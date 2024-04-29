Туры в городах Дагестана
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Дагестане или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
39900
₽
за чел.
Подняться к заброшенному аулу, побывать в пустыне и увидеть подземный водопад
29500
₽
за чел.
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
35000
₽
за чел.
Забраться на Язык тролля, погулять по аулу-призраку и покататься на катере
5
2 отзыва
39500
₽
за чел.
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
31200
₽
за чел.
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
5
1 отзыв
26100
₽
за чел.
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
38000
₽
за чел.
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
15000
₽
за чел.
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
25000
₽
за чел.
Побродить по пещере Прометея, побывать в Самшитовом лесу и увидеть «Мать Грузию»
Групповые экскурсии
39900
₽
за чел.
Подняться к заброшенному аулу, побывать в пустыне и увидеть подземный водопад
29500
₽
за чел.
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
35000
₽
за чел.
Забраться на Язык тролля, погулять по аулу-призраку и покататься на катере
5
2 отзыва
39500
₽
за чел.
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
31200
₽
за чел.
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
5
1 отзыв
26100
₽
за чел.
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
38000
₽
за чел.
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
15000
₽
за чел.
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
25000
₽
за чел.
Побродить по пещере Прометея, побывать в Самшитовом лесу и увидеть «Мать Грузию»
Обзорные по городам
5
3 отзыва
от
39000
₽
за чел.
Шестидневное путешествие по ярким и самобытным республикам Кавказа — Дагестану и Чечне! Заезды по средам: еженедельно с 10.04 по 30.10.2024.
4.7
3 отзыва
от
38300
₽
за чел.
Зимнее шестидневное путешествие по ярким и самобытным республикам Кавказа — Дагестану и Чечне! Увидим Грозный — очень красивый и гостеприимный город, ...
44550
₽
за чел.
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
5
2 отзыва
25000
₽
за чел.
Хотите получить яркие эмоции, проведя отпуск в приятной компании и увидев главные достопримечательности Дагестана? В туре вас ждут самые известные мес...
5
3 отзыва
36000
₽
за чел.
Встретим 2024 год в самом южном городе России, заглянем в древнейшие крепости и откроем их тайны, насладимся зимним морем, попробуем национальные блюд...
30000
₽
за чел.
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
5
2 отзыва
16500
₽
за чел.
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
57000
₽
за чел.
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
5
1 отзыв
38000
₽
за чел.
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Водные прогулки
35000
₽
за чел.
Забраться на Язык тролля, погулять по аулу-призраку и покататься на катере
38000
₽
за чел.
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
20000
₽
за чел.
Попробовать поймать горную форель и порыбачить на диких водоёмах в живописных местах
44550
₽
за чел.
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
68000
₽
за чел.
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
57000
₽
за чел.
Пробежаться по берегу Каспийского моря, заглянуть в аул-призрак, научиться танцевать лезгинку, прокатиться с ветерком на катере, рассекая бирюзовую во...
5
3 отзыва
19000
₽
за чел.
Дагестан очаровывает своей красотой и колоритом. Побывав здесь однажды, ты обязательно влюбишься в него и захочешь возвращаться! Предлагаем отвлечься ...
16200
₽
за чел.
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
5
1 отзыв
47350
₽
за чел.
Отдых в Дагестане по-максимуму! Приглашаю вас отправится в 5-дневный авторский тур по Дагестану. Мы познакомимся с главными локациями республики: посе...
Туры на автомобиле
39900
₽
за чел.
Подняться к заброшенному аулу, побывать в пустыне и увидеть подземный водопад
29500
₽
за чел.
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
5
2 отзыва
39500
₽
за чел.
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
31200
₽
за чел.
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
15000
₽
за чел.
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
25000
₽
за чел.
Побродить по пещере Прометея, побывать в Самшитовом лесу и увидеть «Мать Грузию»
37000
₽
за чел.
