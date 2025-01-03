В 07:00 отправимся в путешествие из Перми. В 12:00 пообедаем в кафе и вскоре прибудем в Ныроб, куда сослали боярина Михаила Никитича, дядю первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. Вы увидите оковы весом в 3 пуда и побываете в часовне Никольской церкви, построенной на яме, где томился в плену узник с 1601 по 1602 год.

В 14:30 поедем дальше. По пути будем останавливаться в старинных сёлах: в Вильгорте полюбуемся Троицкой церковью 18 века, а в Покче — Благовещенской. В 16:00 прибудем в Чердынь. Побываем в Выставочном зале или посетим Музей истории веры. Погуляем в историческом центре, а вечером у вас будет свободное время. Вы сможете подняться на колокольню Воскресенского собора, на Вятский холм или дойти до церкви Иоанна Богослова.

В 19:00 поужинаем в кафе, а к 20:30 прибудем в отель.