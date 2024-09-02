В мае – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «В мае» в Петрозаводске, цены от 49 498 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
На машине
На катере
4 отзыва
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
2 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
49 498 за человека
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
На машине
На катере
скидка
20%
1 отзыв
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
2 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
6250050 000 за человека
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
На машине
скидка
10%
1 отзыв
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
1 мая в 08:00
8 мая в 08:00
8400075 600 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «В мае»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
  2. Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
  3. Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Онежская набережная
  8. Кивач
  9. Ладожское озеро
  10. Центр шунгита
Сколько стоит тур в Петрозаводске в октябре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "В мае" можно забронировать 3 тура от 49 498 до 75 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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