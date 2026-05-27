Блэкберри— прогулочный катер от команды Nevatrip. Здесь ничего лишнего, только реки и каналы, стол с легкими закусками, шум Невы и смех близких людей. При этом адаптировать прогулку можно как угодно: от экскурсии и первого знакомства с городом до самого питерского дня рождения в кругу самых близких. А значит всего пара кликов — и ваше уникальное впечатление путешествие в Питере уже забронировано. Главная особенность катера — расширенное пространство и вместимость. 4 зоны отдыха могут одновременно вместить до 11 гостей, что невозможно сделать на большинстве других прогулочных катеров. Поэтому Blackberry считается лучшим вариантом для вечеринок, дней рождений и других праздников в большой компании. А значит, здесь есть все, чтобы покорить Петербург! В чем особенность прогулки?

•Гибкое расписание: ежедневно с 11:00 до 03:00. Маршрут катания Прогулка стартует от набережной реки Фонтанки, 64. Маршрут зависит от выбранной длительности:

До 2 часов — прогулка по центральным рекам и каналам с выходом в Неву. Вы увидите Исаакиевский собор, Зимнюю канавку, Эрмитаж, Дворцовый мост, Адмиралтейство, Медный всадник, Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость.

От 2 до 3 часов — прогулка по центральным рекам и выход в Финский залив с видом на Лахта Центр.

От 3 часов — прогулка по любым водным артериям города с возможностью отправиться в пригороды: Петергоф, Кронштадт, Стрельна.

Классические маршруты на ваш вкус: по центру Петербурга, Финскому заливу или под развод мостов.

Возможность принести свою еду и алкоголь на борт.

Возможность взять с собой животных и маленьких детей.

Комфортно в любую погоду: на борту есть пледы, обогреватели и тепловая пушка.

От 2 часов 15 минут — ночная прогулка с наблюдением разводки главных мостов города. ВАЖНО! В ночном маршруте не подходим к Медному всаднику, катер разворачивается возле Дворцового моста. Важная информация:.

Стоимость рассчитана на компанию от 1 до 11 человек независимо от количества участников круиза.

В прогулку дополнительно закладывается 15 минут на посадку, высадку и подготовку катера.

Время аренды неограниченно — можете забронировать как дневной, так и ночной рейс.

Билет электронный и единый для всех гостей, печатать не нужно — достаточно показать с экрана телефона.

Можете приносить свою еду и алкоголь, но просьба не брать сильно пачкающиеся продукты и напитки.

Стоимость варьируется по дням недели и времени: будни от 12 990 ₽/час, выходные от 13 990 ₽/час.

Дождь не является причиной переноса или отмены прогулки.

В государственные праздники (1, 9 мая, 12 июня, 4 ноября) мосты не разводят. Посмотреть актуальную информацию о разводке мостов можно по ссылка •При плохой погоде мосты могут не разводиться, но ночные прогулки проводятся независимо от разводки.

Минимальная длительность: 1 час 15 минут для дневных рейсов, 2 часа 15 минут для ночных.

