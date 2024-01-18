На эти три дня мы для вас подготовили: погружение в историю и архитектуру Петрозаводска, путешествие во вселенную эпоса "Калевала", сказочную вотчину карельского Деда Мороза, знакомство с собаками породы хаски и посещение незамерзающего водопада Кивач!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск, Калевала
Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами до 10:00, прибыть можно до 08:00, чтобы успеть на завтрак.
Сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир – гид с табличкой.
Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.
08:00 – 09:00 Завтрак в ресторане. Для туристов, которые не попадают на завтрак, будут организованы ланч-боксы.
09:00 – 11:00 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Очарование зимнего Петрозаводска».
Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.
Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.
Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.
Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.
11:00 – 12:00 Вас ждет сказочное путешествие во Вселенную эпоса «Калевала».
В Музее изобразительных искусств вы познакомитесь с неповторимым образом северного края – тайн, волшебства, природы и традиций.
Вы отправитесь в «путешествие по рунопевческому лесу» и услышите звуки карельского музыкального инструмента кантеле.
Увидите трехметровую «щуку», узнаете, как варили пиво по старинному рецепту и что надевали на свадьбу.
А еще погрузитесь в мир ароматов Севера.
12:30 – 13:30 Переезд в деревню Киндасово.
13:30 – 14:30 Интерактивная развлекательная программа в карельской деревне Киндасово.
Здесь вы услышите, как звучит красивый карельский язык и музыка на старинных карельских инструментах.
Увидите настоящую водяную мельницу и узнаете секреты мельничного дела.
Вас позабавят местные традиции, байки и игры, а ароматный чай с местной выпечкой красиво и вкусно завершат это необычное погружение в карельский колорит.
15:30 Возвращение в Петрозаводск и размещение в выбранном отеле.
Вотчина Талвиукко, центр шунгита
Завтрак в отеле.
10:00 – 12:00 Поездка на Вотчину Талвиукко.
Отправляемся в гости на вотчину Талвиукко, загадывать желания.
Вас радушно встретят озорные помощники главного зимнего волшебника Карелии и покажут его резиденцию.
Вас ждет встреча с Карельским дедом морозом и участие в его чудесах.
Здесь же вы увидите, как под одной крышей живут все четыре времени года, и что в Карелии сопутствует каждому из них.
Свободное время для самостоятельной прогулки и доп. услуг: олени, упряжки, снегоходы, саамская деревня, зоопарк.
12:30 – 13:30 Поездка в центр шунгита.
Шунгит - это уникальный минерал, который добывается в Карелии.
Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
На экскурсии Вам расскажут о его свойствах, покажут процесс обработки камня, угостят вкусным карельским чаем.
Трансфер в отель. Отдых.
07.01.2024 г. - по желанию за дополнительную плату Рождественский банкет в ресторане города. Стоимость и программа уточняются.
Питомник хаски, Кивач
После завтрака выезжаем из отеля.
11:00 – 12:00 Переезд в питомник хаски.
12:00 – 13:30 Экскурсия по питомнику и знакомство с сибирскими и аляскинскими хаски – чемпионами знаменитых гонок на собачьих упряжках.
В их компании вы совершите незабываемую поездку на нартах по заповедному сосновому бору.
Едем в группе из нескольких упряжек по подготовленной трассе 2,5 км.
Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир.
По возвращении отдыхаем, греемся у костра и пьем чай со сладостями в гриль-беседке у костра.
А также вас ждут северные олени – вам расскажут об этих прекрасных рогатых животных, а затем вы сможете покормить их ягелем с рук.
14:00 – 15:00 Обед в кафе.
15:30 – 16:30 Посещение природного заповедника «Кивач», жемчужиной которого является незамерзающий водопад. Он расположен на одной из крупнейших рек в Карелии – Суна.
Вы узнаете красивую карельскую легенду, связанную с этим фактом. У вас будет возможность полюбоваться водопадом и сделать отличные фото с трех смотровых площадок.
Во время экскурсии по уютному Музею природы, расположенному в заповеднике, вы рассмотрите экспозицию животного и растительного мира местности.
В заповедном дендрарии помимо других уникальных деревьев вы увидите знаменитую карельскую березу.
Узнаете, почему она так ценится и правда ли, что у нее нет привычных годовых колец.
У вас будет возможность прогуляться среди вековых деревьев и насладиться чистотой карельского воздуха.
К 18:00 возвращение в г. Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Размещение
|Стоимость
Отель 4* «PITERINN» / «Северная»
31 900 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;
41 000 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере;
24 900 руб. /взрослый – при размещении на дополнительном месте;
Отель 3* «Петрозаводск» / «Илма»
27 750 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;
32 400 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере;
24 600 руб. /взрослый – при размещении на дополнительном месте.
Отель 2* «Маски» / «Лофт» / «Руна»
24 900 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;
29 300 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере;
23 700 руб. /взрослый – при размещении на дополнительном месте.
Варианты проживания
Отель «PITERINN»
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточный тренажёрный зал, детская игровая комната, охраняемая парковка, услуги прачечной и химчистки, доставка питания в номер и сауна. Все удобства в номере.
Гостиница «Северная»
Гостиница – архитектурная историческая достопримечательность Карелии, расположенная в самом центре города Петрозаводск, соответствующая современным стандартам гостеприимства. Номер со всеми удобствами, оснащен цветным телевизором, кондиционером, мини-холодильником, рабочим местом с письменным столом, настольной лампой и бесплатным Wi-Fi доступом в интернет.
Отель «Петрозаводск»
Отель «Петрозаводск» идеально расположен в самом центра города. В шаговой доступности от отеля достопримечательности центральных площадей, национальные музеи и знаменитая набережная с уникальными скульптурами. Все удобства в номере.
Отель «Илма»
Небольшой отель «Илма» расположен в центре Петрозаводска, в 10 минутах ходьбы от центральной площади и в 2 минутах ходьбы от собора Александра Невского. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации. В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном, в каждом номере есть собственная ванная комната.
Отель «Маски»
Гостиница «Маски» расположена в центре города Петрозаводск, в его историческом, культурном и деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь. Двухместные номера со всеми удобствами.
Отель «Лофт»
Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса. Разместиться постояльцы могут в комфортабельных номерах, оснащенных удобной мебелью, современной техникой и индивидуальным санузлом.
Отель «Руна»
В пределах 5 минут ходьбы от отеля находятся различные кафе и рестораны. В каждом номере: чайник, телевизор, полные или частичные (душ на этаже) удобства. В свободном доступе: кулер, холодильник, микроволновая печь, кухонная утварь, помещение для глажки, фен.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории в отеле (2 ночи)
- Питание по программе: 3 завтрака, 1 обеда
- Аренда транспорта и все трансферы по программе
- Все входные билеты в музеи и заповедники
- Экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида - сопровождающего
- Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Дополнительные услуги по маршруту тура олени, упряжки, снегоходы, саамская деревня, зоопарк
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
Есть ли скидка на проживание для детей?
Можно ли приехать ночным поездом раньше?
Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.
Как предоставляется скидка для детей?
Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении
Могут ли быть изменены даты тура?
При наличии группы от 10 чел., тур может быть организован в любые удобные даты по запросу