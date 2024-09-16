В апреле – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «В апреле» в Петрозаводске, цены от 20 625 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
На машине
На катере
4 отзыва
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
2 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
49 498 за человека
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
На машине
На катере
скидка
20%
1 отзыв
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
2 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
6250050 000 за человека
Из Санкт-Петербурга в Карелию: природа, музеи и интерактивные программы для всей семьи
На автобусе
3 дня
Из Санкт-Петербурга в Карелию: природа, музеи и интерактивные программы для всей семьи
Увидеть главные парк и набережную края, погрузиться в местную культуру и потрогать нос оленя
Начало: Санкт-Петербург, 7:00 - отправление автобуса от ст...
23 окт в 07:00
25 окт в 07:00
20 625 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Артем
    16 сентября 2024
    Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
    Сомневаетесь? Не сомневайтесь. Плюсы: гибкий и практически индивидуальный подход. Подстраивание под Ваши запросы, можете весь день на ногах быть, а
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    можете просто на берегу наслаждаться видами. Можете часами слушать информацию, а можете получить минимум, чтобы не забывать голову. Маленькие группы, а также возможность побывать в не туристических местах, где ничуть не хуже виды, но точно нет туристов

  • А
    Александра
    14 сентября 2024
    Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
    Идеальный тур. Все продумано, отлично организовано, ни одной накладки не было. Заботливый гид и прекрасно работающая команда со стороны создателей тура.
  • Е
    Елена
    5 августа 2024
    Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
    Программа отличная. Организация, сопровождение, маршруты и все остальное - на пять с плюсом по пятибалльной шкале. Места потрясающей красоты. Реальная
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    полная перезагрузка. Проживание в глэмпинге - как в пятизвездочном отеле, домики новые, красивые, удобные, все, что нужно, присутствует, вид из окна просто потрясающий (особенно медведи на острове). В общем - очень рекомендую. Спасибо нашей команде (Екатерине, Сергею, Сергею) за экскурсии, настроение, заботу. Если еще раз соберемся в Карелию - то только с вами.

  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
    Очень понравилось путешествие. Гид Сергей просто супер! Все наши хотелки учитывались! Отлично продуман маршрут, несмотря на высокий сезон и большое количество туристов, можно было и в тишине и покое побыть, и в топовых локациях.
    Очень понравилось путешествие. Гид Сергей просто супер! Все наши хотелки учитывались! Отлично продуман маршрут, несмотря на

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «В апреле»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
  2. Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
  3. Из Санкт-Петербурга в Карелию: природа, музеи и интерактивные программы для всей семьи
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Онежская набережная
  8. Кивач
  9. Ладожское озеро
  10. Центр шунгита
Сколько стоит тур в Петрозаводске в октябре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 20 625 до 50 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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