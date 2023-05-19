Прогулка на теплоходе в День города от причалов "Зарядье" и "Третьяковский"

Вы отправитесь на речную прогулку по Москве-реке через весь центр празднично украшенной столицы. С борта теплохода откроются замечательные виды на главные достопримечательности города — Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, Парк Зарядье, Парк Горького, Воробьевы горы и т. д.
4.8
4 оценки
Прогулка на теплоходе в День города от причалов "Зарядье" и "Третьяковский"
Прогулка на теплоходе в День города от причалов "Зарядье" и "Третьяковский"
Прогулка на теплоходе в День города от причалов "Зарядье" и "Третьяковский"

Описание экскурсии

Вас ожидает речная прогулка от одного из центральных причалов столицы. В ходе плавания вы увидите: стадион «Лужники», Воробьевы горы, Памятник Петру Первому, Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, парк «Зарядье». Важная информация:
  • По окончанию мероприятия, теплоход доставит вас к причалу высадки — «Театр Эстрады».
  • Просим вас приходить на посадку заблаговременно. На причале работает служба транспортной безопасности. Доступ на причал открывается по прибытию теплохода.
  • Посадка на рейс начинается за 15 минут и завершается за 5 минут до отправления теплохода.
  • Проведение праздничного салюта осуществляется силами городского Правительства, судовладелец не несет ответственности за отмену фейерверка.
  • При приобретении билета вы подтверждаете своё согласие с условиями оказания услуг. Возврат или частичный возврат стоимости билета в случае отсутствия городского салюта невозможен.

10 сентября в 19:40

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Воробьевы горы
  • Стадион «Лужники»
  • Московская канатная дорога
  • Парк Горького
  • Нескучный сад
  • Памятник Петру I
  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • Парк Зарядье
  • Парящий мост
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
Место начала и завершения?
Причал «Третьяковский»
Когда и сколько длится?
Когда: 10 сентября в 19:40
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • По окончанию мероприятия, теплоход доставит вас к причалу высадки - «Театр Эстрады»
  • Просим вас приходить на посадку заблаговременно. На причале работает служба транспортной безопасности. Доступ на причал открывается по прибытию теплохода
  • Посадка на рейс начинается за 15 минут и завершается за 5 минут до отправления теплохода
  • Проведение праздничного салюта осуществляется силами городского Правительства, судовладелец не несет ответственности за отмену фейерверка
  • При приобретении билета вы подтверждаете своё согласие с условиями оказания услуг. Возврат или частичный возврат стоимости билета в случае отсутствия городского салюта невозможен
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
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