт в нетрезвом состоянии строго запрещена.

• После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ. Важная информация: