А ещё полюбуемся уникальным иконостасом строгановского письма в Богоявленской церкви, посетим Музей истории веры и перенесёмся в прошлое.
Описание тура
Организационные детали
Возможны изменения графика движения по маршруту и посещением музейных комплексов в связи национальными праздниками или погодными условиями, а так же в зависимости от запроса индивидуальной группы.
В храмы и на колокольню обязательно надевать платки и юбки.
Проживание. Будем жить в гостиницах по маршруту, 2-местное размещение.
Питание. В программу включены завтрак, 2 обеда и 1 ужин.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет. Скидка на ребенка до 11 лет — 200 руб.
Программа тура по дням
Ныроб, Никольская церковь и Чердынь
В 07:00 отправимся в путешествие из Перми. В 12:00 пообедаем в кафе и вскоре прибудем в Ныроб, куда сослали боярина Михаила Никитича, дядю первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. Вы увидите оковы весом в 3 пуда и побываете в часовне Никольской церкви, построенной на яме, где томился в плену узник с 1601 по 1602 год.
В 14:30 поедем дальше. По пути будем останавливаться в старинных сёлах: в Вильгорте полюбуемся Троицкой церковью 18 века, а в Покче — Благовещенской. В 16:00 прибудем в Чердынь. Побываем в Выставочном зале или посетим Музей истории веры. Погуляем в историческом центре, а вечером у вас будет свободное время. Вы сможете подняться на колокольню Воскресенского собора, на Вятский холм или дойти до церкви Иоанна Богослова.
В 19:00 поужинаем в кафе, а к 20:30 прибудем в отель.
Экскурсия по Соликамску
Проснёмся в 07:00, взбодримся на утренней зарядке и прогуляемся до кафе, где и позавтракаем. В 09:00 поедем в Соликамск. Вас ждёт экскурсия по историческому центру города: посетим дом воеводы и Богоявленскую церковь, где находится уникальный иконостас строгановского письма, побываем в Троицком соборе.
В 16:00 пообедаем в кафе города и отправимся назад. К 21:00 вернёмся в Пермь.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Проезд на комфортабельном автобусе
- Сопровождение экскурсовода
- Экскурсии по программе
- Питание по программе
- Страховка в транспортном средстве
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно, при наличии льготных категорий обаятельно предъявление удостоверяющих документов: пенсионного, студенческого, школьного или военного
- Стоимость тура зависит от количества участников: 10-11 человек - 10050 руб. /чел., 12-13 человек - 8850 руб. /чел., 14-15 человек - 8000 руб. /чел