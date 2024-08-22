В Варвара

Очень понравился тур, впервые нашла именно такой, чтобы объехать и посетить все локации, которые хотелось бы. У нас был прекрасный гид - Андрей, удобный транспорт и отличные гостиницы по пути. Так что огромное спасибо за прекрасное путешествие!