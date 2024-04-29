Д Дмитрий Автотур по топовым местам Дагестана Путешествовали семьей из 3х человек с братом Абдуллы, Гаджи, только вернулись в Махачкалу… и все под впечатлением и от Дагестана, и от тура, и от гида (включая восьмилетнего сына)! Отлично продуманный маршрут, крутые основные локации и несколько эксклюзивных, где нет туристов. Также на самые сложные из них добирались раньше основного потока туристов, устроили мини треккинг от аула по не самому туристическому маршруту. В каждом знаковом месте Гаджи рассказывал истории о своем родном крае, которые передавались ему от своих предков по наследству, очень многое узнали о становлении Дагестана и его героях. Это были 3 удивительных дня, эмоции от красот "страны гор" хватит на годы вперед, всем рекомендую. Думаю, в скором времени, Дагестан увеличит поток туристов в несколько раз, везде активно идет развитие туристической инфраструктуры и условий. Кстати, во время тура мы остановливались в очень живописных местах и глэмпингах. Спасибо Дагестан, Гаджи и Абдулла за гостеприимство, еще увидимся!

Д Дарья Джип-трип по Дагестану: лучшие локации У меня не было ожиданий (и всегда лучше путешествовать без них), тур понравился, а виды очень впечатлили) Искренне желаю команде развития и успехов 🙃

Д Дмитрий Горный Дагестан вместе с местным жителем Интересный тур с аутентичной подачей. Комфортное проживание и основное питание в замечательной горной деревушке. Питание просто бомба - анарексию вылечат за неделю без помощи психиатра 😁 Помимо основных туристических локаций ребята стараются показать максимум - и им это удается! Арсен, Шамиль - спасибо большое за открытие Дагестана! Готовьте новые локации - будем возвращаться! 😉

О Ольга Горный Дагестан вместе с местным жителем Увлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались на 2-х машинах: Honda Pilot и Nissan X-trail. Вождение комфортное. Ежедневная программа продумана, обеды вблизи посещаемых мест очень вкусно и по демократичным ценам. Отдельно хочется сказать о гостевом доме, завтраки и ужины проводили в нем (село Коммуна)- рекомендую попробовать Чуду с творогом (у них самый лучший). Вкусная аутентичная кухня. Комната с собственным туалетом и душем. Программа идеально подойдет тому кто любит погулять, насладиться видами и вкусно покушать. Рекомендую 👌

Е Елена Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем Замечательный тур! Отдыхали в апреле с 22-26,прекрасные 4дня в Дагестане. Наш гид Рустам не только прекрасный экскурсовод,но и отличный человек с замечательным чувством юмора. Очень отзывчивый и добрый. Мы всей душой полюбили этот регион: здесь невероятные красоты,гостеприимные люди и очень вкусная еда. От души рекомендуем всем эту поездку и нашего гида. А мы уже планируем вернуться еще раз с детьми.

М Мария Горный Дагестан вместе с местным жителем Прекрасный был отдых, программа разнообразная, Каждый день новые локации. Готовьтесь много ходить. Горы прекрасны. Ничего красивее не видела в своей жизни. Гид чудесен. Учитывал все пожелания. Не грузил лишней исторической информацией. Дружелюбное отношение. В гостевом доме накормят очень вкусно и много. Если хотите отвлечься от рутины, разгрузить голову и прекрасно провести время. Вам сюда.

Д Дмитрий Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.

Д Дарья Джип-трип по Дагестану: лучшие локации Редко пишу отзывы, но тут просто не могу пройти мимо) Приехали с подругой на трехдневный тур, чтобы прощупать почву (первый наш подобный опыт). Мы путешествовали с гидом Алибеком и Ахмедом на классных джипах. Однозначно, пять звезд! Вкусная еда, кофе-паузы в красивейших локациях, замечательные гиды и потрясающе красивый Дагестан - трех дней нам было мало, но мы обязательно вернемся ♥ Огромное спасибо Ахмеду и Алибеку - за гостеприимство, приятное общение и знакомство с Дагестаном! Мы будто не в тур съездили, а в гости) От всей души рекомендую!

Т Татьяна От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» Мы путешествовали с 15 по 19 апреля 2024г. Всё понравилось, локации выбраны самые красивые, даже если что-то не успевали, потом смотрели на следующий день. Кормили от души, с погодой повезло, а поездка не в сезон имеет свои плюсы на фотографиях нет посторонних людей. Пожелание для туристов иметь хорошую обувь для горных поверхностей и физическую форму, ходить будете много.

