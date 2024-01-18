Рождество в Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Душевный, спокойный, но в то же время насыщенный и интересный трехдневный тур в Карелию на Рождество.

На эти три дня мы для вас подготовили: погружение в историю и архитектуру Петрозаводска, путешествие во вселенную эпоса "Калевала", сказочную вотчину карельского Деда Мороза, знакомство с собаками породы хаски и посещение незамерзающего водопада Кивач!
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Ближайшие даты:
6
янв

Что вас ожидает:

Карельский колорит
Карельский колорит
Веселое приключение в карельский колорит - музыка, игры, шутки и песни в Киндасово
Катание на упряжках
Катание на упряжках
Настоящая зимняя сказка – подружиться с самыми добрыми в мире собаками хаски и прокатиться на упряжке
Незамерзающий водопад
Незамерзающий водопад
Посещение знаменитого незамерзающего водопада Кивач - второго по величине равнинного водопада Европы

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск, Калевала

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами до 10:00, прибыть можно до 08:00, чтобы успеть на завтрак.

Сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир – гид с табличкой.

Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.

08:00 – 09:00 Завтрак в ресторане. Для туристов, которые не попадают на завтрак, будут организованы ланч-боксы.

09:00 – 11:00 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Очарование зимнего Петрозаводска».

Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.

Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.

Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.

11:00 – 12:00 Вас ждет сказочное путешествие во Вселенную эпоса «Калевала».

В Музее изобразительных искусств вы познакомитесь с неповторимым образом северного края – тайн, волшебства, природы и традиций.

Вы отправитесь в «путешествие по рунопевческому лесу» и услышите звуки карельского музыкального инструмента кантеле.

Увидите трехметровую «щуку», узнаете, как варили пиво по старинному рецепту и что надевали на свадьбу.

А еще погрузитесь в мир ароматов Севера.

12:30 – 13:30 Переезд в деревню Киндасово.

13:30 – 14:30 Интерактивная развлекательная программа в карельской деревне Киндасово.

Здесь вы услышите, как звучит красивый карельский язык и музыка на старинных карельских инструментах.

Увидите настоящую водяную мельницу и узнаете секреты мельничного дела.

Вас позабавят местные традиции, байки и игры, а ароматный чай с местной выпечкой красиво и вкусно завершат это необычное погружение в карельский колорит.

15:30 Возвращение в Петрозаводск и размещение в выбранном отеле.

Петрозаводск, КалевалаПетрозаводск, КалевалаПетрозаводск, КалевалаПетрозаводск, Калевала
2 день

Вотчина Талвиукко, центр шунгита

Завтрак в отеле.

10:00 – 12:00 Поездка на Вотчину Талвиукко.

Отправляемся в гости на вотчину Талвиукко, загадывать желания.

Вас радушно встретят озорные помощники главного зимнего волшебника Карелии и покажут его резиденцию.

Вас ждет встреча с Карельским дедом морозом и участие в его чудесах.

Здесь же вы увидите, как под одной крышей живут все четыре времени года, и что в Карелии сопутствует каждому из них.

Свободное время для самостоятельной прогулки и доп. услуг: олени, упряжки, снегоходы, саамская деревня, зоопарк.

12:30 – 13:30 Поездка в центр шунгита.

Шунгит - это уникальный минерал, который добывается в Карелии.

Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

На экскурсии Вам расскажут о его свойствах, покажут процесс обработки камня, угостят вкусным карельским чаем.

Трансфер в отель. Отдых.

07.01.2024 г. - по желанию за дополнительную плату Рождественский банкет в ресторане города. Стоимость и программа уточняются.

Вотчина Талвиукко, центр шунгитаВотчина Талвиукко, центр шунгитаВотчина Талвиукко, центр шунгитаВотчина Талвиукко, центр шунгита
3 день

Питомник хаски, Кивач

После завтрака выезжаем из отеля.

11:00 – 12:00 Переезд в питомник хаски.

12:00 – 13:30 Экскурсия по питомнику и знакомство с сибирскими и аляскинскими хаски – чемпионами знаменитых гонок на собачьих упряжках.

В их компании вы совершите незабываемую поездку на нартах по заповедному сосновому бору.

Едем в группе из нескольких упряжек по подготовленной трассе 2,5 км.

Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир.

По возвращении отдыхаем, греемся у костра и пьем чай со сладостями в гриль-беседке у костра.

А также вас ждут северные олени – вам расскажут об этих прекрасных рогатых животных, а затем вы сможете покормить их ягелем с рук.

14:00 – 15:00 Обед в кафе.

15:30 – 16:30 Посещение природного заповедника «Кивач», жемчужиной которого является незамерзающий водопад. Он расположен на одной из крупнейших рек в Карелии – Суна.

Вы узнаете красивую карельскую легенду, связанную с этим фактом. У вас будет возможность полюбоваться водопадом и сделать отличные фото с трех смотровых площадок.

