Петербург с воды — словно портрет в движении.
Присмотритесь: дворцы Петра I, Шереметевых, Нарышкиных, соборы, театры — готовый холст, обрамлённый гранитной рамой набережных и мостов. Каждый поворот русла — новый ракурс, а реки и каналы — подпись автора под этим шедевром. Здесь город не позирует — он приоткрывает истинное лицо.
Описание экскурсии
- Скульптура «Чижик-пыжик».
- Летний дворец Петра I.
- Аничков дворец.
- Шереметевский дворец.
- Дворец Белосельских-Белозерских.
- Троице-Измайловский собор.
- Никольский морской собор.
- Остров Новая Голландия.
- Мариинский театр.
- БДТ имени Товстоногова.
- Михайловский дворец.
- Особняк Нарышкиных (музей Фаберже).
- Более 40 мостов.
Организационные детали
- На линии работают однопалубные теплоходы вместимостью от 30 до 80 пассажиров.
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты.
- С вами будет один из капитанов нашей команды.
ежедневно в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1400 ₽
|льготный
|1200 ₽
|детский
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 12 туристов
Наша судоходная компания работает с 1997 года. Предлагаем тематические водные экскурсии — у нас огромная коллекция маршрутов. А удобное расположение причалов в историческом центре Петербурга сделает ваш отдых максимально комфортным.
