2 день

Палеовулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленей

Завтракаем.

Выезжаем на экскурсию.

Знакомимся с Палеовулканом Гирвас. Уникальный природный памятник прямо перед вами, лавовые языки и вулканические рельефы покорят каждого!

Вводопада Кивач и музея природы.

Направляемся в питомник хаски и к северным оленям.

В питомнике мы познакомимсяс Сибирскими и Аляскинскими хаски, узнаем много интересного о северных оленях, об их биологии и содержании и угостим с рук их любимым лакомством — лишайником ягелем.

При неблагоприятных погодных условиях экскурсия будет заменена на мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда.

Возвращаемся на базу отдыха.

Обедаем.

Свободное время.

Ужинаем! Гриль!