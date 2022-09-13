В День города на московских улочках проходит множество мероприятий.
А что если взглянуть на праздничную столицу с борта теплохода? Приглашаем вас на речную прогулку по центру Москвы.
Вы увидите уже знакомые виды в свете вечерних фонарей и насладитесь праздничной атмосферой без суеты. В конце вас ждет салют с самого лучшего ракурса.
А что если взглянуть на праздничную столицу с борта теплохода? Приглашаем вас на речную прогулку по центру Москвы.
Вы увидите уже знакомые виды в свете вечерних фонарей и насладитесь праздничной атмосферой без суеты. В конце вас ждет салют с самого лучшего ракурса.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:32, 20:30
Описание водной прогулки
Что вас ждёт: Столица в праздник особенно прекрасна: яркая иллюминация и вечерние огни набережных надолго останутся в вашей памяти. Вы полюбуетесь шикарными видами на центр города и увидите с борта теплохода праздничный салют. Маршруты:
Компактный, по-домашнему уютный теплоход Азимут будет ждать вас в 19:43 у причала «Китай-город/Устьинский» (рядом с паком Зарядье). Через 2 с половиной часа судно доставит гостей к причалу вблизи Москва-Сити.
• Теплоход Свобода будет ждать вас в 19:15 у причала «Киевский». Высадка будет осуществляться на причале Новоспасский мост. Важно знать:
- На борт теплохода запрещается проносить продукты питания, прохладительные напитки и пиво.
- Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчета 1 бутылки крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина. Настоятельно рекомендуется позаботиться о посуде для своего алкоголя. Посуда на корабле не предоставляется.
- Посадка на борт в нетрезвом состоянии строго запрещена.
• После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ. Важная информация:
- На борт теплохода категорически запрещается проносить свои продукты питания и безалкогольные напитки.
- Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчета 1 бутылки крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина. Настоятельно рекомендуется позаботиться о посуде для своего алкоголя. Посуда на корабле не предоставляется.
10 сентября в 21:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+) с питанием
|от 3 290 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет) с питанием
|от 2 790 ₽
|Взрослый (12+) без питания
|1 690 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет) без питания
|1 490 ₽
|Детский (с 0 до 5 лет) без питания
|299 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Зарядье
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру I
- Крымский мост
- Парк Горького
- Воробьевы горы
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Просмотр праздничного салюта
- Ужин (при выборе билета с питанием)
Что не входит в цену
- Ужин (при выборе билета без питания)
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: 10 сентября в 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
13 сен 2022
Хорошая организация процесса. Посадка точно по расписанию. Не опаздывайте! Количество человек многовато, на такое судно лучше поменьше. Стулья были для всех, однако немного тесно. Посмотрели Воробьёвы горы, салют
А
Александра
13 сен 2022
Впечатления огонь, рекомендую!
Е
Евгения
12 сен 2022
Отличные виды на вечерний город, хороший ракурс на салют.
Маловато перекусов, учитывая, что нельзя приносить с собой.
Маловато перекусов, учитывая, что нельзя приносить с собой.
В
Виктория
12 сен 2022
Салют был шикарный, но сама организация экскурсии отвратительная. Билетов было продано больше, чем посадочных мест. Люди ютились на стульчиках вдоль борта и на корме, где отвратительно пахло канализацией из туалета.
H
Hi+79158
12 сен 2022
Прогулка понравилась. Виды вечерней Москвы потрясающие. Небольшой минус в том, что учитывая количество народа, на палубе трудно было найти место для съёмки салюта. Учитывая, что вечер был прохладный, сидели в салоне теплохода.
В
Варвара
12 сен 2022
В
Валентина
11 сен 2022
Маршрут прогулки планировался от Зарядья до Экспоцентра без зигзагов, а по факту мы прошли от Зарядья до парка им. Горького, и нас развернули обратно и поставили за Большой Устьинский мост,
О
Ольга
11 сен 2022
А
Александр
10 мая 2022
Ю
Юлия
19 сен 2021
В
Виктория
13 сен 2021
Было круто, рекомендую всем
В
Владимир
11 сен 2021
В
Владимир
11 сен 2021
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