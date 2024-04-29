Авторские туры по Дагестану

Туры в городах Дагестана

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Индивидуальные экскурсии

В объятиях гор Дагестана: фотогеничные места, старинные башни и атмосферные аулы
В объятиях гор Дагестана: фотогеничные места, старинные башни и атмосферные аулы
39900
за чел.
Подняться к заброшенному аулу, побывать в пустыне и увидеть подземный водопад
Махачкала
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
29500
за чел.
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Махачкала
Весенний Дагестан: от Махачкалы до Дербента
Весенний Дагестан: от Махачкалы до Дербента
35000
за чел.
Забраться на Язык тролля, погулять по аулу-призраку и покататься на катере
Махачкала
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
5
2 отзыва
39500
за чел.
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
Махачкала
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
31200
за чел.
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Махачкала
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
5
1 отзыв
26100
за чел.
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Махачкала
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
38000
за чел.
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
Махачкала
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
15000
за чел.
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
Махачкала
Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
25000
за чел.
Побродить по пещере Прометея, побывать в Самшитовом лесу и увидеть «Мать Грузию»
Махачкала

Групповые экскурсии

В объятиях гор Дагестана: фотогеничные места, старинные башни и атмосферные аулы
В объятиях гор Дагестана: фотогеничные места, старинные башни и атмосферные аулы
39900
за чел.
Подняться к заброшенному аулу, побывать в пустыне и увидеть подземный водопад
Махачкала
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
29500
за чел.
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Махачкала
Весенний Дагестан: от Махачкалы до Дербента
Весенний Дагестан: от Махачкалы до Дербента
35000
за чел.
Забраться на Язык тролля, погулять по аулу-призраку и покататься на катере
Махачкала
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
5
2 отзыва
39500
за чел.
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
Махачкала
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
31200
за чел.
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Махачкала
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
5
1 отзыв
26100
за чел.
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Махачкала
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
38000
за чел.
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
Махачкала
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
15000
за чел.
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
Махачкала
Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
25000
за чел.
Побродить по пещере Прометея, побывать в Самшитовом лесу и увидеть «Мать Грузию»
Махачкала

Обзорные по городам

Знакомство с Чечней и Дагестаном с заездом в среду
Знакомство с Чечней и Дагестаном с заездом в среду
5
3 отзыва
от
39000
за чел.
Шестидневное путешествие по ярким и самобытным республикам Кавказа — Дагестану и Чечне! Заезды по средам: еженедельно с 10.04 по 30.10.2024.
Махачкала
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по средам
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по средам
4.7
3 отзыва
от
38300
за чел.
Зимнее шестидневное путешествие по ярким и самобытным республикам Кавказа — Дагестану и Чечне! Увидим Грозный — очень красивый и гостеприимный город, ...
Махачкала
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
44550
за чел.
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Махачкала
Дагестанский экспресс - главное за 3 дня
Дагестанский экспресс - главное за 3 дня
5
2 отзыва
25000
за чел.
Хотите получить яркие эмоции, проведя отпуск в приятной компании и увидев главные достопримечательности Дагестана? В туре вас ждут самые известные мес...
Махачкала
Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
5
3 отзыва
36000
за чел.
Встретим 2024 год в самом южном городе России, заглянем в древнейшие крепости и откроем их тайны, насладимся зимним морем, попробуем национальные блюд...
Махачкала
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
30000
за чел.
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Махачкала
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
5
2 отзыва
16500
за чел.
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Махачкала
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
57000
за чел.
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Махачкала
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
5
1 отзыв
38000
за чел.
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Махачкала