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
34650
₽
за чел.
Проснуться с видом на горы, заглянуть на обед к местным и привезти из тура море кадров
20000
₽
за чел.
Попробовать поймать горную форель и порыбачить на диких водоёмах в живописных местах
Гастрономические туры
29500
₽
за чел.
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
31200
₽
за чел.
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
34650
₽
за чел.
Проснуться с видом на горы, заглянуть на обед к местным и привезти из тура море кадров
44550
₽
за чел.
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
27500
₽
за чел.
Хотите окунуться в совсем другой, незнакомый массовому туристу, мир Дагестана? Увидеть самый южный и древний город Дербент, а также самые высокие аулы...
5
3 отзыва
88000
₽
за чел.
Пообедать в гостях у аварской семьи, попробовать хинкал и приготовить моцареллу
37000
₽
за чел.
Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку
30000
₽
за чел.
Почувствовать себя горцем и марсианином, посетить экстрим-парк и увидеть, как изготавливают урбеч
5
1 отзыв
17499
₽
за чел.
Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы
Экскурсионные туры на несколько дней
39900
₽
за чел.
Подняться к заброшенному аулу, побывать в пустыне и увидеть подземный водопад
29500
₽
за чел.
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
от
37900
₽
за чел.
Вы давно мечтали посетить Дагестан и насладиться горами? Это тур-погружение в кавказское гостеприимство и умиротворение гор. За 5 дней вы окунетесь в ...
35000
₽
за чел.
Забраться на Язык тролля, погулять по аулу-призраку и покататься на катере
5
2 отзыва
39500
₽
за чел.
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
31200
₽
за чел.
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
от
25000
₽
за чел.
Красочный и насыщенный тур на 3 дня! Идеально для тех, кто приехал на несколько дней и хочет увидеть всё самое интересное в короткие сроки. Увидите са...
5
1 отзыв
26100
₽
за чел.
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
38000
₽
за чел.
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
Последние отзывы о турах по Дагестану
- ДДмитрий29 апреля 2024Путешествовали семьей из 3х человек с братом Абдуллы, Гаджи, только вернулись в Махачкалу… и все под впечатлением и от Дагестана, и от тура, и от гида (включая восьмилетнего сына)! Отлично продуманный маршрут, крутые основные локации и несколько эксклюзивных, где нет туристов. Также на самые сложные из них добирались раньше основного потока туристов, устроили мини треккинг от аула по не самому туристическому маршруту. В каждом знаковом месте Гаджи рассказывал истории о своем родном крае, которые передавались ему от своих предков по наследству, очень многое узнали о становлении Дагестана и его героях. Это были 3 удивительных дня, эмоции от красот "страны гор" хватит на годы вперед, всем рекомендую. Думаю, в скором времени, Дагестан увеличит поток туристов в несколько раз, везде активно идет развитие туристической инфраструктуры и условий. Кстати, во время тура мы остановливались в очень живописных местах и глэмпингах. Спасибо Дагестан, Гаджи и Абдулла за гостеприимство, еще увидимся!
