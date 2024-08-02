Мраморный карьер – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «Мраморный карьер» в Петрозаводске, цены от 20 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Начало: Г. Петрозаводск
2 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 60 600 за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
Начало: Г. Петрозаводск
15 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от 64 200 за человека
Едем в Карелию на 23 февраля
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Едем в Карелию на 23 февраля
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
21 фев в 10:00
20 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Едем в Карелию на 23 февраля
    Всем довольна.
  • О
    Олег
    29 июля 2024
    Едем в Карелию на 23 февраля
    Вы лучшие!
  • П
    Полина
    29 июля 2024
    Едем в Карелию на 23 февраля
    Хорошо, что организатор был всегда на связи в телеграме. Отвечал на все вопросы и своевременно присылал важную информацию
  • Ц
    Цырульник
    8 июля 2024
    Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
    Всё супер
  • А
    Александр
    24 июня 2024
    Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
    Море впечатлений, причём море Белое:] Стоит сразу отметить, что вояж этот для тех, кто ищет много ярких впечатлений созерцательного свойства и
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    жаждет перезагрузки от города, при этом не одевая треккинговую обувь и большой походный рюкзак на плечи. Любителям шезлонгов и коктейлей не подойдёт. А как по мне, это прекрасный вариант душевного отдыха. Повезло с погодой, так как в непогоду поездки на острова в Онежском и Ладожском озёрах, а также на Соловки могут быть ограничены (к этому стоит быть готовым). А так, на вкус и цвет, как говорится Мне очень расхваливали парк Рускеала, как место неописуемой красоты, но, видимо на контрасте с о. Кижи и о. Валаам, ожидаемого эффекта бывший карьер не произвёл, хотя конечно глаз порадовал) В группе были туристы, которые на 2-3 дня раньше закончили программу, за счет сокращения времени пребывания на Соловках. Лично я рекомендую всё же там задержаться и посетить дополнительные экскурсии, которые усилят вау-эффект многократно.

    Море впечатлений, причём море Белое:]Море впечатлений, причём море Белое:]Море впечатлений, причём море Белое:]Море впечатлений, причём море Белое:]Море впечатлений, причём море Белое:]Море впечатлений, причём море Белое:]Море впечатлений, причём море Белое:]Море впечатлений, причём море Белое:]Море впечатлений, причём море Белое:]Море впечатлений, причём море Белое:]
  • А
    Анастасия
    14 сентября 2023
    Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
    Большое спасибо за прекрасное время, проведенное в Карелии и на Соловецких островах!!!!!! Отдельное спасибо нашему гиду Анне, без неё было
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    бы трудно узнать хотя бы часть того, что теперь мне известно!!! В пути было очень комфортно и интересно, несмотря на большие расстояния, которые мы преодолевали. Во всех гостиницах было достаточно уютно, чтобы отдохнуть и идти дальше!!! Есть желание вернуться еще ни один раз!

  • А
    Александр
    10 сентября 2023
    Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
    Спасибо вам большое за тур, моим родителям он очень понравился! Мои переживания о том, что что-то пойдёт не так - были напрасны. Вы молодцы! 🙏
  • Е
    Елена
    30 августа 2023
    Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
    Необычайно красивый, это не передать словами, и познавательный тур по Карелии и Соловецким островам. Отдельное спасибо великолепному гиду принимающей стороны Анне, без неё экскурсия не была бы такой чудесной.
  • С
    Светлана
    20 августа 2023
    Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
    Ощущение, что отдыхали недели две. Уже на третий день поездки из-за обилия впечатление потеряли счет дням. Понравилось оооочень, причем двум
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    детям противного возрасте не меньше, чем нам с мужем. Прекрасно все: организация, экскурсии, насыщенность и углубленность, питание. Гиды на местах - великолепнейшие!!!! Общее впечатление от поездки просто улетное, рассказываю и рекомендую всем. Благодарим все семьей!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Мраморный карьер»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
  2. Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
  3. Едем в Карелию на 23 февраля
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Кивач
  7. Ладожские шхеры
  8. Мраморный каньон
  9. Ладожское озеро
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в августе 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Мраморный карьер" можно забронировать 3 тура от 20 400 до 64 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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