Водные прогулки

Весенний Дагестан: от Махачкалы до Дербента
Весенний Дагестан: от Махачкалы до Дербента
35000
за чел.
Забраться на Язык тролля, погулять по аулу-призраку и покататься на катере
Махачкала
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
38000
за чел.
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
Махачкала
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
20000
за чел.
Попробовать поймать горную форель и порыбачить на диких водоёмах в живописных местах
Махачкала
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
44550
за чел.
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Махачкала
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
68000
за чел.
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Махачкала
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
57000
за чел.
Пробежаться по берегу Каспийского моря, заглянуть в аул-призрак, научиться танцевать лезгинку, прокатиться с ветерком на катере, рассекая бирюзовую во...
Махачкала
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
5
3 отзыва
19000
за чел.
Дагестан очаровывает своей красотой и колоритом. Побывав здесь однажды, ты обязательно влюбишься в него и захочешь возвращаться! Предлагаем отвлечься ...
Махачкала
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
16200
за чел.
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Махачкала
Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»
Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»
5
1 отзыв
47350
за чел.
Отдых в Дагестане по-максимуму! Приглашаю вас отправится в 5-дневный авторский тур по Дагестану. Мы познакомимся с главными локациями республики: посе...
Махачкала

Туры на автомобиле

В объятиях гор Дагестана: фотогеничные места, старинные башни и атмосферные аулы
В объятиях гор Дагестана: фотогеничные места, старинные башни и атмосферные аулы
39900
за чел.
Подняться к заброшенному аулу, побывать в пустыне и увидеть подземный водопад
Махачкала
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
29500
за чел.
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Махачкала
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
5
2 отзыва
39500
за чел.
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
Махачкала
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
31200
за чел.
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Махачкала
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
15000
за чел.
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
Махачкала
Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
25000
за чел.
Побродить по пещере Прометея, побывать в Самшитовом лесу и увидеть «Мать Грузию»
Махачкала
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
37000
за чел.
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Махачкала
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
34650
за чел.
Проснуться с видом на горы, заглянуть на обед к местным и привезти из тура море кадров
Махачкала
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
20000
за чел.
Попробовать поймать горную форель и порыбачить на диких водоёмах в живописных местах
Махачкала

Гастрономические туры

В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
29500
за чел.
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Махачкала
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
31200
за чел.
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Махачкала
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
34650
за чел.
Проснуться с видом на горы, заглянуть на обед к местным и привезти из тура море кадров
Махачкала
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
44550
за чел.
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Махачкала
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
27500
за чел.
Хотите окунуться в совсем другой, незнакомый массовому туристу, мир Дагестана? Увидеть самый южный и древний город Дербент, а также самые высокие аулы...
Махачкала
Калейдоскоп вкусов: гастропутешествие по Дагестану
Калейдоскоп вкусов: гастропутешествие по Дагестану
5
3 отзыва
88000
за чел.
Пообедать в гостях у аварской семьи, попробовать хинкал и приготовить моцареллу
Махачкала
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
37000
за чел.
Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку
Махачкала
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
30000
за чел.
Почувствовать себя горцем и марсианином, посетить экстрим-парк и увидеть, как изготавливают урбеч
Махачкала
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
5
1 отзыв
17499
за чел.
Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы
Махачкала

Экскурсионные туры на несколько дней

В объятиях гор Дагестана: фотогеничные места, старинные башни и атмосферные аулы
В объятиях гор Дагестана: фотогеничные места, старинные башни и атмосферные аулы
39900
за чел.
Подняться к заброшенному аулу, побывать в пустыне и увидеть подземный водопад
Махачкала
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
29500
за чел.
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Махачкала
Большое путешествие по Дагестану
Большое путешествие по Дагестану
от
37900
за чел.
Вы давно мечтали посетить Дагестан и насладиться горами? Это тур-погружение в кавказское гостеприимство и умиротворение гор. За 5 дней вы окунетесь в ...
Махачкала
Весенний Дагестан: от Махачкалы до Дербента
Весенний Дагестан: от Махачкалы до Дербента
35000
за чел.
Забраться на Язык тролля, погулять по аулу-призраку и покататься на катере
Махачкала
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
5
2 отзыва
39500
за чел.
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
Махачкала
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
31200
за чел.
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Махачкала
Экспресс-тур по Дагестану
Экспресс-тур по Дагестану
от
25000
за чел.
Красочный и насыщенный тур на 3 дня! Идеально для тех, кто приехал на несколько дней и хочет увидеть всё самое интересное в короткие сроки. Увидите са...
Махачкала
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
5
1 отзыв
26100
за чел.
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Махачкала
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
38000
за чел.
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
Махачкала

