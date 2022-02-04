Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Экскурсия начинается с Павелецкого вокзала. Он входит в число девяти московских вокзалов, которые связывают столицу со всей страной. Здесь вы вспомните о голодающих Повольжья, послушаете о бутербродах с колбасой и граненых стаканах, представите, как отсюда начиналась траурная процессия похорон Ленина.

Затем вы пройдете по улицам, где жили купцы, ремесленники и среднее духовенство. Многочисленные слободы ремесленников отразились в сохранившихся названиях улиц — Татарская, Кузнецкая, Толмачи, Кадаши, Овчинниковский переулок и так далее.

Вы узнаете, как дружеский спор купца Бахрушина привел к созданию крупнейшего театрального музея. Посмотрите, как жили знаменитые и богатейшие предприниматели того времени Морозовы и Демидовы. Узнаете, как появилась знаменитая на весь мир Третьяковская галерея.

По Лужкову мосту вы перейдете на остров Балчуг, вытянувшийся между Москвой-рекой и Водоотводным каналом. Здесь вас ждет Болотная площадь с ее уникальными памятниками, печально известный Дом на набережной и, конечно, комплекс Красного Октября, где вы прогуляетесь вдоль бывших фабричных корпусов к памятнику Петру I.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Важно знать

Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?

Звоните или пишите в WhatsApp на ‭+7 (812) 602 74-95.

Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?

1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456»

2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».

3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.