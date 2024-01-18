1 день

Петрозаводск, Калевала

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами до 10:00, прибыть можно до 08:00, чтобы успеть на завтрак.

Сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир – гид с табличкой.

Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.

08:00 – 09:00 Завтрак в ресторане. Для туристов, которые не попадают на завтрак, будут организованы ланч-боксы.

09:00 – 11:00 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Очарование зимнего Петрозаводска».

Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.

Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.

Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.

11:00 – 12:00 Вас ждет сказочное путешествие во Вселенную эпоса «Калевала».

В Музее изобразительных искусств вы познакомитесь с неповторимым образом северного края – тайн, волшебства, природы и традиций.

Вы отправитесь в «путешествие по рунопевческому лесу» и услышите звуки карельского музыкального инструмента кантеле.

Увидите трехметровую «щуку», узнаете, как варили пиво по старинному рецепту и что надевали на свадьбу.

А еще погрузитесь в мир ароматов Севера.

12:30 – 13:30 Переезд в деревню Киндасово.

13:30 – 14:30 Интерактивная развлекательная программа в карельской деревне Киндасово.

Здесь вы услышите, как звучит красивый карельский язык и музыка на старинных карельских инструментах.

Увидите настоящую водяную мельницу и узнаете секреты мельничного дела.

Вас позабавят местные традиции, байки и игры, а ароматный чай с местной выпечкой красиво и вкусно завершат это необычное погружение в карельский колорит.

15:30 Возвращение в Петрозаводск и размещение в выбранном отеле.