Последние отзывы о турах по Дагестану

  • Д
    Дмитрий
    29 апреля 2024
    Автотур по топовым местам Дагестана
    Путешествовали семьей из 3х человек с братом Абдуллы, Гаджи, только вернулись в Махачкалу… и все под впечатлением и от Дагестана, и от тура, и от гида (включая восьмилетнего сына)! Отлично продуманный маршрут, крутые основные локации и несколько эксклюзивных, где нет туристов. Также на самые сложные из них добирались раньше основного потока туристов, устроили мини треккинг от аула по не самому туристическому маршруту. В каждом знаковом месте Гаджи рассказывал истории о своем родном крае, которые передавались ему от своих предков по наследству, очень многое узнали о становлении Дагестана и его героях. Это были 3 удивительных дня, эмоции от красот "страны гор" хватит на годы вперед, всем рекомендую. Думаю, в скором времени, Дагестан увеличит поток туристов в несколько раз, везде активно идет развитие туристической инфраструктуры и условий. Кстати, во время тура мы остановливались в очень живописных местах и глэмпингах. Спасибо Дагестан, Гаджи и Абдулла за гостеприимство, еще увидимся!
  • Д
    Дарья
    29 апреля 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    У меня не было ожиданий (и всегда лучше путешествовать без них), тур понравился, а виды очень впечатлили) Искренне желаю команде развития и успехов 🙃
    У меня не было ожиданий (и всегда лучше путешествовать без них), тур понравился, а виды очень впечатлили) Искренне желаю команде развития и успехов 🙃У меня не было ожиданий (и всегда лучше путешествовать без них), тур понравился, а виды очень впечатлили) Искренне желаю команде развития и успехов 🙃
  • Д
    Дмитрий
    27 апреля 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Интересный тур с аутентичной подачей. Комфортное проживание и основное питание в замечательной горной деревушке. Питание просто бомба - анарексию вылечат за неделю без помощи психиатра 😁 Помимо основных туристических локаций ребята стараются показать максимум - и им это удается! Арсен, Шамиль - спасибо большое за открытие Дагестана! Готовьте новые локации - будем возвращаться! 😉
  • О
    Ольга
    27 апреля 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Увлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались на 2-х машинах: Honda Pilot и Nissan X-trail. Вождение комфортное. Ежедневная программа продумана, обеды вблизи посещаемых мест очень вкусно и по демократичным ценам. Отдельно хочется сказать о гостевом доме, завтраки и ужины проводили в нем (село Коммуна)- рекомендую попробовать Чуду с творогом (у них самый лучший). Вкусная аутентичная кухня. Комната с собственным туалетом и душем. Программа идеально подойдет тому кто любит погулять, насладиться видами и вкусно покушать. Рекомендую 👌
    Увлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались наУвлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались наУвлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались наУвлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались наУвлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались на
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
    Замечательный тур! Отдыхали в апреле с 22-26,прекрасные 4дня в Дагестане. Наш гид Рустам не только прекрасный экскурсовод,но и отличный человек с замечательным чувством юмора. Очень отзывчивый и добрый. Мы всей душой полюбили этот регион: здесь невероятные красоты,гостеприимные люди и очень вкусная еда. От души рекомендуем всем эту поездку и нашего гида. А мы уже планируем вернуться еще раз с детьми.
  • М
    Мария
    27 апреля 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Прекрасный был отдых, программа разнообразная, Каждый день новые локации. Готовьтесь много ходить. Горы прекрасны. Ничего красивее не видела в своей жизни. Гид чудесен. Учитывал все пожелания. Не грузил лишней исторической информацией. Дружелюбное отношение. В гостевом доме накормят очень вкусно и много. Если хотите отвлечься от рутины, разгрузить голову и прекрасно провести время. Вам сюда.
  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2024
    Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на
  • Д
    Дарья
    25 апреля 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Редко пишу отзывы, но тут просто не могу пройти мимо) Приехали с подругой на трехдневный тур, чтобы прощупать почву (первый наш подобный опыт). Мы путешествовали с гидом Алибеком и Ахмедом на классных джипах. Однозначно, пять звезд! Вкусная еда, кофе-паузы в красивейших локациях, замечательные гиды и потрясающе красивый Дагестан - трех дней нам было мало, но мы обязательно вернемся ♥ Огромное спасибо Ахмеду и Алибеку - за гостеприимство, приятное общение и знакомство с Дагестаном! Мы будто не в тур съездили, а в гости) От всей души рекомендую!
    Редко пишу отзывы, но тут просто не могу пройти мимо) Приехали с подругой на трехдневный тур
  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2024
    От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
    Мы путешествовали с 15 по 19 апреля 2024г. Всё понравилось, локации выбраны самые красивые, даже если что-то не успевали, потом смотрели на следующий день. Кормили от души, с погодой повезло, а поездка не в сезон имеет свои плюсы на фотографиях нет посторонних людей. Пожелание для туристов иметь хорошую обувь для горных поверхностей и физическую форму, ходить будете много.
  • Д
    Дарья
    24 апреля 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Поездка прошла отлично! Впечатления только положительные, горы это ❤️ с первого взгляда! Все гостеприимные, еда вкусная… гид Инга 👍🏻. Бархан хаус замечательное место, очень красивое!
  • У
    Ульяна
    23 апреля 2024
    От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
    Были в 5ом туре по Дагестану, за эти дни довелось провести время аж с 2мя гидами: Мурадом и Алибеком. Совершенно разное общение и своя «подача», не сравнимо, просто оба здоровские!!! Очень тёплое прощание на ряду с запоминающимися эмоциями от самого тура❣️ Рекомендуем, мы получили эстетическое, эмоциональное, гастрономическое и информационное удовольствие 🤩
  • Т
    Татьяна
    22 апреля 2024
    От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
    Отдыхали с мужем в Дагестане в апреле 2024 года. Очень понравился такой вариант путешествия. Все организовано: и питание, и проживание, и экскурсии. И никаких доплат. В машине - три ряда. Нас было пятеро плюс водитель-гид (Аликбек). На локациях никто нас не торопил, кормили много и сытно, к просьбам что-то купить - прислушивались. За это Аликбеку огромное спасибо! И за чудесный кофе в горах, и за звездное небо! Мы в Дагестане никогда не были, но теперь имеем очень хорошее представление об этом удивительном горном крае. И люди, которые там живут, - замечательные: открытые, приветливые и очень добрые. Однозначно рекомендуем гида и данный тур взрослым путешественникам. Спасибо огромное!!!
  • Н
    Надежда
    22 апреля 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    С нами был Алибек👍🏻 И мне все очень понравилось! Тур здорово продуман, новый день - новые впечатления, причём очень удачно сочетающиеся внутри одного дня, но достаточно различные между днями. Комфортный джип, отличная музыка, красивейшие места. Алибек очень ненавязчиво окутывает своей заботой и гостеприимством, его ни много, ни мало - просто идеальный гид на одном с тобой вайбе! И мощнейшие эмоции - абрикосовая каша на завтрак и кофе на закате❤️ (на минутку, я кофе не пью, но тут было невозможно устоять!) За 3 дня даже дважды успели сварить кофе в разных местах. Однозначно рекомендую тур! Спасибо за организацию!
    С нами был Алибек👍🏻 И мне все очень понравилось! Тур здорово продуман, новый день - новые
  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
    Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.
    Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная
  • Д
    Дарья
    12 апреля 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Были в туре с 8 по 12 апреля, нам очень понравилось! Дружелюбная, приветливая атмосфера! Прекрасный гид Руслан и водитель Омар! Безумно вкусная, разнообразная национальная еда в больших количествах, уютные барнхаусы с прекрасными видами. Очень насыщенные экскурсионные дни с красивыми и интересными локациями! Чистый микроавтобус, комфортное вождение. Все было от души и на высоком уровне, нет ни одного минуса, очень рады, что побывали с данными организаторами в туре.
