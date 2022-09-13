Прогулка на теплоходе с просмотром салюта и ужином на День города

Теплоходная прогулка в Москве: праздничный салют с уникального ракурса
В День города на московских улочках проходит множество мероприятий.

А что если взглянуть на праздничную столицу с борта теплохода? Приглашаем вас на речную прогулку по центру Москвы.

Вы увидите уже знакомые виды в свете вечерних фонарей и насладитесь праздничной атмосферой без суеты. В конце вас ждет салют с самого лучшего ракурса.
4.7
18 отзывов
Прогулка на теплоходе с просмотром салюта и ужином на День города
Прогулка на теплоходе с просмотром салюта и ужином на День города
Прогулка на теплоходе с просмотром салюта и ужином на День города
Ближайшие даты:
Время начала: 19:32, 20:30

Описание водной прогулки

Что вас ждёт: Столица в праздник особенно прекрасна: яркая иллюминация и вечерние огни набережных надолго останутся в вашей памяти. Вы полюбуетесь шикарными видами на центр города и увидите с борта теплохода праздничный салют. Маршруты:
Компактный, по-домашнему уютный теплоход Азимут будет ждать вас в 19:43 у причала «Китай-город/Устьинский» (рядом с паком Зарядье). Через 2 с половиной часа судно доставит гостей к причалу вблизи Москва-Сити.

• Теплоход Свобода будет ждать вас в 19:15 у причала «Киевский». Высадка будет осуществляться на причале Новоспасский мост. Важно знать:

  • На борт теплохода запрещается проносить продукты питания, прохладительные напитки и пиво.
  • Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчета 1 бутылки крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина. Настоятельно рекомендуется позаботиться о посуде для своего алкоголя. Посуда на корабле не предоставляется.
  • Посадка на борт в нетрезвом состоянии строго запрещена.

• После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ. Важная информация:

  • На борт теплохода категорически запрещается проносить свои продукты питания и безалкогольные напитки.
  • Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчета 1 бутылки крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина. Настоятельно рекомендуется позаботиться о посуде для своего алкоголя. Посуда на корабле не предоставляется.

10 сентября в 21:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+) с питаниемот 3 290 ₽
Детский (с 6 до 12 лет) с питаниемот 2 790 ₽
Взрослый (12+) без питания1 690 ₽
Детский (с 6 до 12 лет) без питания1 490 ₽
Детский (с 0 до 5 лет) без питания299 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк Зарядье
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру I
  • Крымский мост
  • Парк Горького
  • Воробьевы горы
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Просмотр праздничного салюта
  • Ужин (при выборе билета с питанием)
Что не входит в цену
  • Ужин (при выборе билета без питания)
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: 10 сентября в 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
5
3
2
1
1
Т
13 сен 2022
Хорошая организация процесса. Посадка точно по расписанию. Не опаздывайте! Количество человек многовато, на такое судно лучше поменьше. Стулья были для всех, однако немного тесно. Посмотрели Воробьёвы горы, салют
А
13 сен 2022
Впечатления огонь, рекомендую!
Е
12 сен 2022
Отличные виды на вечерний город, хороший ракурс на салют.
Маловато перекусов, учитывая, что нельзя приносить с собой.
В
12 сен 2022
Салют был шикарный, но сама организация экскурсии отвратительная. Билетов было продано больше, чем посадочных мест. Люди ютились на стульчиках вдоль борта и на корме, где отвратительно пахло канализацией из туалета.
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Бар опустил менее через час после начала экскурсии. Многие люди рассчитывали перекусить на борту, но увы не удалось, т. к команда корабля не пополнила запасы провизии. В общем, желания повторить экскурсию на этом теплоходе точно больше не возникнет, хотя билеты у вас не самые дешёвые.

H
12 сен 2022
Прогулка понравилась. Виды вечерней Москвы потрясающие. Небольшой минус в том, что учитывая количество народа, на палубе трудно было найти место для съёмки салюта. Учитывая, что вечер был прохладный, сидели в салоне теплохода.
В
12 сен 2022
В
11 сен 2022
Маршрут прогулки планировался от Зарядья до Экспоцентра без зигзагов, а по факту мы прошли от Зарядья до парка им. Горького, и нас развернули обратно и поставили за Большой Устьинский мост,
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где салют, ради которого всё и затевалось, был виден из-за крыш довольно ограниченно, - это смазало впечатление от прогулки, хотя после салюта, как и было обещано, нас доставили до Экспоцентра. Очень громко включена была музыка в салоне, что затрудняло общение, - музыка должна быть фоном, а не бить по мозгам.

О
11 сен 2022
А
10 мая 2022
Ю
19 сен 2021
В
13 сен 2021
Было круто, рекомендую всем
В
11 сен 2021
В
11 сен 2021

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