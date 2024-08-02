читать дальше

жаждет перезагрузки от города, при этом не одевая треккинговую обувь и большой походный рюкзак на плечи. Любителям шезлонгов и коктейлей не подойдёт. А как по мне, это прекрасный вариант душевного отдыха. Повезло с погодой, так как в непогоду поездки на острова в Онежском и Ладожском озёрах, а также на Соловки могут быть ограничены (к этому стоит быть готовым). А так, на вкус и цвет, как говорится Мне очень расхваливали парк Рускеала, как место неописуемой красоты, но, видимо на контрасте с о. Кижи и о. Валаам, ожидаемого эффекта бывший карьер не произвёл, хотя конечно глаз порадовал) В группе были туристы, которые на 2-3 дня раньше закончили программу, за счет сокращения времени пребывания на Соловках. Лично я рекомендую всё же там задержаться и посетить дополнительные экскурсии, которые усилят вау-эффект многократно.