- ДДарья29 апреля 2024У меня не было ожиданий (и всегда лучше путешествовать без них), тур понравился, а виды очень впечатлили) Искренне желаю команде развития и успехов 🙃
- ДДмитрий27 апреля 2024Интересный тур с аутентичной подачей. Комфортное проживание и основное питание в замечательной горной деревушке. Питание просто бомба - анарексию вылечат за неделю без помощи психиатра 😁 Помимо основных туристических локаций ребята стараются показать максимум - и им это удается! Арсен, Шамиль - спасибо большое за открытие Дагестана! Готовьте новые локации - будем возвращаться! 😉
- ООльга27 апреля 2024Увлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались на 2-х машинах: Honda Pilot и Nissan X-trail. Вождение комфортное. Ежедневная программа продумана, обеды вблизи посещаемых мест очень вкусно и по демократичным ценам. Отдельно хочется сказать о гостевом доме, завтраки и ужины проводили в нем (село Коммуна)- рекомендую попробовать Чуду с творогом (у них самый лучший). Вкусная аутентичная кухня. Комната с собственным туалетом и душем. Программа идеально подойдет тому кто любит погулять, насладиться видами и вкусно покушать. Рекомендую 👌
- ЕЕлена27 апреля 2024Замечательный тур! Отдыхали в апреле с 22-26,прекрасные 4дня в Дагестане. Наш гид Рустам не только прекрасный экскурсовод,но и отличный человек с замечательным чувством юмора. Очень отзывчивый и добрый. Мы всей душой полюбили этот регион: здесь невероятные красоты,гостеприимные люди и очень вкусная еда. От души рекомендуем всем эту поездку и нашего гида. А мы уже планируем вернуться еще раз с детьми.
- ММария27 апреля 2024Прекрасный был отдых, программа разнообразная, Каждый день новые локации. Готовьтесь много ходить. Горы прекрасны. Ничего красивее не видела в своей жизни. Гид чудесен. Учитывал все пожелания. Не грузил лишней исторической информацией. Дружелюбное отношение. В гостевом доме накормят очень вкусно и много. Если хотите отвлечься от рутины, разгрузить голову и прекрасно провести время. Вам сюда.
- ДДмитрий26 апреля 2024Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
- ДДарья25 апреля 2024Редко пишу отзывы, но тут просто не могу пройти мимо) Приехали с подругой на трехдневный тур, чтобы прощупать почву (первый наш подобный опыт). Мы путешествовали с гидом Алибеком и Ахмедом на классных джипах. Однозначно, пять звезд! Вкусная еда, кофе-паузы в красивейших локациях, замечательные гиды и потрясающе красивый Дагестан - трех дней нам было мало, но мы обязательно вернемся ♥ Огромное спасибо Ахмеду и Алибеку - за гостеприимство, приятное общение и знакомство с Дагестаном! Мы будто не в тур съездили, а в гости) От всей души рекомендую!
- ТТатьяна25 апреля 2024Мы путешествовали с 15 по 19 апреля 2024г. Всё понравилось, локации выбраны самые красивые, даже если что-то не успевали, потом смотрели на следующий день. Кормили от души, с погодой повезло, а поездка не в сезон имеет свои плюсы на фотографиях нет посторонних людей. Пожелание для туристов иметь хорошую обувь для горных поверхностей и физическую форму, ходить будете много.
- ДДарья24 апреля 2024Поездка прошла отлично! Впечатления только положительные, горы это ❤️ с первого взгляда! Все гостеприимные, еда вкусная… гид Инга 👍🏻. Бархан хаус замечательное место, очень красивое!
- УУльяна23 апреля 2024Были в 5ом туре по Дагестану, за эти дни довелось провести время аж с 2мя гидами: Мурадом и Алибеком. Совершенно разное общение и своя «подача», не сравнимо, просто оба здоровские!!! Очень тёплое прощание на ряду с запоминающимися эмоциями от самого тура❣️ Рекомендуем, мы получили эстетическое, эмоциональное, гастрономическое и информационное удовольствие 🤩
- ТТатьяна22 апреля 2024Отдыхали с мужем в Дагестане в апреле 2024 года. Очень понравился такой вариант путешествия. Все организовано: и питание, и проживание, и экскурсии. И никаких доплат. В машине - три ряда. Нас было пятеро плюс водитель-гид (Аликбек). На локациях никто нас не торопил, кормили много и сытно, к просьбам что-то купить - прислушивались. За это Аликбеку огромное спасибо! И за чудесный кофе в горах, и за звездное небо! Мы в Дагестане никогда не были, но теперь имеем очень хорошее представление об этом удивительном горном крае. И люди, которые там живут, - замечательные: открытые, приветливые и очень добрые. Однозначно рекомендуем гида и данный тур взрослым путешественникам. Спасибо огромное!!!
