Индивидуальная прогулка на катере комфорт-класса Blackberry

Прогулка на просторном катере американского типа для компании до 11 человек. Индивидуальный маршрут по центру Петербурга, Неве, Финскому заливу или под развод мостов.

Ничего лишнего, только знаменитые достопримечательности, стол с легкими закусками, разводные мосты и смех близких людей.
Описание экскурсии

Блэкберри— прогулочный катер от команды Nevatrip. Здесь ничего лишнего, только реки и каналы, стол с легкими закусками, шум Невы и смех близких людей. При этом адаптировать прогулку можно как угодно: от экскурсии и первого знакомства с городом до самого питерского дня рождения в кругу самых близких. А значит всего пара кликов — и ваше уникальное впечатление путешествие в Питере уже забронировано. Главная особенность катера — расширенное пространство и вместимость. 4 зоны отдыха могут одновременно вместить до 11 гостей, что невозможно сделать на большинстве других прогулочных катеров. Поэтому Blackberry считается лучшим вариантом для вечеринок, дней рождений и других праздников в большой компании. А значит, здесь есть все, чтобы покорить Петербург! В чем особенность прогулки?

•Гибкое расписание: ежедневно с 11:00 до 03:00. Маршрут катания Прогулка стартует от набережной реки Фонтанки, 64. Маршрут зависит от выбранной длительности:

  • До 2 часов — прогулка по центральным рекам и каналам с выходом в Неву. Вы увидите Исаакиевский собор, Зимнюю канавку, Эрмитаж, Дворцовый мост, Адмиралтейство, Медный всадник, Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость.
  • От 2 до 3 часов — прогулка по центральным рекам и выход в Финский залив с видом на Лахта Центр.
  • От 3 часов — прогулка по любым водным артериям города с возможностью отправиться в пригороды: Петергоф, Кронштадт, Стрельна.
  • Классические маршруты на ваш вкус: по центру Петербурга, Финскому заливу или под развод мостов.
  • Возможность принести свою еду и алкоголь на борт.
  • Возможность взять с собой животных и маленьких детей.
  • Комфортно в любую погоду: на борту есть пледы, обогреватели и тепловая пушка.
  • От 2 часов 15 минут — ночная прогулка с наблюдением разводки главных мостов города. ВАЖНО! В ночном маршруте не подходим к Медному всаднику, катер разворачивается возле Дворцового моста. Важная информация:.
  • Стоимость рассчитана на компанию от 1 до 11 человек независимо от количества участников круиза.
  • В прогулку дополнительно закладывается 15 минут на посадку, высадку и подготовку катера.
  • Время аренды неограниченно — можете забронировать как дневной, так и ночной рейс.
  • Билет электронный и единый для всех гостей, печатать не нужно — достаточно показать с экрана телефона.
  • Можете приносить свою еду и алкоголь, но просьба не брать сильно пачкающиеся продукты и напитки.
  • Стоимость варьируется по дням недели и времени: будни от 12 990 ₽/час, выходные от 13 990 ₽/час.
  • Дождь не является причиной переноса или отмены прогулки.
  • В государственные праздники (1, 9 мая, 12 июня, 4 ноября) мосты не разводят. Посмотреть актуальную информацию о разводке мостов можно по ссылка •При плохой погоде мосты могут не разводиться, но ночные прогулки проводятся независимо от разводки.
  • Минимальная длительность: 1 час 15 минут для дневных рейсов, 2 часа 15 минут для ночных.
Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исаакиевский собор
  • Зимняя канавка
  • Эрмитаж
  • Дворцовый мост
  • Адмиралтейство
  • Медный всадник
  • Благовещенский мост
  • Кунсткамера
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Троицкий мост
  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Аничков мост
  • Мариинский театр
  • Новая Голландия
Что включено
  • Прогулка на катере от 1 часа 15 минут
  • Услуги капитана
  • Спасательные жилеты для взрослых и детей (включая жилет для собаки)
  • Тепловая пушка
  • Стаканы и бокалы для напитков
  • Туалет
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная реки Фонтанки, 64
Завершение: НАБ.Р. Фонтанки, 64
Когда и сколько длится?
Когда: Гибкое расписание: ежедневно с 11:00 до 03:00.
Экскурсия длится около 1 часа 9 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
  • Стоимость рассчитана на компанию от 1 до 11 человек независимо от количества участников круиза
  • В прогулку дополнительно закладывается 15 минут на посадку, высадку и подготовку катера
  • Время аренды неограниченно - можете забронировать как дневной, так и ночной рейс
  • Билет электронный и единый для всех гостей, печатать не нужно - достаточно показать с экрана телефона
  • Можете приносить свою еду и алкоголь, но просьба не брать сильно пачкающиеся продукты и напитки
  • Стоимость варьируется по дням недели и времени: будни от 12 990 ₽/час, выходные от 13 990 ₽/час
  • Дождь не является причиной переноса или отмены прогулки
  • В государственные праздники (1, 9 мая, 12 июня, 4 ноября) мосты не разводят. Посмотреть актуальную информацию о разводке мостов можно по ссылка ru/razvodka-mostov
  • При плохой погоде мосты могут не разводиться, но ночные прогулки проводятся независимо от разводки
  • Минимальная длительность: 1 час 15 минут для дневных рейсов, 2 часа 15 минут для ночных
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

16 250 ₽ за экскурсию