Во время экскурсии по уютному Музею природы, расположенному в заповеднике, вы рассмотрите экспозицию животного и растительного мира местности.

В заповедном дендрарии помимо других уникальных деревьев вы увидите знаменитую карельскую березу.

Узнаете, почему она так ценится и правда ли, что у нее нет привычных годовых колец.

У вас будет возможность прогуляться среди вековых деревьев и насладиться чистотой карельского воздуха.

К 18:00 возвращение в г. Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Питомник хаски, КивачПитомник хаски, КивачПитомник хаски, КивачПитомник хаски, КивачПитомник хаски, Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

РазмещениеСтоимость

Отель 4* «PITERINN» / «Северная»

31 900 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;

41 000 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере;

24 900 руб. /взрослый – при размещении на дополнительном месте;

Отель 3* «Петрозаводск» / «Илма»

27 750 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;

32 400 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере;

24 600 руб. /взрослый – при размещении на дополнительном месте.

Отель 2* «Маски» / «Лофт» / «Руна»

24 900 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;

29 300 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере;

23 700 руб. /взрослый – при размещении на дополнительном месте.

При размещении в одноместном номере подселение невозможно (гостиница 2*– 29 300 руб. /взрослый)
Скидка детям до 6 лет – 4 000 руб.;
Скидка детям до 12 лет – 2 000 руб.;
Скидка детям до 16 лет – 1 000 руб.

Варианты проживания

Отель «PITERINN»

2 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточный тренажёрный зал, детская игровая комната, охраняемая парковка, услуги прачечной и химчистки, доставка питания в номер и сауна. Все удобства в номере.

Отель «PITERINN»Отель «PITERINN»Отель «PITERINN»Отель «PITERINN»

Гостиница «Северная»

2 ночи

Гостиница – архитектурная историческая достопримечательность Карелии, расположенная в самом центре города Петрозаводск, соответствующая современным стандартам гостеприимства. Номер со всеми удобствами, оснащен цветным телевизором, кондиционером, мини-холодильником, рабочим местом с письменным столом, настольной лампой и бесплатным Wi-Fi доступом в интернет.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Отель «Петрозаводск»

2 ночи

Отель «Петрозаводск» идеально расположен в самом центра города. В шаговой доступности от отеля достопримечательности центральных площадей, национальные музеи и знаменитая набережная с уникальными скульптурами. Все удобства в номере.

Отель «Петрозаводск»Отель «Петрозаводск»Отель «Петрозаводск»Отель «Петрозаводск»

Отель «Илма»

2 ночи

Небольшой отель «Илма» расположен в центре Петрозаводска, в 10 минутах ходьбы от центральной площади и в 2 минутах ходьбы от собора Александра Невского. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации. В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном, в каждом номере есть собственная ванная комната.

Отель «Илма»Отель «Илма»Отель «Илма»Отель «Илма»Отель «Илма»

Отель «Маски»

2 ночи

Гостиница «Маски» расположена в центре города Петрозаводск, в его историческом, культурном и деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь. Двухместные номера со всеми удобствами.

Отель «Маски»Отель «Маски»Отель «Маски»Отель «Маски»

Отель «Лофт»

2 ночи

Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса. Разместиться постояльцы могут в комфортабельных номерах, оснащенных удобной мебелью, современной техникой и индивидуальным санузлом.

Отель «Лофт»Отель «Лофт»Отель «Лофт»Отель «Лофт»

Отель «Руна»

2 ночи

В пределах 5 минут ходьбы от отеля находятся различные кафе и рестораны. В каждом номере: чайник, телевизор, полные или частичные (душ на этаже) удобства. В свободном доступе: кулер, холодильник, микроволновая печь, кухонная утварь, помещение для глажки, фен.

Отель «Руна»Отель «Руна»Отель «Руна»Отель «Руна»Отель «Руна»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории в отеле (2 ночи)
  • Питание по программе: 3 завтрака, 1 обеда
  • Аренда транспорта и все трансферы по программе
  • Все входные билеты в музеи и заповедники
  • Экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида - сопровождающего
  • Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Дополнительные услуги по маршруту тура олени, упряжки, снегоходы, саамская деревня, зоопарк
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Есть ли скидка на проживание для детей?
Скидка детям до 6 лет – 4 000 руб.;
Скидка детям до 12 лет – 2 000 руб.;
Скидка детям до 16 лет – 1 000 руб.
Можно ли приехать ночным поездом раньше?

Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.

Как предоставляется скидка для детей?

Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении

Могут ли быть изменены даты тура?

При наличии группы от 10 чел., тур может быть организован в любые удобные даты по запросу

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
18 янв 2024
Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".
Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания
Ю
16 янв 2024
Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
Е
16 янв 2024
Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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