Вы отправитесь на речную прогулку по Москве-реке через весь центр празднично украшенной столицы. С борта теплохода откроются замечательные виды на главные достопримечательности города — Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, Парк Зарядье, Парк Горького, Воробьевы горы и т. д.
Описание экскурсииВас ожидает речная прогулка от одного из центральных причалов столицы. В ходе плавания вы увидите: стадион «Лужники», Воробьевы горы, Памятник Петру Первому, Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, парк «Зарядье». Важная информация:
- По окончанию мероприятия, теплоход доставит вас к причалу высадки — «Театр Эстрады».
- Просим вас приходить на посадку заблаговременно. На причале работает служба транспортной безопасности. Доступ на причал открывается по прибытию теплохода.
- Посадка на рейс начинается за 15 минут и завершается за 5 минут до отправления теплохода.
- Проведение праздничного салюта осуществляется силами городского Правительства, судовладелец не несет ответственности за отмену фейерверка.
- При приобретении билета вы подтверждаете своё согласие с условиями оказания услуг. Возврат или частичный возврат стоимости билета в случае отсутствия городского салюта невозможен.
10 сентября в 19:40
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Воробьевы горы
- Стадион «Лужники»
- Московская канатная дорога
- Парк Горького
- Нескучный сад
- Памятник Петру I
- Храм Христа Спасителя
- Кремль
- Парк Зарядье
- Парящий мост
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Место начала и завершения?
Причал «Третьяковский»
Когда и сколько длится?
Когда: 10 сентября в 19:40
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- По окончанию мероприятия, теплоход доставит вас к причалу высадки - «Театр Эстрады»
- Просим вас приходить на посадку заблаговременно. На причале работает служба транспортной безопасности. Доступ на причал открывается по прибытию теплохода
- Посадка на рейс начинается за 15 минут и завершается за 5 минут до отправления теплохода
- Проведение праздничного салюта осуществляется силами городского Правительства, судовладелец не несет ответственности за отмену фейерверка
- При приобретении билета вы подтверждаете своё согласие с условиями оказания услуг. Возврат или частичный возврат стоимости билета в случае отсутствия городского салюта невозможен
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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