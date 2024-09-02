3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
2 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
49 498₽ за человека
скидка
20%
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
2 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
6250050 000₽ за человека
скидка
10%
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
1 мая в 08:00
8 мая в 08:00
8400075 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга2 сентября 2024Организация поездки была прекрасная. Не хватила гидов на экскурсиях в Валааме, в Рускеала
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «В мае»
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