- ННадежда22 апреля 2024С нами был Алибек👍🏻 И мне все очень понравилось! Тур здорово продуман, новый день - новые впечатления, причём очень удачно сочетающиеся внутри одного дня, но достаточно различные между днями. Комфортный джип, отличная музыка, красивейшие места. Алибек очень ненавязчиво окутывает своей заботой и гостеприимством, его ни много, ни мало - просто идеальный гид на одном с тобой вайбе! И мощнейшие эмоции - абрикосовая каша на завтрак и кофе на закате❤️ (на минутку, я кофе не пью, но тут было невозможно устоять!) За 3 дня даже дважды успели сварить кофе в разных местах. Однозначно рекомендую тур! Спасибо за организацию!
- ЮЮлия18 апреля 2024Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.
- ДДарья12 апреля 2024Были в туре с 8 по 12 апреля, нам очень понравилось! Дружелюбная, приветливая атмосфера! Прекрасный гид Руслан и водитель Омар! Безумно вкусная, разнообразная национальная еда в больших количествах, уютные барнхаусы с прекрасными видами. Очень насыщенные экскурсионные дни с красивыми и интересными локациями! Чистый микроавтобус, комфортное вождение. Все было от души и на высоком уровне, нет ни одного минуса, очень рады, что побывали с данными организаторами в туре.
- ЛЛюбовь11 апреля 2024Невероятный тур в Дагестане на 5 дней. Потрясающие локации, вкусная еда, отличное размещение в гостиницах. Домики в горах- отдельная любовь. Просыпаться с таким видом на горы- мечта. Гид Инга и дядя Омар- вы такие чудесные. Хотелось слушать вас целый день. Увлекательные легенды, истории народов - все запомнили. Не верится, что это приключение случилось с нами. Последний день- город Дербент. Очень красивый и уютный город. Хранит многовековую историю. Очень интересно было окунуться в его историю. Тур прекрасен. В телефоне километры фото и видео. В памяти на всю жизнь. Потрясающий каньон, бархан, горы, храмы, рассвет на море, местные жители- все было прекрасно.
- ННадежда9 апреля 2024Все на высшем уровне, мы ни о чем не переживали. Все было четко организовано. Спасибо!
- ХХаценко24 марта 2024Были в Дагестане в конце марта, погода была переменчивая, но мы всё равно решили отправиться в горы на автомобиле и остались довольны от этой поездки. Гид был профессионален и знал все лучшие места для посещения и фотографий. Мы посетили невероятные площадки с потрясающими панорамными видами на горы и долины. Гид был дружелюбен и интересен в общении, что добавило позитивного настроения в наше путешествие. Все вопросы с ночлегом и питанием решались учитывая наши пожелания.
- ООлег17 ноября 2023Тур очень понравился! Экскурсии проходят на комфортной машине, водит Абдулла аккуратно. Во время тура учитываются все пожелания. Если возникают проблемы гид подскажет как лучше и быстрее решить. Локации подобраны отлично, гид знает лучшие виды, как лучше встать для фотографии:) Также информация о местах подается в доступной форме, легко слушать и нет переизбытка информации. Тур определенно заслуживает внимания! Отдельное спасибо гиду Абдулле, будем советовать друзьям!
- ООльга14 июня 2023Поездка оказалась очень насыщенной и интересной. Удалось увидеть много прекрасных мест. Природа Дагестана поражает и восхищает. Наш гид, Арсен, познакомил нас не только с восхитительной природой Дагестана, но и с местными жителями. Благодаря ему, мы попали в гости в семью аварцев. За что ему отдельное спасибо. Захотелось возвращаться в горы ещё и ещё. И, конечно, я буду рекомендовать своим друзьям это путешествие и Арсена, с которым пройденный путь оказался увлекательным и не сложным.