Д Дарья Дагестан на максимум. Вcе включено Поездка прошла отлично! Впечатления только положительные, горы это ❤️ с первого взгляда! Все гостеприимные, еда вкусная… гид Инга 👍🏻. Бархан хаус замечательное место, очень красивое!

У Ульяна От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» Были в 5ом туре по Дагестану, за эти дни довелось провести время аж с 2мя гидами: Мурадом и Алибеком. Совершенно разное общение и своя «подача», не сравнимо, просто оба здоровские!!! Очень тёплое прощание на ряду с запоминающимися эмоциями от самого тура❣️ Рекомендуем, мы получили эстетическое, эмоциональное, гастрономическое и информационное удовольствие 🤩

Т Татьяна От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» Отдыхали с мужем в Дагестане в апреле 2024 года. Очень понравился такой вариант путешествия. Все организовано: и питание, и проживание, и экскурсии. И никаких доплат. В машине - три ряда. Нас было пятеро плюс водитель-гид (Аликбек). На локациях никто нас не торопил, кормили много и сытно, к просьбам что-то купить - прислушивались. За это Аликбеку огромное спасибо! И за чудесный кофе в горах, и за звездное небо! Мы в Дагестане никогда не были, но теперь имеем очень хорошее представление об этом удивительном горном крае. И люди, которые там живут, - замечательные: открытые, приветливые и очень добрые. Однозначно рекомендуем гида и данный тур взрослым путешественникам. Спасибо огромное!!!

Н Надежда Джип-трип по Дагестану: лучшие локации С нами был Алибек👍🏻 И мне все очень понравилось! Тур здорово продуман, новый день - новые впечатления, причём очень удачно сочетающиеся внутри одного дня, но достаточно различные между днями. Комфортный джип, отличная музыка, красивейшие места. Алибек очень ненавязчиво окутывает своей заботой и гостеприимством, его ни много, ни мало - просто идеальный гид на одном с тобой вайбе! И мощнейшие эмоции - абрикосовая каша на завтрак и кофе на закате❤️ (на минутку, я кофе не пью, но тут было невозможно устоять!) За 3 дня даже дважды успели сварить кофе в разных местах. Однозначно рекомендую тур! Спасибо за организацию!

Ю Юлия Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.

Д Дарья Дагестан на максимум. Вcе включено Были в туре с 8 по 12 апреля, нам очень понравилось! Дружелюбная, приветливая атмосфера! Прекрасный гид Руслан и водитель Омар! Безумно вкусная, разнообразная национальная еда в больших количествах, уютные барнхаусы с прекрасными видами. Очень насыщенные экскурсионные дни с красивыми и интересными локациями! Чистый микроавтобус, комфортное вождение. Все было от души и на высоком уровне, нет ни одного минуса, очень рады, что побывали с данными организаторами в туре.

Л Любовь Дагестан на максимум. Вcе включено Невероятный тур в Дагестане на 5 дней. Потрясающие локации, вкусная еда, отличное размещение в гостиницах. Домики в горах- отдельная любовь. Просыпаться с таким видом на горы- мечта. Гид Инга и дядя Омар- вы такие чудесные. Хотелось слушать вас целый день. Увлекательные легенды, истории народов - все запомнили. Не верится, что это приключение случилось с нами. Последний день- город Дербент. Очень красивый и уютный город. Хранит многовековую историю. Очень интересно было окунуться в его историю. Тур прекрасен. В телефоне километры фото и видео. В памяти на всю жизнь. Потрясающий каньон, бархан, горы, храмы, рассвет на море, местные жители- все было прекрасно.

Н Надежда Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям Все на высшем уровне, мы ни о чем не переживали. Все было четко организовано. Спасибо!

Х Хаценко Автотур по топовым местам Дагестана Были в Дагестане в конце марта, погода была переменчивая, но мы всё равно решили отправиться в горы на автомобиле и остались довольны от этой поездки. Гид был профессионален и знал все лучшие места для посещения и фотографий. Мы посетили невероятные площадки с потрясающими панорамными видами на горы и долины. Гид был дружелюбен и интересен в общении, что добавило позитивного настроения в наше путешествие. Все вопросы с ночлегом и питанием решались учитывая наши пожелания.

О Олег Автотур по топовым местам Дагестана Тур очень понравился! Экскурсии проходят на комфортной машине, водит Абдулла аккуратно. Во время тура учитываются все пожелания. Если возникают проблемы гид подскажет как лучше и быстрее решить. Локации подобраны отлично, гид знает лучшие виды, как лучше встать для фотографии:) Также информация о местах подается в доступной форме, легко слушать и нет переизбытка информации. Тур определенно заслуживает внимания! Отдельное спасибо гиду Абдулле, будем советовать друзьям!