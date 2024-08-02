7 дней
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Начало: Г. Петрозаводск
2 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 60 600₽ за человека
7 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
Начало: Г. Петрозаводск
15 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от 64 200₽ за человека
3 дня
Едем в Карелию на 23 февраля
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
21 фев в 10:00
20 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга2 августа 2024Всем довольна.
- ООлег29 июля 2024Вы лучшие!
- ППолина29 июля 2024Хорошо, что организатор был всегда на связи в телеграме. Отвечал на все вопросы и своевременно присылал важную информацию
- ЦЦырульник8 июля 2024Всё супер
- ААлександр24 июня 2024Море впечатлений, причём море Белое:] Стоит сразу отметить, что вояж этот для тех, кто ищет много ярких впечатлений созерцательного свойства и
- ААнастасия14 сентября 2023Большое спасибо за прекрасное время, проведенное в Карелии и на Соловецких островах!!!!!! Отдельное спасибо нашему гиду Анне, без неё было
- ААлександр10 сентября 2023Спасибо вам большое за тур, моим родителям он очень понравился! Мои переживания о том, что что-то пойдёт не так - были напрасны. Вы молодцы! 🙏
- ЕЕлена30 августа 2023Необычайно красивый, это не передать словами, и познавательный тур по Карелии и Соловецким островам. Отдельное спасибо великолепному гиду принимающей стороны Анне, без неё экскурсия не была бы такой чудесной.
- ССветлана20 августа 2023Ощущение, что отдыхали недели две. Уже на третий день поездки из-за обилия впечатление потеряли счет дням. Понравилось оооочень, причем двум
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Мраморный карьер»
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