  • Л
    Любовь
    11 апреля 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Невероятный тур в Дагестане на 5 дней. Потрясающие локации, вкусная еда, отличное размещение в гостиницах. Домики в горах- отдельная любовь. Просыпаться с таким видом на горы- мечта. Гид Инга и дядя Омар- вы такие чудесные. Хотелось слушать вас целый день. Увлекательные легенды, истории народов - все запомнили. Не верится, что это приключение случилось с нами. Последний день- город Дербент. Очень красивый и уютный город. Хранит многовековую историю. Очень интересно было окунуться в его историю. Тур прекрасен. В телефоне километры фото и видео. В памяти на всю жизнь. Потрясающий каньон, бархан, горы, храмы, рассвет на море, местные жители- все было прекрасно.
    Невероятный тур в Дагестане на 5 дней. Потрясающие локации, вкусная еда, отличное размещение в гостиницах. ДомикиНевероятный тур в Дагестане на 5 дней. Потрясающие локации, вкусная еда, отличное размещение в гостиницах. ДомикиНевероятный тур в Дагестане на 5 дней. Потрясающие локации, вкусная еда, отличное размещение в гостиницах. ДомикиНевероятный тур в Дагестане на 5 дней. Потрясающие локации, вкусная еда, отличное размещение в гостиницах. ДомикиНевероятный тур в Дагестане на 5 дней. Потрясающие локации, вкусная еда, отличное размещение в гостиницах. ДомикиНевероятный тур в Дагестане на 5 дней. Потрясающие локации, вкусная еда, отличное размещение в гостиницах. ДомикиНевероятный тур в Дагестане на 5 дней. Потрясающие локации, вкусная еда, отличное размещение в гостиницах. ДомикиНевероятный тур в Дагестане на 5 дней. Потрясающие локации, вкусная еда, отличное размещение в гостиницах. Домики
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
    Все на высшем уровне, мы ни о чем не переживали. Все было четко организовано. Спасибо!
  • Х
    Хаценко
    24 марта 2024
    Автотур по топовым местам Дагестана
    Были в Дагестане в конце марта, погода была переменчивая, но мы всё равно решили отправиться в горы на автомобиле и остались довольны от этой поездки. Гид был профессионален и знал все лучшие места для посещения и фотографий. Мы посетили невероятные площадки с потрясающими панорамными видами на горы и долины. Гид был дружелюбен и интересен в общении, что добавило позитивного настроения в наше путешествие. Все вопросы с ночлегом и питанием решались учитывая наши пожелания.
    Были в Дагестане в конце марта, погода была переменчивая, но мы всё равно решили отправиться в горы на автомобиле и остались довольны от этой поездкиБыли в Дагестане в конце марта, погода была переменчивая, но мы всё равно решили отправиться в горы на автомобиле и остались довольны от этой поездки
  • О
    Олег
    17 ноября 2023
    Автотур по топовым местам Дагестана
    Тур очень понравился! Экскурсии проходят на комфортной машине, водит Абдулла аккуратно. Во время тура учитываются все пожелания. Если возникают проблемы гид подскажет как лучше и быстрее решить. Локации подобраны отлично, гид знает лучшие виды, как лучше встать для фотографии:) Также информация о местах подается в доступной форме, легко слушать и нет переизбытка информации. Тур определенно заслуживает внимания! Отдельное спасибо гиду Абдулле, будем советовать друзьям!
  • О
    Ольга
    14 июня 2023
    Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
    Поездка оказалась очень насыщенной и интересной. Удалось увидеть много прекрасных мест. Природа Дагестана поражает и восхищает. Наш гид, Арсен, познакомил нас не только с восхитительной природой Дагестана, но и с местными жителями. Благодаря ему, мы попали в гости в семью аварцев. За что ему отдельное спасибо. Захотелось возвращаться в горы ещё и ещё. И, конечно, я буду рекомендовать своим друзьям это путешествие и Арсена, с которым пройденный путь оказался увлекательным и не сложным.
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