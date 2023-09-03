Что может быть лучше, чем провести выходные в компании своей семьи и добрых друзей на берегу озера, в окружении золотисто-красного леса.
Вдали от высотных домов и шумных автомобильных дорог Вы сможете прогуляться по лесу, отдохнуть в теплой русской бане, полюбоваться красивейшим водопадом, познакомиться с хаски и оленями, отдохнуть на берегу озера в уютной беседке. Для групп от 6 человек тур может проводиться в любые даты в период с 17.09.2023 до 12.12.2023.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск
Встречаемся с гидом в аэропорту или на ж/д вокзале города Петрозаводск.
Завтракаем в кафе города «Шведский стол».
Идем на Обзорную экскурсию по городу.
Мест у нас много! Посетим архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Соборную площадь, кафедральный собор Александра Невского, набережную Онежского озера.
После увлекательной прогулки идем вкусно кушать в единственном ресторане национальной кухни.
Собираемся и едем в гостевой дом «Сандал».
Заселяемся.
Время отдохнуть! Свободное время.
В свободное время возможно:
- взять удочку и съездить на рыбалку/покататься на велосипеде;
- заказать водную прогулку на остров Лычный;
- посетить горный парк «Белая гора»;
- выехать на сафари на квадроциклах;
- принять участие в любой нашей экскурсионной программе.
Ужинаем и набираемся сил перед банькой!
Идем в баню на пару часов, пьем настоящий карельский чай на травах из самовара!
Посещение бани можно зарезервировать в любой день тура, согласовывается при бронировании.
Палеовулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленей
Завтракаем.
Выезжаем на экскурсию.
Знакомимся с Палеовулканом Гирвас. Уникальный природный памятник прямо перед вами, лавовые языки и вулканические рельефы покорят каждого!
Вводопада Кивач и музея природы.
Направляемся в питомник хаски и к северным оленям.
В питомнике мы познакомимсяс Сибирскими и Аляскинскими хаски, узнаем много интересного о северных оленях, об их биологии и содержании и угостим с рук их любимым лакомством — лишайником ягелем.
При неблагоприятных погодных условиях экскурсия будет заменена на мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда.
Возвращаемся на базу отдыха.
Обедаем.
Свободное время.
Ужинаем! Гриль!
Последний день, отъезд
Завтракаем.
Собираем вещи. Освобождаем номера.
Выезжаем.
В этот день дополнительно можно заказать:
- программу «Горный парк Рускеала» + ретропоезд;
- поездку на о. Кижи (до 10 октября);
- поездку в зоокомплекс «Три медведя»;
- поездку в этническую деревню Рубчойла с мастер-классом по приготовлению карельского национального блюда и обедом;
- сафари на мотокроссах или квадроциклах.
Проживание
Проживание в двухкомнатных номерах в гостевом доме «Сандал».
Стоимость тура:
- при двухместном размещении— 20 900 руб. /чел.;
- при одноместном размещении — 27 200 руб. /чел.
Возможно размещение в двухместном домике-глэмпе, при наличии мест. Доплата — 1000 руб. /чел.
Гостевой дом имеет большую площадь, состоящую из 6 отдельных номеров, кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.
Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.
Расположение дома позволяет не только отдыхать на берегу озера Сандал и территории базы, но и совершить увлекательные поездки по многим карельским достопримечательностям, так как большинство из них находятся недалеко от базы.
Варианты проживания
Гостевой дом «Сандал»
Кемпинг (база отдыха) «Сандал» располагается в живописном уголке Карельского края, в лесной зоне на берегу озера Сандал.
В гостевом доме большие и комфортабельные комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, с балконами с видом на озеро или лес.
Все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме «Сандал»
- Комплексное питание по программе (завтрак, обед, ужин)
- Обзорная экскурсия по г. Петрозаводску
- Баня на берегу (2 часа)
- Поездка на водопад Кивач
- Посещение вулкана Гирвас
- Посещение питомника хаски и северных оленей
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Рыбалка
- Прокат велосипедов
- Водная прогулка на остров Лычный
- Сафари на квадроциклах
- Программа «Горный парк Рускеала» + ретропоезд
- Поездка на о. Кижи (до 10 октября)
- Поездка в зоокомплекс «Три медведя»
- Поездка в этническую деревню Рубчойла с мастер-классом по приготовлению карельского национального блюда и обедом
- Сафари на мотокроссах или квадроциклах
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет или поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Стоимость тура для детей от 6 до 12 лет — 16 550 рублей.
Можно угостить оленей своим лакомством?
Да, можно! Вы можете взять с собой яблоки, морковь и сухари.